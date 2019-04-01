iTools 免費一鍵驗機工具，一秒檢測你買的 iPhone 是整新機嗎？

2019-04-01 09:16:50 9M87

iTool 一鍵驗機

如何確認你買到的 iPhone 是不是拼裝機？iPhone 二手市場上，價差非常大，甚至會有黑心賣家東拼西湊舊便宜賣給你，又或者賣家說手機沒有維修過，一檢查才發現裡面零件都不是原廠的！或是整新機！今天跟大家分享如何用 iTools 免費「一鍵驗機」功能，讓你確保自己不會當冤大頭，賣家要賣手機前，也可以附上檢測截圖，提升買家的信任度！一起來看看吧，如何快速一鍵驗機～更多 iTools 使用教學可以看這邊

如何查詢 iPhone 電池壽命

△ 首先先來說一下版本，iTools 4 以上版本才有「一鍵驗機」功能，雖然 iTools 4 以後已經開始要付費，但這是免費的功能，文末會提供載點給大家，這邊我就用最新版的 iTools 來做示範，安裝並開啟 iTools 4 之後，先點擊上方縮小是窗旁的設定，將語言調整回我們熟悉的繁體中文。

iTools 4 繁中下載

△ 接著將 iPhone 接上電腦，iTools 上方就會出現設備訊息，點擊旁邊的「一鍵驗機」按鍵，這時下方就會有簡單的手機資訊了，包含：生產資訊、電池資訊、主機板資訊、硬碟資訊、相機資訊、TouchID、螢幕資訊等，我實測之後發現我的電池資訊右邊 iTools 判讀是「異常」狀態。點擊右上方的「產生報告」可以看到更詳細的資訊。

如何查詢iPhone主機板序號

△ 報告會另存程一張圖片，可以在這邊看到完整的訊息資料，包含所有零件的原廠資料，如果原廠資料與目前的零件序號不同，就代表這支 iPhone 零件已被更換過，我這支 iPhone 的確去換過電池，因此被正確判讀出電池異常的情形，此外下方還會有電池充電次數、電池壽命、保固日期查詢、生產日期等資訊，所有手機的訊息都非常詳細的呈現，如果你想要買二手 iPhone、賣 iPhone 都非常值得使用 iTools「一鍵驗機」功能！

iTools 下載走這裡：iTools 4.4.2.7 相當可惜～為什麼你要收費了呢？

iTools 免費一鍵驗機工具，一秒檢測你買的 iPhone 是整新機嗎？ 相關文章

訪客留言

iTools 免費一鍵驗機工具，一秒檢測你買的 iPhone 是整新機嗎？ 參考資料

瘋先生 - 蘋果、iOS、越獄技術知識技巧網站
iOS 12.2 已經新增 4 款新 Animoji，分別為貓頭鷹、鯊魚、疣豬和長頸鹿，但是對於越獄用戶會因為無法升級 iOS 12.2 導致無法使用，不用擔心這篇就要教大家 iOS 12.0~12...
最基本的防坑技能：教你如何鑑別翻新手機 - 每日頭條
現在手機的普及率可謂是越來越高，手機已經成為大家生活中的一件必要的工具。手機的購買 ... ，對於那些幾可亂真的翻新貨，如果沒有必要的識別技巧，買家也很容易上當受騙，當成新機買 ...
重點測試-如何檢查驗收新iPhone @ 愛瘋修的維修天地:: 痞客邦::
有好多即將接到通知去拿iphone的新朋友問阿倫我在櫃檯拿到iphone,到底要怎麼檢查聽說只要出了櫃檯,一切就不算數,得換整新機其實不難外觀上&nbsp;...
手機應用工具 - 軟體王-免費軟體區
總計32 筆 (第1/4 頁)下一頁&gt;&gt; &gt;| 排序方式：. 依日期*, 依軟體名 ... iTools，一款領先業界的蘋果設備同步管理軟體。 使用者可以使用iTools非常方便的完成對蘋果設備(ios系統，包括iphone,ipad,ipod touch）的訊息檢視、音樂/鈴聲/照片/書籍/檔案管理、軟體安裝、互聯網資源下載甚至是設備系統修改等。 ... 一鍵刷機、驗機等更多超強工具
9377蘋果助手|9377蘋果助手下載 V2.0.1.1官方版_ - pc6下載站
視頻文件，全面掌控手機狀態，更有海量免費正版應用供您下載，不越獄，也能玩個爽！,您可以免費下載 ... 設備管理 一切盡在掌控 全面管理手機文件，下載、安裝一鍵 搞定！ ...
[教學]買Windows 10 新筆電後的第一件事- 建立系統映像檔與系統修護 ...
這部家人新買的 Asus X555LF 是預先安裝 Windows 10, 以前的筆電都會 ... 工具程式, 專用來把筆電硬碟上的隱藏還原磁區(分割區)備份至隨身碟, 之後 ... 資料, 雖實體上是在同一台硬碟機上的分割, 但用它來存放系統映像檔案仍是可行的。 ... 如果有時間, 可以測試一下系統修護光碟與系統映像檔, 實際跑過一遍確定&nbsp;...
iPhone 5,Samsung S3,手機殼,手機套 - 新浪部落
暱稱：行動甜心 正面評價：0 部落等級：水滴部落 部落分類：科學新知/3C手機/網際網路/ 個人介紹： iPhone 5,Samsung Galaxy S3,手機殼,手機套,維修技術專業分享部落
三星滅台計畫 今周刊848期; 傳三星推滅台計劃 鴻海不回應; 宏達電上一季 掉出10大品牌; 台積電張忠謀：我們 ...
三星滅台計畫今周刊 – 2013年3月20日 下午2:302012年，是台灣電子業最辛苦的一年，不僅出現DRAM、面板、LED等大幅虧損的「慘」業，甚至連台灣最驕傲的手機品牌宏達電 ...
開機速度要加快，10個調整方法與注意事項 - 第 2 頁 | T客邦
若是以關機速度來說，其實以微軟的Windows系統來看，最新版的Windows 7 ... 雖然最新、最高規格的電腦，的確在開機速度上能夠取得部分的優勢，實際上 ...
奇摩部落格留言總整理 @ m經驗 賓士 BMW資訊交流園地 :: 痞客邦 ::
全車無換過任何零件. 跑六萬三千多. 買來只跑過一次台中-桃園. 一次台中-屏東之外. 其他都固定跑台中 ... 已經弄好要放到明天冷卻後再試試 我豪宅大夢是荊棘滿怖 都是一些爛鄰居 難怪屋主寧可不住 ...