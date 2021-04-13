你的 iPhone 常常一下就沒電嗎？最近德誼數位推出 iPhone 電池更換 890 元起活動，多達 15 款 iPhone 都符合這次的更換資格，包含：iPhone 6s/6s Plus、iPhone 7/7 Plus、iPhone 8/8 Plus、iPhone SE、iPhone X、iPhone XS/XS Max/XR、iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max 等，活動日期即日起到 4/30 日止，手機電池健康度越來越低的朋友，趕快去填單預約更換吧。

進入德誼數位活動頁面，就可以看到此次的活動資訊囉，主要有幾個重點小編替大家整理在下方：

- 符合 890 元更換電池的機型有：



iPhone SE

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

- 符合 1,790 元更換電池的機型有：

如果你的 iPhone 電池健康度介於 70~80% 就建議更換囉，如何查詢電池健康度？打開「設定」>「電池」>「電池健康度」即可查詢。確定要更換請至活動頁面填寫預約資訊，包含：姓名、手機號碼、Email、型號、IMEI、送修門市等...維修中心會再以電話或簡訊通知。

此次活動 890 元更換電池相當優惠，原價需要 1,690 元，幾乎便宜了一半。1790 元的方案原價則是 2,290 元，算起來也便宜了 500 元，有需要的朋友請趕快到下方填寫預約表單囉。

iPhone 換電池優惠 890 元 活動資訊