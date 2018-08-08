iMyFone Back to School 明星商品大優惠，免購物最高可贏得 100 美金亞馬遜禮品卡

2018-08-08 02:47:08 哇哇
imyfone Back To School 2018

只要參加活動就有機會得到 100 美元亞馬遜禮品卡，哪裡有那麼好康的活動？就是 iMyFone Back to School 的活動，只要大家進入活動頁面並且分享，就有機會得到 100 美元 Amazon Gift Card，雖然台灣目前沒有 Amazon 可以購物，不過在日本 Amazon 買東西應該也算是方便，有些商品也能直送台灣！此外 iMyFone 還有很多優質的軟體最高可以享有三折的優惠價格，若你本來就是 iMyFone 軟體用戶，我也覺得很適合專門維修 iPhone 疑難雜症的工程師，也可以趁這次機會便宜購入！


活動網址：https://www.imyfone.com/deals/back-to-school-2018/

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△ 進入活動頁面之後，可以看到 $100 元的 GIVEAWAY CARD，旁邊有 Facebook、Twitter 與 Google+ 三種分享途徑，只要分享就可以參加活動！

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△ 我以 Google+ 來分享。

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△ 分享後就能夠填寫資訊來參加這次的活動，簡單填寫姓名、郵件與認證碼，之後送出就完成了！

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△ 取得獲得 100 美金亞馬遜禮品卡的門票就是如此簡單！

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△ 而這次的活動並不是軟體的限時免費，而是軟體的折扣，大部分折扣都是直接對折以下，甚至到三折的優惠，有哪些軟體有優惠呢？


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△ 上面這些優惠軟體，必須透過按 iMyFone 的粉絲團讚來取得優惠券，在活動頁面中可以直接點選。

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△ 點選後就可以取得這次活動的優惠代碼 iMyFone-BackToSchool，現在已經被你發現了^^。

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△ 簡單介紹一下優惠代碼如何使用，進入購買頁面之後，點選 Add to Cart。

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△ 在結帳頁面時可以輸入優惠代碼，之後點選應用。

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△ 最後就會有折扣後的價格可以結帳囉！！！

活動主要就拚個運氣贏得 100 美金亞馬遜禮品卡與各種 iOS 相關工具的折扣，大家多多參與吧！

活動網址：https://www.imyfone.com/deals/back-to-school-2018/

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