iPhone 適用蘋果官方 890 元換新電池，即日起開始更換，適用機種、更換期限、更換方式大彙整

2018-01-01 10:27:39 9M87
iPhone 降速 換電池 方案

最近蘋果官方透過軟體更新，故意把舊 iPhone 的運作速度變慢，這件事鬧得沸沸揚揚，這件事情的目的是出自於好意，原用意是透過調降效能，可以讓老舊 iPhone 的電池不那麼耗電，延長使用時間，卻被解讀成強迫使用者買新 iPhone，讓許多消費者超不滿，身為 iPhone 使用者的我，其實也有點覺得不太開心，但對此蘋果發表道歉聲明並展現誠意，提供原價要 2590 元的電池，只要 890 元的就可以更換，以下幫大家整理出適用更換電池的資訊，大家快去看看是不是符合吧！

iPhone 降速 換電池 方案 更換方法

時間：即日起 ～ 2018 年 12 月底前
方法：打電話至 Apple 支援進行預約更換
地點：台北 101 蘋果直營店
價格：新台幣 890 元
適用機種：
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus

注意事項：更換前請記得一定要備份，到時候出了什麼意外，重要的資料才找的回來，其它實際更換情形，以蘋果官方網站公告為主。

Apple 支援：
https://support.apple.com/zh-tw

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