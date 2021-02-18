ScanTransfer Pro 手機如何傳檔案到電腦

手機如何傳檔案到電腦？最基本的方式就是 USB，不過若是手機內照片很多，光是列表就要花好一段時間，這時候不妨使用 ScanTransfer Pro 這款電腦工具，之前我使用藍牙傳輸速度很慢，用茄子快傳廣告又很多，ScanTransfer 這工具是讓電腦成為網頁檔案伺服器，掃描 QRcode 之後就可以連接到電腦，透過網頁上傳檔案就可以傳輸到電腦，不管事速度和效率都很高，推薦大家可以安裝在電腦使用唷！

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ScanTransfer Pro 手機如何傳檔案到電腦

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD SCANTRANSFER PRO NOW。

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△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

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△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的專業版序號。安裝版可以到文末下載。

ScanTransfer Pro 手機如何傳檔案到電腦

△ 開啟軟體後會跳出升級視窗，點選即刻升級。

ScanTransfer Pro 手機如何傳檔案到電腦

△ 將剛剛所取得的序號填入，點選確認啟動。

ScanTransfer Pro 手機如何傳檔案到電腦

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！

ScanTransfer Pro 手機如何傳檔案到電腦

△ 開啟後可以看到一個 QRCode，透過手機掃描就可以開啟一個傳輸網頁，不過得先確認下方的 IP 是否是區域網路 IP，這樣才可以順利地連線，像我的使用時沒有自動偵測到區域網路 IP，這時候也可以透過手機修改傳輸網頁的 IP（ex：http://192.168.0.8:12304），只要記得連接埠是 12304 就好，不管是手機或電腦瀏覽網頁，都可以直接傳輸檔案。

ScanTransfer Pro 手機如何傳檔案到電腦 ScanTransfer Pro 手機如何傳檔案到電腦

△ 開啟網頁之後，選擇檔案就可以傳輸了，快速又方便！若是還有些網路概念的話，以後想要從外面傳輸檔案回到家裡電腦都可以唷！也因為這是電腦變成網頁檔案伺服器的方式，不管是 Android 和 iOS 都可以使用唷！

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安裝版：
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免安裝版：
ScanTransfer Pro 1.4.2.7z（GOOGLE下載）
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檔案大小：27.02 MB

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