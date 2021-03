你的 iPhone 電池續航力已經不行了嗎?神腦推出超佛心 990 元更換 iPhone 電池活動,預約指定機型:iPhone 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / 7 / 7 Plus / 8 / 8 Plus 皆可用超優惠價錢更換。非活動指定機也可用 8 折換修電池解無須預約,990 元更換電池的活動限額:15,000 名,即日起至 3/31 止皆可預約,預約滿額即關閉預約,各位想換電池的朋友要搶要快啦。不確定自己的電池壽命,可以用 iTools 免費工具健檢,讓數據告訴你是否該換電池啦。

通常這類活動名額很快就滿啦,大家若覺得 iPhone 續航力有下降,在表單中輸入姓名、聯絡電話、E-Mail、更換電池類型及送修方式後,按下送出就能夠完成預約,以下是此次的活動內容:

日期:3/1-3/31

預約活動限額:15,000(預約滿額即關閉預約)

活動指定預約機種 - 優惠換修價 $990 (原價$1,690):



iPhone 6/6 Plus/6s/6s Plus

iPhone 7/7 Plus

iPhone 8/8 Plus

*先完成預約登記作業,完成預約登記後,將以電話或簡訊方式通知送修時間,於通知的期間內將設備送至所選擇的泛中華門市/神腦ASP授權維修中心,始符合活動優惠。

非活動指定預約機種:活動期間內換修電池享8折優惠(無需預約)

送修時間:

泛中華門市:送修後約 4-7 個工作天。

神腦 ASP 授權維修中心:送修後約 1-3 個工作天。

傳送門:神腦換電池預約表單