2018 CES（Consumer Electronics Show）國際消費電子展，是全球最大的消費電子商品展其中之一，參加人對象主要為國際主要公司及業界人士，今年華碩 ASUS 也在 CES 中也展示了不少產品，分別以四大主題來區分，讓我們來一起看看華碩在 CES 中展出了什麼吧！
看筆電
CES 2018 明日起在美國拉斯維加斯盛大登場，華碩今搶先宣布於活動會場將同步展示四款即令人無限驚艷的全新代表作，包括：「ASUS ZenBook 13」、「ASUS X507」筆記型電腦，以及「ASUS Vivo AiO V272 / V222」整合式全功能All-in-One電腦，且均搭載最新Windows 10作業系統，使用者除能享有超乎想像的極致多工行動力，還可透過「Windows Hello」、「Ｍodern Standby」與個人數位幫手「Cortana」等豐富功能，成就更快意便捷的數位新生活！
ASUS ZenBook 13 (UX331UAL)
全新 ASUS ZenBook 13 採用比一般金屬更輕盈的鋁鎂合金所打造的絕美機身僅 985g，搭配長達 15 小時的出色續航，不僅輕薄便攜，還可輕鬆滿足使用者一日所需；效能部分，亦不妥協，其搭載最新第八代 Intel® Core™ i7 處理器、16GB 記憶體與超高速 1TB PCI Express® (PCIe®) 固態硬碟 (SSD)，再加上由國際知名大廠 Harman Kardon® 認證的音訊系統，可傳遞貼近原聲、不失真的均衡音場，無論工作、娛樂皆游刃有餘！
ASUS X507
兼具別緻外觀與強大運算力的 ASUS X507，其 1.68kg 輕巧機身內建第七代 Intel® Core™ i7 處理器，以及 NVIDIA® GeForce® MX110 獨立顯示卡，搭配雙儲存裝置設計，使用更彈性便利；此外，全新 ASUS X507 還採用 NanoEdge 極窄邊框 Full HD (1920 x 1080) 高解析度螢幕，可提供寬闊舒適的無邊視野，呈現精采絕倫的生動影像，絕對是同級筆電中不容錯過的絕佳首選。
ASUS Vivo AiO V272
ASUS Vivo AiO V272 整合式全功能 All-in-One 電腦，內建第八代 Intel® Core™ i7 處理器、NVIDIA® GeForce® MX150 顯示卡，同時還採用具備100% sRGB 超廣色域、178° 可視角的 27 吋多點觸控顯示螢幕，以及低音反射式喇叭與 SonicMaster 聲籟技術，既是能讓工作事半功倍的得力助手，亦是令人讚不絕口的家庭娛樂中心；更重要的是，使用者還可透過全新ZenAnywhere應用程式進行遠端存取，體驗無所不在的雲端應用！
ASUS Vivo AiO V222
配備 22 吋極窄邊框 Full HD 顯示螢幕的 ASUS Vivo AiO V222，擁有高達 87% 的優異屏佔比，使用者無論閱讀、瀏覽網頁或遊戲，都能感受近乎滿版的視覺震撼，再加上獨家 Splendid、Tru2Life 尖端影像處理技術，以及 SonicMaster 聲籟技術與低音反射式喇叭相輔相成，無時無刻均可來場有「聲」有「色」的頂級影音饗宴！此外，全新 ASUS Vivo AiO V222 同樣內建 ZenAnywhere 應用程式，可隨心所欲儲存、分享裝置中內容，宛如個人雲端伺服器，既安全又便利。
訴求連線能力
華碩今宣布將於CES 2018推出三款全新連網裝置，再次演繹無懈可擊的傑出連線力，其中「ASUS Lyra Voice網狀網絡無線路由器 / Lyra Trio網狀網絡系統」，可為居家每個角落織就快速、穩定與安全的Wi-Fi連線，且「ASUS Lyra Voice」另內建Amazon Alexa語音助理，只要透過聲控就能享有便利直覺的多元服務與應用，同時還有採用新一代802.11ax Wi-Fi的「ASUS RT-AX88U無線路由器」，可提供極致連網速度與寬廣的涵蓋範圍，非常適合擁有多重裝置的現代家庭；而除了網通系列產品，華碩也於現場展示多款3C精銳，包括：隨時開機、隨時連網的全球首款Gigabit LTE筆電「ASUS NovaGo」，以及兼具超乎想像傑出續航、輕薄機身、全螢幕與頂級雙鏡頭系統的「ASUS ZenFone Max Plus(M1)」智慧型手機，使用者無論工作、娛樂，都能獲致最無與倫比的行動運算體驗！
