華碩發表了 ZenFone Max 系列手機 ZenFone Max Plus ( M1 ) ，搭載 5.7 吋 HD (1440 x 720) 全面屏螢幕、4130 mAh 大容量電池、10W 快充、1600 萬雙主鏡頭：f2.0 大光圈、 120° 超廣角鏡頭、1600 萬畫素自拍鏡頭（f2.0 大光圈），主打超高續航力，可連續待機 26 天，還有超快的充電時間，充電 15 分鐘可以通話 3 小時，售價新台幣 6990 元，以下為新聞稿內容：
華碩宣布推出全新 ASUS ZenFone Max 系列首款代表作—「ZenFone Max Plus ( M1 )」！其兼蓄本系列產品所有重點特色，包括：超乎想像的極致續航力、更輕薄的機身與更寬闊的顯示螢幕，以及無懈可擊的雙鏡頭系統，除配備 4130mAh 超大電池容量，另搭載 5.7 吋全螢幕；更重要的是，機身卻比市面上多數 5.2 吋智慧型手機還要小巧，再加上前後1600萬像素相機與臉部、指紋辨識功能支援，可輕鬆滿足使用者日常生活中各種需求，成就無與倫比的行動運算體驗！ ASUS ZenFone Max Plus 即日起正式於 ASUS Store、PChome 24 小時購物 / Yahoo! 購物中心 / momo 購物網及官網公告之全台展售店同步開賣；2018 年 1 月 15 日起至中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信與台灣之星電信門市申辦指定資費，手機只要 NT$ 0 元起；此外，消費者於 2018 年 2 月 28 日以前購買，並至官方活動網站完成線上登錄，還有機會抽中 NT$ 1,000,000的超級大紅包、「孔劉」親筆簽名手機與 ASUS ZenPower 行動電源！
△ 專為經常出差旅行、亟需全時續航使用者量身訂製的 ASUS ZenFone Max Plus，內建 4130mAh 高容量電池，可連續待機 26 天，提供長達 26 小時的 3G 通話、21 小時 Wi-Fi 網頁瀏覽或 13 小時影片播放，同時還支援反向充電功能，可快速為其他手機進行充電；搭配 10W 快充與 ASUS PowerMaster 智慧電力管理技術，充電 15 分鐘即可通話 3 小時，就算剩下 10% 電力，也可待機達 67 小時；此外，ASUS ZenFone Max Plus 電池均經過溫度監測、過電壓防護等 12 項嚴格檢測，並具備自動維護設定，不僅更安全無虞，亦能確保其以最佳化方式運作，較其他智慧型手機提升 2 倍的平均使用壽命！
5.7”全螢幕 影院級享受
△ 全新 ASUS ZenFone Max Plus，採用 5.7 吋 HD (1440 x 720) 全螢幕，視野寬廣又舒適，其讓人幾乎無法感受存在的細緻邊框與 18:9 的絕佳長寬比，除可呈現栩栩如生、眼見為憑般的視覺饗宴，瀏覽網頁時也不再需要經常捲動畫面，且即使使用者同時開啟兩個應用程式，也能輕易將兩組視窗並列顯示，讓多工作業變得更加事半功倍，無論工作、娛樂都精采可期！
前後 1600 萬 廣角雙鏡頭
△ ASUS ZenFone Max Plus 承襲 ZenFone 系列的理念及初衷，希望所有熱愛拍照、攝影的使用者，無時無刻都可透過手機鏡頭與身邊親友分享生活點滴，既配備 1600 萬畫素、f/2.0 光圈的前置鏡頭，亦搭載後置雙鏡頭系統，包含：一個同樣為 1600 萬畫素與 f/2.0 光圈的 PixelMaster 主鏡頭，使用者能隨心所欲拍出一張張自然細膩的動人影像，還有一個 120° 超廣角鏡頭，可提供比市面上一般手機高出 2 倍 的寬闊視野，讓更多人物景象同時入鏡，哪怕是人數眾多的團體照，還是壯麗景色都能俐落捕捉、忠實呈現！
時尚與實用皆具的 ASUS ZenFone Max Plus，其符合人體工學設計的頂級金屬機身，可提供圓滑溫順的握持手感，搭配 2.5D 曲面玻璃包覆，以及「幻影黑」、「豔陽金」與「冰川藍」等搶眼配色，使用者隨時隨地都能展現獨有品味，成為眾人目光焦點；此外，ASUS ZenFone Max Plus 不僅是華碩旗下首款支援臉部解鎖功能的 ZenFone，也是同級中第一支配備此功能的智慧型手機，使用者於天氣冷、雙手潮濕或穿戴手套時，只要注視著螢幕就能快速解鎖，操作更便利直覺、好上手！ ASUS ZenFone Max Plus，建議售價：NT$ 6,990，瞭解更多詳細產品規格，請參考：http://www.asus.com/tw/Phone/ZenFone-Max-Plus-M1/Features/
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