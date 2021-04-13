你的 iPhone 常常一下就沒電嗎？最近德誼數位推出 iPhone 電池更換 890 元起活動，多達 15 款 iPhone 都符合這次的更換資格，包含：iPhone 6s/6s Plus、iPhone 7/7 Plus、iPhone 8/8 Plus、iPhone SE、iPhone X、iPhone XS/XS Max/XR、iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max 等，活動日期即日起到 4/30 日止，手機電池健康度越來越低的朋友，趕快去填單預約更換吧。
進入德誼數位活動頁面，就可以看到此次的活動資訊囉，主要有幾個重點小編替大家整理在下方：
- 符合 890 元更換電池的機型有：
- iPhone SE
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone X
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
如果你的 iPhone 電池健康度介於 70~80% 就建議更換囉，如何查詢電池健康度？打開「設定」>「電池」>「電池健康度」即可查詢。確定要更換請至活動頁面填寫預約資訊，包含：姓名、手機號碼、Email、型號、IMEI、送修門市等...維修中心會再以電話或簡訊通知。
此次活動 890 元更換電池相當優惠，原價需要 1,690 元，幾乎便宜了一半。1790 元的方案原價則是 2,290 元，算起來也便宜了 500 元，有需要的朋友請趕快到下方填寫預約表單囉。
iPhone 換電池優惠 890 元 活動資訊
- 填寫預約表單時請務必留下送修人的『正確並可聯繫』的電話號碼以及E-Mail。
- 因預約更換人數眾多以及零件訂購需運送時間，我們將會由專人聯絡通知您並約定『可送修的時間』以及說明『維修更換需注意的事項』，敬請耐心等候通知，造成不便敬請見諒。
- 為了確保您及其他客戶的權益，也避免因聯繫不上造成不便，當維修中心以電話或簡訊通知您隔日起，三天內若未收到您的回覆，將直接通知下一位預約的客戶進行更換，如您仍需更換，請在活動期間內重新進行線上預約，謝謝。
- 如果您的 iPhone 有任何會影響螢幕/電池更換的損壞，例如電池膨脹、外殼破損變形、螢幕破裂及背殼破裂，則需要先解決該問題，才能更換電池。在某些情況下，可能會產生額外的維修費用。如無法同意上述事項，恕不能參加活動，敬請見諒。
- 送修設備實際狀況均以工程師檢測判斷為主。
- 如果您的 iPhone 在保固、AppleCare+ 服務專案或消費者保護法的保障範圍內，我們將免費為您更換電池。不確定是否在保障範圍內？請輸入您的 iPhone 序號，以查看您是否享有 AppleCare+ 服務專案的保障。
傳送門：德誼數位 iPhone 更換電池線上預約表單