ASUS Lyra Voice
榮獲 CES 2018 創新獎的全新 ASUS Lyra Voice，具備三頻 AC2200等級Wi-Fi 連線效能，既是 802.11ac 網狀網絡無線路由器，也是個人語音助理，其不僅可與其他連網的 Lyra 路由器進行串連，形成超高速網際網路骨幹，達成全屋無縫 Wi-Fi 連接，使用者不管在客廳、廚房或臥室，都能透過內建強大的立體聲喇叭、麥克風，以及 Amazon Alexa 語音功能，以語音指令播放音樂 / 新聞、查詢天氣，甚至控制智慧家庭裝置，是打造居家智慧助理的理想首選，同時還特別支援 IFTTT 等自動化服務的雲端平台，可讓使用者發揮無限創意組合，讓傳統住宅搖身成為連網智慧宅，讓居家生活更便利，且所有功能均可透過簡單好上手的專屬 App 完成設定及控制，使用更得心應手。
ASUS Lyra Trio
外觀俐落又時尚的 ASUS Lyra Trio 雙頻網狀網絡系統，採用經特殊設計的 3x3 MIMO 天線，使用者可依個人喜好與需求將無線連接路由器擺放於家中各處，確保屋內每個角落都能擁有無比順暢的Wi-Fi訊號，解決大坪數、多樓層居家空間常面臨的連線不穩情形；此外，還內建全時待命的隱私防護系統，可全方位保障使用者連網裝置隨時擁有最新版本的安全防護。ASUS Lyra Trio 另具備專屬應用程式，不需個人電腦即可透過藍牙連線以行動裝置安裝設定，或是進行管理和診斷，當發生問題時，系統亦將自動發送通知，讓網路管理更事半功倍。
ASUS RT-AX88U
華碩首款新一代 802.11ax Wi-Fi 雙頻路由器—ASUS RT-AX88U，結合 OFDMA 與雙向 MU-MIMO 技術，可為密集環境中的連網裝置提供比802.11ac 快上四倍的驚人傳輸，總連線速度更高達 6000Mbps，再加上四傳輸、四接收 (4x4) 天線設計，還可提供優異的訊號覆蓋範圍，使用者於任何方位皆能感受疾速暢快的飆網體驗！全新 ASUS RT-AX88U 另搭載八組可供有線裝置使用的 Gigabit-LAN，搭配可實現路由器與多裝置間同時上傳/下載的 MU-MIMO 技術，將為密集且繁忙的連線場域，如：LAN Party，提供最佳解決方案。 ASUS RT-AX88U 亦內建AiProtection 智慧安全防護系統，能在外來威脅危及網路或裝置前予以封鎖，為連網裝置提供完善保護；更重要的是，還可相容最新 ASUS AiMesh Wi-Fi 系統，串聯多台華碩無線路由器，成就零死角的網狀網路！
ASUS NovaGo
世界首款專為行動連網量身訂製的 Gigabit LTE 筆電—ASUS NovaGo，採用 Qualcomm® Snapdragon™ 835 行動平台，並配備 Gigabit 等級的 Qualcomm® Snapdragon™ X16 LTE數據晶片，短短 10 秒鐘就能下載一部 2 小時長的精采電影，同時還可提供長達 22 小時的電池續航力[1]，隨時開機就能隨時連網，再加上內建嵌入式 SIM卡(eSIM)[2]，就算到國外出差旅遊不替換 SIM 卡，也能立即啟動漫遊！全新 ASUS NovaGo 另內建 Windows® 10 S 作業系統，消費者不僅能體驗個人數位幫手「Cortana」、「Windows Hello」、「Windows Ink」等實用的豐富功能，還可於 Microsoft 市集下載經安全驗證的應用程式，使用更安心無虞。
ASUS ZenFone Max Plus (M1)
華碩首款支援臉部解鎖的全螢幕手機—ASUS ZenFone Max Plus (M1)，兼蓄 ZenFone Max 系列產品所有重點特色，包括：長時耐久的卓越續航、更輕薄的機身與更寬闊的顯示螢幕，以及先進的雙鏡頭系統，除配備 4130mAh 超大電池容量，亦搭載 5.7 吋全螢幕，且機身比市面上多數 5.2 吋智慧型手機還要小巧，再搭配前後 1600 萬像素相機與臉部、指紋辨識功能支援，可輕鬆滿足使用者日常生活中所有需求，完美打造同級之最。
