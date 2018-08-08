只要參加活動就有機會得到 100 美元亞馬遜禮品卡，哪裡有那麼好康的活動？就是 iMyFone Back to School 的活動，只要大家進入活動頁面並且分享，就有機會得到 100 美元 Amazon Gift Card，雖然台灣目前沒有 Amazon 可以購物，不過在日本 Amazon 買東西應該也算是方便，有些商品也能直送台灣！此外 iMyFone 還有很多優質的軟體最高可以享有三折的優惠價格，若你本來就是 iMyFone 軟體用戶，我也覺得很適合專門維修 iPhone 疑難雜症的工程師，也可以趁這次機會便宜購入！
活動網址：https://www.imyfone.com/deals/back-to-school-2018/
△ 我以 Google+ 來分享。
△ 分享後就能夠填寫資訊來參加這次的活動，簡單填寫姓名、郵件與認證碼，之後送出就完成了！
△ 取得獲得 100 美金亞馬遜禮品卡的門票就是如此簡單！
△ 而這次的活動並不是軟體的限時免費，而是軟體的折扣，大部分折扣都是直接對折以下，甚至到三折的優惠，有哪些軟體有優惠呢？
- iMyFone D-Back：iPhone 若是有遺失照片檔案，選擇這款工具就是了！可以參考：iPhone 遺失照片怎麼辦？iMyFone D-Back 檔案救援找回遺失檔案實作（Windows、Mac）
- iMyFone Umate Pro：iPhone 空間不足的清理工具，可參考：iMyFone Umate 逆天清除頑強垃圾檔案、照片無損壓縮，iPhone 空間不足就這麼辦！
- iMyFone iTransor：透過這款工具來執行備份與還原，避免 iTunes 覆蓋掉前一次的備份。
- iMyFone LockWiper：iPhone 忘記密碼的救星就是了！iMyFone LockWiper 讓 iPhone 密碼遺失不再煩惱，密碼錯誤太多次也能解
- iMyFone TunesMate：傳輸音樂、影片、播放清單與音樂為主的工具。
- iMyFone TunesFix：當 iTunes 發生錯誤難以解決的問題時，可以透過這款工具來解決。iTunes 出錯！iMyFone TunesFix 專用錯誤修正、徹底移除與清理工具
- iMyFone iOS System Recovery：當 iPhone 未知問題時，可以透過這款工具來解決。
- iMyFone Umate：如同上方的 iMyFone Umate Pro，只是 Pro 版本當然更好。
- iMyFone WhatsApp Recovery：可以還原 WhatsApp 的對話紀錄。
△ 上面這些優惠軟體，必須透過按 iMyFone 的粉絲團讚來取得優惠券，在活動頁面中可以直接點選。
△ 點選後就可以取得這次活動的優惠代碼 iMyFone-BackToSchool，現在已經被你發現了^^。
△ 簡單介紹一下優惠代碼如何使用，進入購買頁面之後，點選 Add to Cart。
△ 在結帳頁面時可以輸入優惠代碼，之後點選應用。
△ 最後就會有折扣後的價格可以結帳囉！！！
活動主要就拚個運氣贏得 100 美金亞馬遜禮品卡與各種 iOS 相關工具的折扣，大家多多參與吧！
活動網址：https://www.imyfone.com/deals/back-to-school-2018/
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