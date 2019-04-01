如何確認你買到的 iPhone 是不是拼裝機？iPhone 二手市場上，價差非常大，甚至會有黑心賣家東拼西湊舊便宜賣給你，又或者賣家說手機沒有維修過，一檢查才發現裡面零件都不是原廠的！或是整新機！今天跟大家分享如何用 iTools 免費「一鍵驗機」功能，讓你確保自己不會當冤大頭，賣家要賣手機前，也可以附上檢測截圖，提升買家的信任度！一起來看看吧，如何快速一鍵驗機～更多 iTools 使用教學可以看這邊

△ 首先先來說一下版本，iTools 4 以上版本才有「一鍵驗機」功能，雖然 iTools 4 以後已經開始要付費，但這是免費的功能，文末會提供載點給大家，這邊我就用最新版的 iTools 來做示範，安裝並開啟 iTools 4 之後，先點擊上方縮小是窗旁的設定，將語言調整回我們熟悉的繁體中文。

△ 接著將 iPhone 接上電腦，iTools 上方就會出現設備訊息，點擊旁邊的「一鍵驗機」按鍵，這時下方就會有簡單的手機資訊了，包含：生產資訊、電池資訊、主機板資訊、硬碟資訊、相機資訊、TouchID、螢幕資訊等，我實測之後發現我的電池資訊右邊 iTools 判讀是「異常」狀態。點擊右上方的「產生報告」可以看到更詳細的資訊。

△ 報告會另存程一張圖片，可以在這邊看到完整的訊息資料，包含所有零件的原廠資料，如果原廠資料與目前的零件序號不同，就代表這支 iPhone 零件已被更換過，我這支 iPhone 的確去換過電池，因此被正確判讀出電池異常的情形，此外下方還會有電池充電次數、電池壽命、保固日期查詢、生產日期等資訊，所有手機的訊息都非常詳細的呈現，如果你想要買二手 iPhone、賣 iPhone 都非常值得使用 iTools「一鍵驗機」功能！

iTools 下載走這裡：iTools 4.4.2.7 相當可惜～為什麼你要收費了呢？