訴求小巧尺寸
華碩今宣布將於本次 CES 2018 推出多款小尺寸 (Small Form Factor) 精銳逸品，包括：兼具小體積、大效能，無論日常多工作業、多媒體影音串流都遊刃有餘的「ASUS PB40 / PN40 mini PC」，還有配備最新第八代 Intel® Core™ 處理器，可讓使用者盡情體驗喜愛的 Android 應用程式，輕鬆滿足居家與教育娛樂需求的「ASUS Chromebox 3 迷你電腦」，以及專為創客、IoT 專業人士、開發者及 DIY 玩家量身訂製的「ASUS Tinker Board S」等工藝力作，兼具簡約洗鍊的時尚外觀與頂尖絕倫的極致生產力，將能協助使用者發揮巧思，實現精采創意，為生活增姿添色！
ASUS PB40
具備全方位連線力的 ASUS PB40，內建至多 6 組 USB 3.0 Gen 1 Type-C (USB-C™)，以及一組可依需求選擇為 VGA / DisplayPort / COM / HDMI 的 I/O 連接埠，能與各種裝置靈活配對，再加上最新第八代 Intel® Celeron® 處理器，以及匠心獨運的無風扇設計，使用者在一面進行文書處理或播放影音的同時，也能營造悄然無聲的絕佳作業環境；此外，其精緻典雅的金屬機身不僅可增添個人生活品味，還能讓空間運用更彈性多元。
ASUS PN40
全新 ASUS PN40 同樣搭載最新第八代 Intel® Celeron® 處理器，搭配滑動式底殼設計，使用者組裝擴充更直覺好上手；尺寸僅 114 x 114 x 49 公釐、輕 700 公克的 ASUS PN40，亦具備一應俱全的連線選項，包括：能快速傳輸資料的 USB 3.1 Gen 1 Type-C，以及可支援 VGA、COM 的 I/O 連接埠，不管是個人居家，還是企業辦公室均適得其所。
ASUS Chromebox 3
ASUS Chromebox 家族最新成員—Chromebox 3，採用第八代 Intel® Core™ 處理器，並支援 DDR4-2400 記憶體，兼具低功耗與高速運算表現，搭配多合一 USB 3.1 Gen1 Type-C 連接埠，不僅能提供疾速資料傳輸，還具備供電、DisplayPort 功能，可自由外接桌上型顯示器、大螢幕液晶電視，延伸精彩視界；更重要的是，還能無時無刻至 Google Play 商店下載豐富的電子書、音樂、影片與 App 應用程式，絕對是使用者工作、娛樂不可或缺的完美夥伴！
ASUS Tinker Board S
ASUS Tinker Board S 承襲第一代 Tinker Board 基板尺寸與元件配置，更新增 16GB eMMC 內嵌式記憶體，提供酷愛科技、熱衷實踐的開發者與 DIY 玩家更可靠穩固的使用平台；本次 CES 2018，華碩也規劃於現場展出兩大情境應用，包含：透過 ASUS Tinker Board S 優化記憶體與 I/O 速度打造影像識別，以及運用其支援 192 KHz 音訊輸出與數位類比轉換 (DAC) 附加卡功能提升聽覺感官，打造無與倫比的聽覺饗宴。
ROG 玩家共和國
總是與玩家站在同一陣線的 ROG 玩家共和國，亦於本次 CES 揭曉旗下一系列陣容堅強的頂尖首選配備，包括：為紀念 ROG 與世界冠軍電競隊伍「SK telecom T1」締結盟友所推出的「ROG Strix SKT T1 Hero 限定版電競筆電」、內蘊玩家所需強大效能的全新「ROG Strix GL12 電競桌機」，還有採用 Cherry MX RGB 軸，能盡情展現個人獨有風格的「ROG Flare 機械式電競鍵盤」、能隨心所欲織就令人目眩神迷燈光效果的「ROG Aura Terminal 可編程 RGB 控制器」與「ROG Spotlight Aura 投影燈」，以及可輕鬆實現多螢幕配置的「無邊框套件」等戰鬥利器，將提供所有熱血玩家及愛好者最多勝利優勢，成就一場場精彩絕倫的電競娛樂饗宴！同時，ROG 玩家共和國也宣布今年將擴大執行 Aura SDK 計畫，希望有更多開發者及合作夥伴能藉此創造出許多與 Aura Sync 相得益彰的卓越結晶，其中像是「AIDA64」、「Tobii」和「Cooler Master」等知名大廠的概念作品，皆將在 CES 2018 活動現場同步亮相！
