iPhone 換電池只要 760 元，歡慶神腦 40 周年 8/9 前都有機會

2019-07-11 06:39:18 9M87

iPhone換電池760

你的 iPhone 電池越來越快沒電嗎？那你可以要好好把握機會啦！神腦國際 40 周年慶，推出 iPhone 更換電池只要 760 元、換螢幕 87 折起，即日起到 8/9 止 ( 有可能提早兌換完畢 )，大家如果有需要的話，趕快把握機會去換一波，神腦是蘋果的授權維修中心，不用擔心品質問題，目前 iPhone 6 系列全數更換完畢，大家要換要快～先搶先贏囉！

活動資訊

活動時間：7 / 1 ~ 8 / 9 （將依兌換狀況提前截止）
活動內容：為慶祝神腦國際 40 周年慶，即日起，iPhone 電池更換「限時限量」只要＄760，螢幕更換平均只要 87 折起！優惠折扣數量有限，錯過就沒有了喔！！

目前兌換狀況

已兌換完畢之活動機型：iPhone SE、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus

可兌換電池之活動機型：iPhone 8、iPhone 8 Plus

可兌換螢幕之活動機型：iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XR、iPhone Xs、iPhoneXs max

活動門市

由於目前兌換情形比較熱烈，為了避免撲空，大家去換電池、換螢幕之前，建議先打電話去詢問，以下是這次活動的門市，記得前往之前，先打電話問問看，避免已經兌換完畢，讓自己白跑一趟了。

台北信義 Apple 授權維修中心 (02)27015678 台北市大安區信義路三段151號3樓
優邑資訊 Apple 授權維修中心 (02)33222133 台北市中正區八德路一段13號2樓
桃園藝文 Apple 授權維修中心 (03)3167988 桃園市桃園區中正路1200號2樓
台中一中 Apple 授權維修中心 (04)22250335 台中市北區三民路三段148號
台中中港 Apple 授權維修中心 (04)23582589
台中市西屯區臺灣大道四段925號23樓之2
嘉義興業 APPLE 授權維修中心 (05)2866366 嘉義市西區興業西路387號
台南中華東 Apple 授權維修中心 (06)2670606 台南市東區中華東路三段201號
高雄巨蛋 Apple 授權維修中心 (07)5562160 高雄巿左營區博愛二路682號

預約維修

iPhone換電池760

△ 除了打電話確認之外，你也可以進入 Apple 官網中的「我的支援」頁面 ，選擇鄰近的神腦數位 Apple 授權維修中心預約維修時段。

注意事項

1. 由於零件供應有限，維修時段以及日程依維修中心服務人員通知為準。
2. 請注意，若您的設備為國外地區購入，或曾經更換第三方（非原廠）零件，則無法參加本優惠活動，活動優惠資格依本維修中心判定為準。
3. 若有於裝置上加裝配件，如保護貼、包膜、及其他裝飾物….等，請先自行移除。經送修後，本中心視為客人同意自願拋棄作廢該配件或裝飾。
4. 優惠不得要求兌換現金，折抵其他商品，神腦 Apple 授權維修中心保有解釋、變更、終止本活動之權利。

▶ 送修前請先自行透過 iTunes 或 iCloud 備份資料 (如照片、聯絡人及通訊軟體等) 。
▶ 設備為 iPad、iPhone 若還能開機，請先在「設定」> 「iCloud」關閉尋找我的 iPhone。
▶ 請自行取出 SIM 卡、保護殼、指環扣等自行妥善收存；保護貼、隨機包膜等在裝置維修時須移除，維修時不保固。

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