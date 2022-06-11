iPhone 隨著時間的推移，續航力越來越低怎麼辦？電池可以視為消耗品，台灣有許多廠商都會固定推出低價換電池優惠，像是神腦、中華電信等，這次由 Studio A 推出 iPhone 換電池只要 990 元活動，活動日時至 12/31 止，活動有限額、採預約制，大家如果使用超過 2 年以上，就趕快去預約起來吧，畢竟數量有限，先搶先贏啦。不確定自己的電池壽命，可以用 iTools 免費工具健檢，讓數據告訴你是否該換電池啦。

活動內容

透過預約方式，至 Studio A 即可用優惠價幫 iPhone 更換原廠電池。

活動指定預約機種 - 優惠換修價 $990 ( 原價 $1,490 )：



iPhone 6s/6s Plus

iPhone 7/7 Plus

iPhone 8/8 Plus

iPhone SE / SE 2

1,790 元優惠價機型

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS/XS Max

iPhone 11 系列

iPhone 12 系列

活動日期：12/31 前送修時間：Studio 官網表示換電池將在 3 小時內完成。不過時計時間還是要以現場人數及當天維修狀況為主。

在 Apple 官方用原價更換的話，以上機種官方價格落在新台幣 1,490 元到 2050 元，算起來真的是相當優惠！

此次 iPhone 電池採取預約至，進入 Studio A 預約連結後，就可以看到全台灣 9 家能夠預約的 Studio A 門市啦。

點選門市後就可以進行預約，送修前記得詳閱說明，連結小編放在下方，趕快去預約起來吧！

傳送門：Studio A 換電池預約線上連結