ROG Strix SKT T1 Hero 限定版電競筆電
ROG Strix SKT T1 Hero 限定版電競筆電上蓋鑲嵌「SK telecom T1」隊徽、ROG 電競之眼標誌，並具備犀利率性的線性壓痕設計與別緻圖騰點綴，再加上鍵盤置腕區右下角以模內轉印 (In Molding Roller，IMR) 技術印製《 LoL 英雄聯盟 》史上公認最具影響力玩家之一「Faker」 的簽名，完美復刻世界冠軍榮耀與卓越王者風範！此外，其不僅採用低調奢華的銀色鋁質外盒包裝，亦隨貨附贈多款極為珍稀的聯名收藏品，包括：經典黑白配色的「ROG x SKT T1 聯名戰隊服」，還有上方印有「Faker」普普藝術風速寫的「T恤罐」、「電競滑鼠墊 (80 x 30cm)」，以及「SK telecom T1」和「Faker」的精美海報與 ROG 貼紙組。 ROG Strix SKT T1 Hero 限定版同時也是為多人線上戰鬥競技 (MOBA) 遊戲而生的終極利器，其搭載 Intel® Core™ i7 處理器、NVIDIA® GeForce® GTX1060 顯示卡，可提供極致順暢的運算表現與無懈可擊的遊戲特效，再加上 100% sRGB 廣色域、120Hz 更新率的 IPS 顯示螢幕，玩家於任何角度皆能徹底感受栩栩如生的視覺饗宴。ROG Strix SKT T1 Hero 限定版精準模擬桌上型電腦的使用設計，採用全新鍵盤配置，能承受高達 2,000 萬次按鍵敲擊，更經久耐用；特別標記的 QWER 鍵搭配多鍵指令不相衝功能，則可避開鍵位衝突、提供敏捷鍵擊，就算一次按下多顆按鍵，也能正確記錄多重鍵擊指令，觸發最多攻擊與技能，無論大小征戰都能占盡上風！
ROG Strix GL12
全新 ROG Strix GL12 電競桌機搭載全新第八代 Intel® Core™ i7 六核心處理器，出廠即能全核超頻，最高時脈上看 4.8GHz，同時還內建 NVIDIA® GeForce® GTX1080 顯示卡，可提供令人無限驚豔的震撼效能，再加上預留的擴充空間，以及方便更換的固態硬碟 (SSD) 槽，系統升級亦毫不費力，將滿足各類玩家的嚴苛需求；而除了不容妥協的剽悍戰鬥力，ROG Strix GL12 外觀同樣搶眼出色，其機殼正面醒目銳利的特殊斜紋，另具備可供自訂的 Aura Sync 同步燈效，能呈現高達1600 萬種色彩和多種變化效果，搭配透明側板設計，還可讓玩家展示別具風格的內部組件，如：綴有閃耀紅色光芒 ROG 標誌的水冷模組，表現個人與眾不同的電競主張！ 未來，ROG 玩家共和國推出的桌上型電腦、筆記型電腦均會配備 Aura Sync 同步燈效，玩家可藉此同步整合所有支援此功能裝置的 RGB 燈光模組，包括：鍵盤、滑鼠及各大第三方硬體製造商開發的 PC 組件及週邊配備，在一面沉浸遊戲世界的同時，也能享有繽紛絢麗的視覺震撼。
ROG G703
ROG G703 為全球首款搭載 17.3 吋 Full HD (1920 X 1080) IPS 顯示螢幕，並具備原生 144Hz 畫面更新率的電競筆電，其內建 NVIDIA® G-SYNC™ 顯示技術，可避免影像撕裂、減少輸入延遲所造成的遊戲卡頓，畫免更清晰流暢，再加上可超頻至 4.3GHz 的 Intel® Core™ i7-7820HK 不鎖頻處理器，以及超頻後時脈上看 1974MHz的NVIDIA® GeForce® GTX 1080 顯示卡，可全力助攻玩家發揮極限潛能，在失之毫釐，差之千里的激烈征戰中，常立不敗之地！ ROG G703 另採用革命性的 Anti-Dust Cooling(ADC) 防塵散熱系統，可藉由兩組專用散熱通道將有害的灰塵或微粒排出，避免其累積於散熱風扇，提高系統穩定度及使用壽命；而不只是 ROG G703，下一世代的 ROG 電競筆電都將搭載此專利防塵散熱系統，玩家就算是長時間執行高負載遊戲，也完全不是問題。 此外，ROG G703 還兼蓄筆記型電腦與遊戲主機的各自優點，使用者只要透過內建的 Xbox Wireless 功能，不必額外加裝 USB 轉接器，即可支援多達 8 組 Xbox One 控制器，更簡單好上手。
