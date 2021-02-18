手機如何傳檔案到電腦？最基本的方式就是 USB，不過若是手機內照片很多，光是列表就要花好一段時間，這時候不妨使用 ScanTransfer Pro 這款電腦工具，之前我使用藍牙傳輸速度很慢，用茄子快傳廣告又很多，ScanTransfer 這工具是讓電腦成為網頁檔案伺服器，掃描 QRcode 之後就可以連接到電腦，透過網頁上傳檔案就可以傳輸到電腦，不管事速度和效率都很高，推薦大家可以安裝在電腦使用唷！

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD SCANTRANSFER PRO NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的專業版序號。安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後會跳出升級視窗，點選即刻升級。

△ 將剛剛所取得的序號填入，點選確認啟動。

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！

△ 開啟後可以看到一個 QRCode，透過手機掃描就可以開啟一個傳輸網頁，不過得先確認下方的 IP 是否是區域網路 IP，這樣才可以順利地連線，像我的使用時沒有自動偵測到區域網路 IP，這時候也可以透過手機修改傳輸網頁的 IP（ex：http://192.168.0.8:12304），只要記得連接埠是 12304 就好，不管是手機或電腦瀏覽網頁，都可以直接傳輸檔案。

△ 開啟網頁之後，選擇檔案就可以傳輸了，快速又方便！若是還有些網路概念的話，以後想要從外面傳輸檔案回到家裡電腦都可以唷！也因為這是電腦變成網頁檔案伺服器的方式，不管是 Android 和 iOS 都可以使用唷！

https://scantransfer.net

安裝版：

ScanTransfer Pro 1.4.2.exe（GOOGLE下載）

ScanTransfer Pro 1.4.2.exe（1DRV下載）

ScanTransfer Pro 1.4.2.exe（MEDIAFIRE下載）

ScanTransfer Pro 1.4.2.exe（RAPIDGATOR下載）

ScanTransfer Pro 1.4.2.exe（MEGA下載）

檔案大小：18.30 MB

免安裝版：

ScanTransfer Pro 1.4.2.7z（GOOGLE下載）

ScanTransfer Pro 1.4.2.7z（1DRV下載）

ScanTransfer Pro 1.4.2.7z（MEDIAFIRE下載）

ScanTransfer Pro 1.4.2.7z（RAPIDGATOR下載）

ScanTransfer Pro 1.4.2.7z（MEGA下載）

檔案大小：27.02 MB