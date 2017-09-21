【限時免費】Goat Master GM手機大師專業版，檢測 iPhone/iPad 最佳工具

2017-09-21 09:59:51 哇哇
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GoatMaster 手機大師是一套專業的驗機 App，技術源自於大廠採用的二手機檢測技術，最讓我驚艷的是可以一鍵「自動化檢測」，可以說是手機的全面性健檢，從基本的喇叭、麥克風、震動，到 GPS、陀螺儀、方向感測、臉部辨識、氣壓計等，從裡到外全部超過 40 項檢測，不超過 5 分鐘，方便性相當相當高！iPhone 的保值性無話可說，二手市場也因此非常活躍！但大家總不想買到便宜，卻買故障的 iPhone 吧？不管你是買機或是賣機都可以嘗試，像是新買的 iPhone 8、iPhone X 也要做檢測，避免買到瑕疵的手機！

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△ 下載後開啟 Goat Master 手機大師，一開始顯示的是電池資訊，滑動上方的綠色方塊可以檢視其他資訊。向左滑有硬碟剩餘空間，綠色方塊的右上角重新整理鍵點下去，下面的讀取速度、寫入速度就會跑出來，上圖測試的 iPhone 或許剩餘空間不足，硬碟讀取速度不快，我測試另外一台 iPhone 讀取有到 545 MB/s、寫入有 216 MB/s，坦白說這是我第一次自己實測 iPhone 讀寫效能，頗不賴的！！！

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△ 還有記憶體記憶體，可以測試記憶體讀取速度與計算總容量，處理器可以測試單核效能與多核效能，接著點擊下方「硬體」就可以進入更完整的檢測頁面。

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△ 能檢測的項目包含：喇叭音量、喇叭與麥克風、話筒音量、話筒與麥克風、前麥克風、後麥克風、底部麥克風、震動、手電筒、SIM 卡、行動網路、WiFi、處理器、記憶體、硬碟、藍芽、氣壓計、多點觸控、方向感測器、陀螺儀、接近感測器、電子羅盤、螢幕觸控、邊緣觸控、顯示、Touch ID、Home鍵、音量鍵、靜音鍵、休眠鍵、定位、前照相機、後照相機、前臉部辨識、後臉部辨識、Lightening 充電孔、耳機孔、耳機麥克風等 40 項檢測。按下「執行全部」開始檢測，將近 40 項功能逐項自動測試！當然部分動作是要手動配合。

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貼心提醒！檢測前先注意一下，身邊有睡覺的小孩、長輩、朋友，如果有的話，可以到離他們遠一點的地方檢測，不然有些喇叭、麥克風會發出高頻的聲音，可能會嚇醒小朋友或長輩，小心還沒檢測手機就先被罵死啦！

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△ 檢測過程快速瀏覽

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△ 項目檢測成功會出現獎盃，若失敗會出現哭哭臉。


△ 完整步驟可以參考官方影片

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△ 全部跑完後，還有一目了然的報告書，一眼看出什麼功能有問題，實心的圓點代表功能正常，空心的代表沒測試成功、該功能有問題，看來我的手機壽命已到！若是買賣手機記得要通通過關，賣手機的可以先付上檢測的成果，買家在面交時也可以當場測試看看。


與同質軟體比一比
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△ 這次超級比一比，踢館的是另一款大家比較熟悉的手機醫生，可以發現檢測的項目比較多，自動檢測的項目也比較多。

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△ 實際看看比較項目的列表，與市面上其他同性質的檢測 App 比較起來的話 ，Goat Master 手機大師多了十幾項檢測，檢測過程幾乎可以說是自動完成，不用一個一個點擊．5 分鐘內將近 40 個檢測快速完成。Goat Master 比較詳細的是針對 iPhone 的 3 個喇叭、2 個麥克風都完整檢測，其他 App 只做了 1 個喇叭與 1 個麥克風！對不想花太多時間檢查的人，真的俗又大碗，快速又詳細！

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免費版本在檢測項目有所限制，所以趕快把握機會取得專業版吧！

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