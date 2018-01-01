最近蘋果官方透過軟體更新，故意把舊 iPhone 的運作速度變慢，這件事鬧得沸沸揚揚，這件事情的目的是出自於好意，原用意是透過調降效能，可以讓老舊 iPhone 的電池不那麼耗電，延長使用時間，卻被解讀成強迫使用者買新 iPhone，讓許多消費者超不滿，身為 iPhone 使用者的我，其實也有點覺得不太開心，但對此蘋果發表道歉聲明並展現誠意，提供原價要 2590 元的電池，只要 890 元的就可以更換，以下幫大家整理出適用更換電池的資訊，大家快去看看是不是符合吧！

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone 7

iPhone 7 Plus

時間：即日起 ～ 2018 年 12 月底前方法：打電話至 Apple 支援進行預約更換地點：台北 101 蘋果直營店價格：新台幣 890 元適用機種：

注意事項：更換前請記得一定要備份，到時候出了什麼意外，重要的資料才找的回來，其它實際更換情形，以蘋果官方網站公告為主。

Apple 支援：