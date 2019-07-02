ZenFone 6 發表時已經和大家分享了許多 ASUS ZenFone 6 設計理念與細節整理，這次是真的手機到我手上可以讓我好好體驗，來與大家開箱 ZenFone 6，我覺得翻轉鏡頭會是我最喜愛的一點，翻轉鏡頭讓拍照錄影更加多變化，譬如有很方便的全景模式或是動態追蹤功能，而自拍的高畫質非常的猛，DxoMark 目前最佳自拍手機已經由 ZenFone 6 取得王座，喜愛自拍的女生真的也可以選擇這支手機，加上 180度翻轉鏡頭設計，可自由調整翻轉角度，自拍與畫面零死角。這一系列開箱文章將與大家分享開箱、系統功能與跑分、相機說明、白天拍照實測、夜間拍照實測與女生自拍的技巧，內容是相當豐富的，有興趣的朋友一定要耐心看完喔！ZenFone 6 可是今年度必敗的手機啊～（購買走這裡：http://bit.ly/2XgJNbc）

首先簡單看一下開箱的內容物，主角 ZenFone 6 之外，有傳輸線、18W 充電器、耳機、耳塞、退卡針與透明的手機保護殼。

原廠所提供的透明保護殼的確是頗需要的，不影響美觀的程度，平放在桌上時也不會碰到鏡頭，我覺得玩轉 ZenFone 6 就是要好好的保護鏡頭唷！

手機的設計有很多考量，好功能好設計大家都會希望可以擁有，這次 ZenFone 6 給大家的是完整的全螢幕，92% 的超高屏占比，再也沒有什麼瀏海，或是水滴與挖孔的螢幕，更不會有 App 支援不支援的問題，與 Zenfone 5 相比來看，同樣的機身大小，螢幕從 6.2 吋升級到了 6.4 吋。此外有 600 nits 適合戶外閱讀的螢幕亮度，DCI-P3 廣色域，使用第六代康寧大猩猩玻璃，防刮與防摔的能耐也更強大。 在外觀設計上，除了讓人著迷的無邊框螢幕設計之外，在背面部分也是工藝技術的展現，採用奈米級紋理設計，讓手機在光線下會有光影流動之美。顏色有星夜黑與霓幻銀兩種顏色，圖層從底部開始有底封油墨、鍍膜工藝、光紋、顏色圖層、膠片、光學焦與玻璃，一個外殼也可以看到華碩的用心，3D 曲面玻璃設計有最舒適的握感，曲面設計是與汽車同級的 G3 連續曲率，背面同樣是康寧玻璃，趨近於直線的曲線，透過曲率的優化，手機四周的圓角視覺更加自然。

全螢幕的視覺爽度真的非常的不錯，ZenFone 6 並非採用主流的 OLED，因為 OLED 會有螢幕烙印的問題，也取捨了螢幕下指紋辨識，因為就我自己使用經驗來看，螢幕下指紋辨識效率普普，若是再加上一層玻璃保護貼，辨識率真的有點慘慘的，那不如就採用 IPS 螢幕，而且這個螢幕呈現出來的顏色還頗好看的，應該就是有優化過，因為手機手上看拍攝好的照片，真的很好看唷！

快速、流暢與更貼心的使用體驗是 ZenFone 6 所在乎的，因此在系統上也經過許多優化調整，速度上是相當快速的唷！在系統規格上採用高通 855 最新 7nm 八核心 CPU ，Adreon 640 GPU 有 20% 的顯示性能提升。

側邊是 SIM 卡插槽，這次的插槽很厲害，一共有三個插槽，而且 4G 雙卡雙待。

插槽 1 與插槽 2 都支援 2G / 3G / 4G Nano SIM 卡，插槽 3 為 microSD 卡，最高支援 2TB 的記憶卡。

右側為智慧快捷鍵、音量鍵與電源鍵，電源鍵還帶有藍色的一圈，我自己覺得頗有質感的！智慧快捷鍵可以開啟 Google 助理、查看個人動態與 Google 助理對講模式，ZenUI 更可以自訂智慧快捷鍵的功能，譬如說輕按一下可以開啟 Google 助理、輕按兩下顯示下一個會議時間、長按可以下指令給 Google 語音助理，放開之後語音助理就會回應等個人化自訂功能。更多其它可以自訂的功能還有聲音模式、自動旋轉、手電筒、螢幕截圖與開啟相機等等。目前系統為 Android Pie，而 ZenFone 6 也將會在首批支援升級 Android R 的手機之中唷！

底部保有 3.5mm 的耳機孔，我想還是有它的方便之處，像現在許多人會透過手機來錄影或是直播，若希望有比較好的收音品質，會接上指向性麥克風，這時候就很需要耳機孔，當然也會有支持藍牙無線的支持者，不過我覺得這是好處並非壞處。充電與資料傳輸是使用 USB Type-C，電力為 5000 mAh 的大容量電池，目前用到現在感覺好像很難沒電ㄟ～就算沒有快充和無線充電影響也不大。雖然是 5000 mAh 的大電池容量，仍然保有輕薄度 ( 190公克 )，放口袋就跟一般手機重量差不多~

