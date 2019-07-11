你的 iPhone 電池越來越快沒電嗎？那你可以要好好把握機會啦！神腦國際 40 周年慶，推出 iPhone 更換電池只要 760 元、換螢幕 87 折起，即日起到 8/9 止 ( 有可能提早兌換完畢 )，大家如果有需要的話，趕快把握機會去換一波，神腦是蘋果的授權維修中心，不用擔心品質問題，目前 iPhone 6 系列全數更換完畢，大家要換要快～先搶先贏囉！
活動資訊活動時間：7 / 1 ~ 8 / 9 （將依兌換狀況提前截止）
活動內容：為慶祝神腦國際 40 周年慶，即日起，iPhone 電池更換「限時限量」只要＄760，螢幕更換平均只要 87 折起！優惠折扣數量有限，錯過就沒有了喔！！
目前兌換狀況
已兌換完畢之活動機型：iPhone SE、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus
可兌換電池之活動機型：iPhone 8、iPhone 8 Plus
可兌換螢幕之活動機型：iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XR、iPhone Xs、iPhoneXs max
活動門市
由於目前兌換情形比較熱烈，為了避免撲空，大家去換電池、換螢幕之前，建議先打電話去詢問，以下是這次活動的門市，記得前往之前，先打電話問問看，避免已經兌換完畢，讓自己白跑一趟了。
|台北信義 Apple 授權維修中心
|(02)27015678
|台北市大安區信義路三段151號3樓
|優邑資訊 Apple 授權維修中心
|(02)33222133
|台北市中正區八德路一段13號2樓
|桃園藝文 Apple 授權維修中心
|(03)3167988
|桃園市桃園區中正路1200號2樓
|台中一中 Apple 授權維修中心
|(04)22250335
|台中市北區三民路三段148號
|台中中港 Apple 授權維修中心
|(04)23582589
|
台中市西屯區臺灣大道四段925號23樓之2
|嘉義興業 APPLE 授權維修中心
|(05)2866366
|嘉義市西區興業西路387號
|台南中華東 Apple 授權維修中心
|(06)2670606
|台南市東區中華東路三段201號
|高雄巨蛋 Apple 授權維修中心
|(07)5562160
|高雄巿左營區博愛二路682號
預約維修
△ 除了打電話確認之外，你也可以進入 Apple 官網中的「我的支援」頁面 ，選擇鄰近的神腦數位 Apple 授權維修中心預約維修時段。
注意事項
1. 由於零件供應有限，維修時段以及日程依維修中心服務人員通知為準。
2. 請注意，若您的設備為國外地區購入，或曾經更換第三方（非原廠）零件，則無法參加本優惠活動，活動優惠資格依本維修中心判定為準。
3. 若有於裝置上加裝配件，如保護貼、包膜、及其他裝飾物….等，請先自行移除。經送修後，本中心視為客人同意自願拋棄作廢該配件或裝飾。
4. 優惠不得要求兌換現金，折抵其他商品，神腦 Apple 授權維修中心保有解釋、變更、終止本活動之權利。
▶ 送修前請先自行透過 iTunes 或 iCloud 備份資料 (如照片、聯絡人及通訊軟體等) 。
▶ 設備為 iPad、iPhone 若還能開機，請先在「設定」> 「iCloud」關閉尋找我的 iPhone。
▶ 請自行取出 SIM 卡、保護殼、指環扣等自行妥善收存；保護貼、隨機包膜等在裝置維修時須移除，維修時不保固。