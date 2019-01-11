iPhone 黑螢幕沒反應當機怎麼辦？如果你熟悉 iPhone 的話，可以進入 DFU 恢復模式強制重灌韌體，但是如果你有一絲沒把握，千萬別自己逞強進入恢復模式重灌，因為進入恢復模式有相當的風險，如果操作不順或中途不小心拔到傳輸線，那你的 iPhone 就有變磚頭的風險，神仙也救不了，所以今天要跟大家分享 由 Tenorshare 推出的救援工具「 Reiboot」 ，它是一款可以全自動進入恢復模式的好工具，甚至可以進一步修復死掉沒反應的 iPhone，如果想要自救 iPhone，卻不想眼看著親愛的手機變磚頭，Reiboot 會是一款不錯的輔助工具！

Tenorshare Reiboot 可修復 23 種 iPhone 常見問題

iPhone 沒有反應

iPhone 無法開機

iPhone 更新卡住

iPhone 無法更新

iPad 無法開機

iPhone 不能充電

iPhone 卡在蘋果 Logo 畫面

iPhone 開機卡住

iPhone 螢幕沒反應

iPhone 卡在白螢幕

iPhone 卡在黑螢幕

iPhone 卡在耳機模式

iPhone 卡在恢復模式

iPhone 卡在 DFU 模式

iPhone 卡在縮放模式

iPhone 卡在加值模式

iPhone 卡在禁音模式

同步 iOS 時出現 iTunes 異常

備份 iPhone 時出現 iTunes 異常

更新 iPhone 時出現 iTunes 異常

恢復 iPhone 備份時出現 iTunes 異常

無法連接到 iTunes

連接 iTunes 時 iPhone 出現異常

看到連接 iTunes 畫面如何處理： http://support.apple.com/iphone/restore



一鍵進入恢復模式

△ 點擊上方載點免費下載並安裝 Reiboot。檔案可以到文末下載△ 安裝完畢後開啟 Reiboot，接著準備好傳輸線與 iPhone，並將 iPhone 與電腦連接。(連接時記得讓 iPhone 保持在解鎖的狀態)△ 接著點擊第一個選項「進入恢復模式」，Reiboot 就可以讓我們的 iPhone 一鍵全自動進入 DFU 模式，不需要複雜的步驟，更不需要記得怎麼按，也不需要 iTunes 就能進入 恢復模式 。這樣一來就可以大大減低因為不熟悉的操作，而讓 iPhone 暴露在變磚頭的風險之下！△ 要退出 DFU 模式，也是一個按鍵就輕鬆解決的事情！點擊「退出恢復模式」就完成啦~

iPhone 黑螢幕沒反應怎麼辦？

△ iPhone 卡在黑螢幕蘋果 Logo 畫面 通常有三種可能，第一是系統軟體導致，第二種是越獄所導致的不穩定，第三是硬體問題，這邊分享的解決方式是針對第一種及第二種，也就是除了硬體原因以外所導致的故障都可以解決！如果你不知道是因為什麼原因所導致，那你可以嘗試看看用以下的方式救援 iPhone，若救援後還是沒有復活，那就有極大的可能是你的 iPhone 硬體故障了，直接拿去更換吧！△ 進入 DFU 模式後，點擊開始修復，接著 Reiboot 會偵測你的 iPhone 型號，並下載對應的韌體。(溫馨提醒：在進行任何重要步驟前，請一定要記得是先備份你的裝置，萬一出了什麼差錯，資料還可以恢復！)△ 對了這邊必須提醒，免費試用版的功能只到進入及退出 DFU 恢復模式，要進行修復的話，必須升級軟體才可以繼續，但為了可以讓 iPhone 復活，我覺得一切都是值得的！△ 下載完成後點擊「立即修復」，Reiboot 就會將韌體重灌到 iPhone 中，這時你的 iPhone 會重新開機，並且進入白色正在升級中的畫面，等待 iPhone 的黑色進度條跑完之後，就完成升級啦！

問題還是沒有解決怎麼辦？

△ 如果你進行了上面的步驟， iPhone 卡在一直重開機的無限輪迴 的話，就必須進行深度修復，這個步驟會將你所有的設定、資料清空，iPhone 會被強制恢復成一支全新的手機，點擊左下角的「深度修復」開始修復。△ 在按下開始修復之前，請確保你的手機電量在 50% 以上，因為電量不夠的話，手機有可能在修復途中因為電力不足變成磚頭！另外在提醒一次，深度修復完成後，手機裡面的資料會完全不見，所以請確要留的資料都已完成備份再按下「開始修復」按鈕。△ 接著修復流程都會與前面的標準修復一樣，會先下載韌體，下載完後 Reiboot 會進行修復，修復的過程中，iPhone 會進入白色升級畫面，等待下方的進度條跑完並重新開機後，就代表已經完成深度修復，整個過程大約 10 分鐘就可以完成。△ 修復完成後，按下完成就 OK 啦，如果這時候你的 iPhone 已經復活那恭喜你！但是如果還是一樣沒有改善，那有很大的機會是你的硬體故障，還是得到實體門市去，給專業工程是檢修，找到故障的硬體更換，但不論是到實體門市還是自己進行修復，請記得一定要先將資料備份喔！不然到時候資料移失，會比換手機更心痛啊！Windows 版本：檔案大小：12.95 MBMac 版本：檔案大小：4.09 MB