對我來說主角就是這顆很威的翻轉鏡頭，全景模式、動態追蹤都會是非常實用的功能，後續篇幅會有更完整的介紹。

我個人給 ZenFone 6 一個不錯的評價，因為我覺得這是一個前後鏡頭都拍得好看的解答，我用過太多手機主鏡頭好看，但是前鏡頭就有點可惜，而我第一次拿起 ZenFone 6 拍照的時候，完全就被那 4800 萬相機畫質給嚇到了！因為前鏡頭 = 主鏡頭，目前也已經在 DxOMark 取得了自拍第一名的評價。在 ZenFone 6 實際曝光之前有許多版本的間諜照，尤其很多人都看到滑蓋式的設計，其實那真的是設計期間的一個樣本，期間經歷很多很多的樣式測試，最後決定採用了翻轉鏡頭的手機設計，而且雙鏡頭兼具高畫質與廣角需求，自拍也有高畫質，我覺得最後 ZenFone 6 的樣式我也是滿意的。

相機規格為 Sony 旗艦 IMX586 主鏡頭 ( F1.79 大光圈 )，Quad Bayer 技術讓四個像素合併成一個，在高感光的狀態下有更好的拍照呈現；在明亮的光線下，圖像處理器可以充分應用傳感器 48MP 像素，利用內置傳感器的 Re-Mosaic 演算法，輸出 48MP 圖像分辨率。此外還有雷射對焦、雙 LED 閃光燈、1.6um 超高感光度。副鏡頭是一個 1300 萬畫素的 125° 超廣角鏡頭，擁有高達 200% 的寬闊視野，具備即時變形校正功能，就算人多、景物再大都拍得下去！

關於更多相機部分的介紹，請看之後介紹的篇幅唷！我想絕對是值得期待的啦～購買走這裡：http://bit.ly/2XgJNbc

ASUS ZenFone 6 相機拍照實測，實用相機技巧不私藏

ZenFone 6 的相機規格非常的好，主鏡頭為 4800 萬像素 Sony 旗艦 IMX586 感光元件，有採用 Quad Bayer 技術、2x1 OCL PDAF 與雷射對焦，副鏡頭為 1300 萬像素 125 度的超級廣角鏡頭，而且支援廣角的變形修正。最值得提醒大家的一點就是主鏡頭等於自拍鏡頭，因為 ZenFone 6 是旋轉鏡頭的設計，所以可以有很清晰犀利的自拍照。在錄影規格上支援到 4K 60FPS 的高畫質錄影，想要紀錄生活中的點點滴滴，ZenFone 6 絕對是個超級好幫手的！

女生必學！教妳 ZenFone 6 拍美圖玩機技巧

ZenFone 6 一直被我大推他的相機，尤其是自拍奪得 DxOMark 第一名的成績，若是由我來自己測試的話，我怕再厲害都突顯不出來，所以這次找了漂亮的女生來幫幫忙，讓男生和女生們更可以了解 ZenFone 6 的自拍魅力所在，本篇文章將會教大家六個招數，廣角自拍怎麼玩、人像大光圈美顏模式、美顏過度修復技術、旋轉鏡頭動態追蹤、連拍製作動態 GIF 圖檔與慢動作錄影。若你是男生就該好好學學，才能把另外一半拍漂亮；若妳是女生，那麼看過這篇文章，我想妳應該馬上選擇 ZenFone 6 唷！福利品在最後，大家記得把文章看完^^。

ASUS ZenFone 6 夜間手持拍照實測，這支手機我要定了！

一支拍照吸引人的手機須要具備哪些條件？第一就是白天拍照要好，第二就是夜間拍照要好，我只能說 ZenFone 6 沒有讓我失望，最早之前 ZenFone 的暗光鳥模式是低光源的解決方案，到 ZenFone 5 時夜拍也有不錯的表現，不過到了 ZenFone 6 有一種進步神速的感覺，我自己覺得已經能與他牌知名的夜拍手機平起平坐了！本篇文章將與大家分享夜拍的實測分享，而且所有的夜拍照片都是手持拍照，我只能說科技不斷在進步，換手機的確也需要加速囉！

ASUS ZenFone 6 玩機技巧系統功能介紹、跑分評測

ZenFone 6 的開箱文章大多主軸都在相機部分，這系列將與大家分享系統上的功能，ZenUI 6.0 優化了 Android 系統架構，包含有最近使用的應用程式、鍵盤體驗、電話體驗與觀看照片的體驗，優化後的速度相比其他廠牌旗艦機種都更加快速。使用 OptiFlex 可以更快速的開啟 App，混合式的演算法讓常用的 App 留存在記憶體之中，類神經網路預測接下來要使用的應用程式，這樣能讓常使用的 App 開啟速度更加快速，接著就實際大家感受系統上的功能。

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