iPhone 換電池 神腦

你的 iPhone 電池續航力越來越低了嗎？好消息來啦，神腦又推出「原廠電池 990 元」更換活動囉，而且不限定中華電信用戶，此次除了電池更換優惠之外，還有 iPhone 原廠螢幕換修優惠，活動時間從 10/1 ～ 10/31 日，更換電池的部採用預約制，限額 15,000 名，如預約/電池數量額滿，即關閉預約，想要換 iPhone 電池的朋友們，建議手腳要快一點唷！


iPhone 原廠電池換修

iPhone 原廠電池換修，預約指定機種限時限量下殺 990 元
  • 活動預約機種：iPhone 6/6 Plus/6s/6s Plus/7/7 Plus/8/8 Plus 優惠換修價 $990 ( 原價 $1,690 )
  • 活動預約機種：iPhone X/Xs/XR/Xs Max/11/11 Pro/11 Pro Max/12/12 Pro/12 Pro Max/12 Mini/SE (2nd Gen）活動期間內換修電池享 8 折優惠
  • 預約活動限額：15,000（因各機種電池數量有限，如預約/電池數量額滿，即關閉預約）
  • 可預約更換電池日期：10/1-10/31。

iPhone 原廠螢幕換修

iPhone 原廠螢幕換修，最低 85 折起

  • 活動預約機種：iPhone 6s/6s Plus/7/7 Plus/8/8 Plus/X/Xs/XR/Xs Max/SE(2nd Gen) 更換原廠螢幕享 9 折優惠
  • 活動機種：iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/12/12 Pro/12 Pro Max/12 Mini 更換原廠螢幕享 85 折優惠
  • 預約活動期間：10/1-10/31

iPhone 換電池 神腦

維修優惠活動採預約制，點擊下方預約連結完成預約登記，完成預約登記後，將以簡訊方式通知送修時間，於通知期間內將設備送到所選送修門市、授權維修中心，到門市時出示簡訊即符合活動優惠。

送修時間：
泛中華門市：送修後約 4-7 個工作天。
神腦 Apple 授權維修中心：送修後約 1-3 個工作天。

傳送門：神腦預約維修表單

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