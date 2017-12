華碩發表了 ZenFone Max 系列手機 ZenFone Max Plus ( M1 ) ,搭載 5.7 吋 HD (1440 x 720) 全面屏螢幕、4130 mAh 大容量電池、10W 快充、1600 萬雙主鏡頭:f2.0 大光圈、 120° 超廣角鏡頭、1600 萬畫素自拍鏡頭(f2.0 大光圈),主打超高續航力,可連續待機 26 天,還有超快的充電時間,充電 15 分鐘可以通話 3 小時,售價新台幣 6990 元,以下為新聞稿內容:華碩宣布推出全新 ASUS ZenFone Max 系列首款代表作—「ZenFone Max Plus ( M1 )」!其兼蓄本系列產品所有重點特色,包括:超乎想像的極致續航力、更輕薄的機身與更寬闊的顯示螢幕,以及無懈可擊的雙鏡頭系統,除配備 4130mAh 超大電池容量,另搭載 5.7 吋全螢幕;更重要的是,機身卻比市面上多數 5.2 吋智慧型手機還要小巧,再加上前後1600萬像素相機與臉部、指紋辨識功能支援,可輕鬆滿足使用者日常生活中各種需求,成就無與倫比的行動運算體驗! ASUS ZenFone Max Plus 即日起正式於 ASUS Store、PChome 24 小時購物 / Yahoo! 購物中心 / momo 購物網及官網公告之全台展售店同步開賣;2018 年 1 月 15 日起至中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信與台灣之星電信門市申辦指定資費,手機只要 NT$ 0 元起;此外,消費者於 2018 年 2 月 28 日以前購買,並至官方活動網站完成線上登錄,還有機會抽中 NT$ 1,000,000的超級大紅包、「孔劉」親筆簽名手機與 ASUS ZenPower 行動電源!

智能電力管理 通話時間26小時

△ 專為經常出差旅行、亟需全時續航使用者量身訂製的 ASUS ZenFone Max Plus,內建 4130mAh 高容量電池,可連續待機 26 天,提供長達 26 小時的 3G 通話、21 小時 Wi-Fi 網頁瀏覽或 13 小時影片播放,同時還支援反向充電功能,可快速為其他手機進行充電;搭配 10W 快充與 ASUS PowerMaster 智慧電力管理技術,充電 15 分鐘即可通話 3 小時,就算剩下 10% 電力,也可待機達 67 小時;此外,ASUS ZenFone Max Plus 電池均經過溫度監測、過電壓防護等 12 項嚴格檢測,並具備自動維護設定,不僅更安全無虞,亦能確保其以最佳化方式運作,較其他智慧型手機提升 2 倍的平均使用壽命!

5.7”全螢幕 影院級享受

△ 全新 ASUS ZenFone Max Plus,採用 5.7 吋 HD (1440 x 720) 全螢幕,視野寬廣又舒適,其讓人幾乎無法感受存在的細緻邊框與 18:9 的絕佳長寬比,除可呈現栩栩如生、眼見為憑般的視覺饗宴,瀏覽網頁時也不再需要經常捲動畫面,且即使使用者同時開啟兩個應用程式,也能輕易將兩組視窗並列顯示,讓多工作業變得更加事半功倍,無論工作、娛樂都精采可期!

前後 1600 萬 廣角雙鏡頭

△ ASUS ZenFone Max Plus 承襲 ZenFone 系列的理念及初衷,希望所有熱愛拍照、攝影的使用者,無時無刻都可透過手機鏡頭與身邊親友分享生活點滴,既配備 1600 萬畫素、f/2.0 光圈的前置鏡頭,亦搭載後置雙鏡頭系統,包含:一個同樣為 1600 萬畫素與 f/2.0 光圈的 PixelMaster 主鏡頭,使用者能隨心所欲拍出一張張自然細膩的動人影像,還有一個 120° 超廣角鏡頭,可提供比市面上一般手機高出 2 倍 的寬闊視野,讓更多人物景象同時入鏡,哪怕是人數眾多的團體照,還是壯麗景色都能俐落捕捉、忠實呈現!時尚與實用皆具的 ASUS ZenFone Max Plus,其符合人體工學設計的頂級金屬機身,可提供圓滑溫順的握持手感,搭配 2.5D 曲面玻璃包覆,以及「幻影黑」、「豔陽金」與「冰川藍」等搶眼配色,使用者隨時隨地都能展現獨有品味,成為眾人目光焦點;此外,ASUS ZenFone Max Plus 不僅是華碩旗下首款支援臉部解鎖功能的 ZenFone,也是同級中第一支配備此功能的智慧型手機,使用者於天氣冷、雙手潮濕或穿戴手套時,只要注視著螢幕就能快速解鎖,操作更便利直覺、好上手! ASUS ZenFone Max Plus,建議售價:NT$ 6,990,瞭解更多詳細產品規格,請參考: http://www.asus.com/tw/Phone/ZenFone-Max-Plus-M1/Features/