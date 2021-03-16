iphone換電池神腦

你的 iPhone 電池續航力已經不行了嗎？神腦推出超佛心 990 元更換 iPhone 電池活動，預約指定機型：iPhone 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / 7 / 7 Plus / 8 / 8 Plus 皆可用超優惠價錢更換。非活動指定機也可用 8 折換修電池解無須預約，990 元更換電池的活動限額：15,000 名，即日起至 3/31 止皆可預約，預約滿額即關閉預約，各位想換電池的朋友要搶要快啦。不確定自己的電池壽命，可以用 iTools 免費工具健檢，讓數據告訴你是否該換電池啦。

iPhone 電池舊換新

通常這類活動名額很快就滿啦，大家若覺得 iPhone 續航力有下降，在表單中輸入姓名、聯絡電話、E-Mail、更換電池類型及送修方式後，按下送出就能夠完成預約，以下是此次的活動內容：

日期：3/1-3/31
預約活動限額：15,000（預約滿額即關閉預約）
活動指定預約機種 - 優惠換修價 $990 (原價$1,690)：

  • iPhone 6/6 Plus/6s/6s Plus
  • iPhone 7/7 Plus
  • iPhone 8/8 Plus
*先完成預約登記作業，完成預約登記後，將以電話或簡訊方式通知送修時間，於通知的期間內將設備送至所選擇的泛中華門市/神腦ASP授權維修中心，始符合活動優惠。

非活動指定預約機種：活動期間內換修電池享8折優惠（無需預約）

送修時間
泛中華門市：送修後約 4-7 個工作天。
神腦 ASP 授權維修中心：送修後約 1-3 個工作天。

傳送門神腦換電池預約表單

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