iPhone 黑螢幕沒反應當機怎麼辦？如果你熟悉 iPhone 的話，可以進入 DFU 恢復模式強制重灌韌體，但是如果你有一絲沒把握，千萬別自己逞強進入恢復模式重灌，因為進入恢復模式有相當的風險，如果操作不順或中途不小心拔到傳輸線，那你的 iPhone 就有變磚頭的風險，神仙也救不了，所以今天要跟大家分享由 Tenorshare 推出的救援工具「 Reiboot」，它是一款可以全自動進入恢復模式的好工具，甚至可以進一步修復死掉沒反應的 iPhone，如果想要自救 iPhone，卻不想眼看著親愛的手機變磚頭，Reiboot 會是一款不錯的輔助工具！
Tenorshare Reiboot 可修復 23 種 iPhone 常見問題
- iPhone 沒有反應
- iPhone 無法開機
- iPhone 更新卡住
- iPhone 無法更新
- iPad 無法開機
- iPhone 不能充電
- iPhone 卡在蘋果 Logo 畫面
- iPhone 開機卡住
- iPhone 螢幕沒反應
- iPhone 卡在白螢幕
- iPhone 卡在黑螢幕
- iPhone 卡在耳機模式
- iPhone 卡在恢復模式
- iPhone 卡在 DFU 模式
- iPhone 卡在縮放模式
- iPhone 卡在加值模式
- iPhone 卡在禁音模式
- 同步 iOS 時出現 iTunes 異常
- 備份 iPhone 時出現 iTunes 異常
- 更新 iPhone 時出現 iTunes 異常
- 恢復 iPhone 備份時出現 iTunes 異常
- 無法連接到 iTunes
- 連接 iTunes 時 iPhone 出現異常
一鍵進入恢復模式
△ 點擊上方載點免費下載並安裝 Reiboot。檔案可以到文末下載
△ 安裝完畢後開啟 Reiboot，接著準備好傳輸線與 iPhone，並將 iPhone 與電腦連接。(連接時記得讓 iPhone 保持在解鎖的狀態)
△ 接著點擊第一個選項「進入恢復模式」，Reiboot 就可以讓我們的 iPhone 一鍵全自動進入 DFU 模式，不需要複雜的步驟，更不需要記得怎麼按，也不需要 iTunes 就能進入恢復模式。這樣一來就可以大大減低因為不熟悉的操作，而讓 iPhone 暴露在變磚頭的風險之下！
△ 要退出 DFU 模式，也是一個按鍵就輕鬆解決的事情！點擊「退出恢復模式」就完成啦~
iPhone 黑螢幕沒反應怎麼辦？
△ iPhone 卡在黑螢幕蘋果 Logo 畫面通常有三種可能，第一是系統軟體導致，第二種是越獄所導致的不穩定，第三是硬體問題，這邊分享的解決方式是針對第一種及第二種，也就是除了硬體原因以外所導致的故障都可以解決！如果你不知道是因為什麼原因所導致，那你可以嘗試看看用以下的方式救援 iPhone，若救援後還是沒有復活，那就有極大的可能是你的 iPhone 硬體故障了，直接拿去更換吧！
△ 進入 DFU 模式後，點擊開始修復，接著 Reiboot 會偵測你的 iPhone 型號，並下載對應的韌體。(溫馨提醒：在進行任何重要步驟前，請一定要記得是先備份你的裝置，萬一出了什麼差錯，資料還可以恢復！)
△ 對了這邊必須提醒，免費試用版的功能只到進入及退出 DFU 恢復模式，要進行修復的話，必須升級軟體才可以繼續，但為了可以讓 iPhone 復活，我覺得一切都是值得的！
△ 下載完成後點擊「立即修復」，Reiboot 就會將韌體重灌到 iPhone 中，這時你的 iPhone 會重新開機，並且進入白色正在升級中的畫面，等待 iPhone 的黑色進度條跑完之後，就完成升級啦！
問題還是沒有解決怎麼辦？
△ 如果你進行了上面的步驟， iPhone 卡在一直重開機的無限輪迴的話，就必須進行深度修復，這個步驟會將你所有的設定、資料清空，iPhone 會被強制恢復成一支全新的手機，點擊左下角的「深度修復」開始修復。
△ 在按下開始修復之前，請確保你的手機電量在 50% 以上，因為電量不夠的話，手機有可能在修復途中因為電力不足變成磚頭！另外在提醒一次，深度修復完成後，手機裡面的資料會完全不見，所以請確要留的資料都已完成備份再按下「開始修復」按鈕。
△ 接著修復流程都會與前面的標準修復一樣，會先下載韌體，下載完後 Reiboot 會進行修復，修復的過程中，iPhone 會進入白色升級畫面，等待下方的進度條跑完並重新開機後，就代表已經完成深度修復，整個過程大約 10 分鐘就可以完成。
△ 修復完成後，按下完成就 OK 啦，如果這時候你的 iPhone 已經復活那恭喜你！但是如果還是一樣沒有改善，那有很大的機會是你的硬體故障，還是得到實體門市去，給專業工程是檢修，找到故障的硬體更換，但不論是到實體門市還是自己進行修復，請記得一定要先將資料備份喔！不然到時候資料移失，會比換手機更心痛啊！
https://www.tenorshare.com/products/reiboot.html
Windows 版本：
reiboot.exe（TENORSHARE下載）
reiboot.exe（MEDIAFIRE下載）
reiboot.exe（ZIPPYSHARE下載）
reiboot.exe（PUTPAN下載）
reiboot.exe（GOOGLE下載）
檔案大小：12.95 MB
Mac 版本：
reiboot mac.dmg（TENORSHARE下載）
reiboot mac.dmg（MEDIAFIRE下載）
reiboot mac.dmg（ZIPPYSHARE下載）
reiboot mac.dmg（PUTPAN下載）
reiboot mac.dmg（GOOGLE下載）
檔案大小：4.09 MB