ROG Strix Flare
內外兼具的 ROG Strix Flare 機械式電競鍵盤，搭載舉世聞名的 Cherry MX RGB 軸，擁有靈敏的鍵擊反應，每個指令都能被精準辨識執行；而設置於左上角的音量滾輪與多媒體鍵，則讓玩家不需空出使用滑鼠的右手，也能即時調整操作，再搭配分離式的手托，哪怕是馬拉松式的持久戰，也能保有絕佳舒適的遊戲體驗；此外，ROG Strix Flare 另內建 USB 傳輸埠，不僅方便連接滑鼠、耳麥等周邊裝置，鍵盤後方還設有耳機線通道，可避免過多線材纏繞糾結，讓桌面更整齊俐落！ 全新ROG Strix Flare 採用 ROG 經典一刀流設計，打造別出心裁的雙質感髮絲紋機身，外觀前衛有型，同時還配備可反映鍵盤內 LED 燈光的替換式壓克力銘版，玩家除了隨附的 ROG 電競之眼銘版，亦可於額外加贈的透明銘版上繪製自己喜愛的圖騰，揮灑無限創意，或透過可獨立編程的 RGB 背光按鍵、底部兩側 LED 燈與獨家 Aura Sync 同步燈效相輔相成，營造多采多姿的遊戲氛圍，演繹個人獨一無二的電競態度！
ROG Aura Terminal
ROG Aura Terminal 為一款四通道的可編程 RGB 控制器，其內建創新 ROG Halo 技術，可讓設置於顯示器後方的 LED 燈條呈現與遊戲內容同步的燈光色彩，在顯示器周圍形成動態光暈，呈現令人驚嘆的視覺感官，亦可直接安裝於電腦機箱，串連支援 Aura Sync 的裝置，輕鬆開創絢麗光效，成就極具沉浸感的遊戲場域。
ROG Spotlight
ROG Spotlight 為一款 Aura 投影燈，可讓玩家將 ROG 精神象徵的電競之眼標誌投影至牆上，展現其對 ROG 懷抱的堅定信仰；更重要的是，還能與所有支援 Aura Sync 功能的相關設備同步，綻放完美和諧的璀璨燈效。採用霧黑鋁合金塗裝的 ROG Spotlight，另配備磁吸式基座，能輕易吸附於金屬表面，並支援 360° 翻轉，使用者可依喜好任意調整，投射出符合心中理想的 ROG 標誌！
無邊框套件
採用垂直鏡片組成的無邊框套件，運用光線折射原理，可讓多螢幕配置使用者在視覺上消除顯示器之間連接的邊界和縫隙，並經內部多重專業測試，以最佳角度 130° 串接多台顯示器，創造出宛如超大環繞式螢幕的瀏覽體驗；最重要的是，此無邊框套件安裝方便簡易，使用者不費吹灰之力就能延伸寬闊視野，無論播放多媒體影音或執行遊戲都更身歷其境。
Aura SDK 計畫
去年，ROG 率先推出 Aura SDK 計劃，讓更多開發人員及合作夥伴將 Aura 燈光控制功融入軟體或裝置，期間亦針對控制力、功能性等面向新增多項強化擴充，令其更盡善盡美；而在這次 CES 2018 中，來自「AIDA64」、「Tobii」和「Cooler Master」等知名大廠的概念展示，不僅再次彰顯 Aura SDK 的各種可能，亦為其寫下一完美註解！ 其中，個人電腦系統監控應用程式 AIDA64，透過 Aura SDK 整合Aura 燈光效果，得以色燈變化的方式在支援 Aura 功能週邊設備上呈現各種系統數據，包含：CPU/GPU 溫度、風扇和網路速度等，使用者將可一目了然，快速掌握系統狀態。 眼球追蹤的全球領導廠商Tobii也希望整合Aura燈光效果提升遊戲體驗，同樣於現場展出一款概念機，其可依據遊戲內活動提供視覺上即時回饋，如：辨識盟友、敵軍色彩提示，或在攻擊襲來時閃爍示警，玩家隨時都能取得制勝先機，完封對手！ 同樣身為 ROG 合作夥伴的 Cool Master，亦結合支援 Aura Sync 功能的主機板、顯示卡與其旗下裝置，並透過 MasterPlus+ 軟體整合 RGB 控制，打造炫光效果十足的個人電競主機，展現高度靈活的 RGB 多元應用；未來，ROG 將持續與更多廠牌密切合作，邁向全方位客製化，成為推動 RGB 生態發展的領導先鋒！
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