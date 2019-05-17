ZenFone 6 終於終於現身了！之前有非常多的傳聞與間諜照，如今正解答案是 翻轉鏡頭 ！這篇文章馬上替大家來動手玩玩看，在介紹之前我先來說感想，坦白說 ZenFone 6 是一支非常吸引我的手機，我絕對會買！之前我曾經體驗過一支旋轉鏡頭的手機，深深覺得這才是前後鏡頭都有高畫質的解決方案，而且更具備有自動全景拍照功能，現在 ZenFone 6 確實可以滿足我的需求，而且在外觀上真的幾乎是無邊框的設計，也能滿足我大螢幕的需求，我對這次的 ZenFone 6 的確信心滿滿，真期待上市的那一天啊！本文將會帶給大家許多細節部分的內容，圖片不對文字的介紹，要賞圖的賞圖～只看文字介紹也可以唷！

手機的設計有很多考量，好功能好設計大家都會希望可以擁有，不過通常也無法那麼完美，像我喜愛華為的拍照風格，但是他前鏡頭不怎樣，我的三星旗艦機有屏下指紋辨識，但是坦白說加了玻璃保護貼之後辨識率實在不高，而實際了解 ZenFone 6 的設計理念之後，會發現他是以使用需求為考量，很多設計是有取捨的。

之前有許多 ZenFone 6 的間諜照，尤其很多人都看到滑蓋式的設計，其實那真的是設計期間的一個樣本，有很多很多的樣式經過測試，最後決定採用了翻轉鏡頭的手機設計，而且兼具高畫質與廣角需求，自拍也有高畫質，我覺得最後 ZenFone 6 的樣式我也是滿意的。

機身背後有指紋辨識或許是很多人覺得遺憾的地方，不過這就是取捨之一，OLED 會有螢幕烙印的問題，加上若是多貼一層玻璃保護貼，螢幕下指紋辨識效率也差，不如就採用 LED，我個人覺得沒有不好，看你是否接受而已。

而電力也是使用者最在乎的，看看 ASUS ZenFone Max Pro 熱銷就知道了，代表大電量是大家很重要的考量點，依我目前使用的 HUAWEI Mate 20X 來看，大電量讓我足夠使用兩天，出門真的不用帶行動電源的，這次 ZenFone 6 也具備有 5000 mAh 的大力電量，我想也是會買單的關鍵之一。

快速充電是否有需要？有了大電量之後，或許真的不是那麼重要，經過實際測試之後，ZenFone 6 18W 的充電在 58 分鐘之後，充飽的電量與具備 40W 的快充是相同的，而且以電池大小來看，40W 具備快充的 4000 mAh 電池，與 ZenFone 6 18W 5000 mAh 大小是一樣的，而且大容量電池有更長久的電池壽命，可以減緩電池膨脹速度，這樣的比較之下，我會選擇 ZenFone 6 的！

還華碩為了要讓在機身不改變大小的狀態下，研發團隊提出了創新的兩件式 PCB 設計，讓 ZenFone 6 有更大的垂直堆疊空間。

還有哪些是使用者在乎的呢？6.4 吋極窄邊框全螢幕我想是非常吸引人的，92% 的超高屏占比，再也沒有什麼瀏海，或是水滴與挖孔的螢幕，更不會有 App 支援不支援的問題，與 Zenfone 5 相比來看，同樣的機身大小，螢幕從 6.2 吋升級到了 6.4 吋。此外有 600 nits 適合戶外閱讀的螢幕亮度，DCI-P3 廣色域，使用第六代康寧大猩猩玻璃，防刮與防摔的能耐也更強大。

快速、流暢與更貼心的使用體驗是 ZenFone 6 所在乎的，因此在系統上也經過許多優化調整，速度上是相當快速的唷！在系統規格上採用高通 855 最新 7nm 八核心 CPU ，Adreon 640 GPU 有 20% 的顯示性能提升。

ZenUI 6.0 優化了 Android 系統架構，包含有最近使用的應用程式、鍵盤體驗、電話體驗與觀看照片的體驗，與小米 9、Samsung S10 與 Pixel 3 相比較都更加快速。使用 OptiFlex 可以更快速的開啟 App，混合式的演算法讓常用的 App 留存在記憶體之中，類神經網路預測接下來要使用的應用程式，這樣能讓常使用的 App 開啟速度更加快速。

使用介面上採用原生的 Android，以簡單乾淨為主，有導覽手勢的使用，而且具備有暗色陌生可以使用，對於手較小的女性來說，又有方便的單手操作。在手機側邊的智慧快捷鍵，可以開啟 Google 助理、查看個人動態與 Google 助理對講模式，ZenUI 更可以自訂智慧快捷鍵的功能，譬如說有圍繞模式、聲音模式、自動旋轉、手電筒、螢幕截圖與開啟相機等等，目前大多結合 ZenUI 系統功能為主，尚未結合其他 App 使用。而 ZenFone 6 也將會在在首批支援升級 Android R 的手機之中唷！

特別之處還有 Google 助理的私密聆聽功能，以往都要用對話模式可能讓人有點害羞，畢竟不想要什麼事情都被喇叭放出來，現在可以像打電話一樣自己聽就好，這功能算是頗貼心的。此外還有智慧音量的設計，在安靜的地方鈴聲就是小的，在吵雜的環境也會加大音量，這個真的很適合我這種電話老是在漏接的人啊！這樣的智慧音量除了支援一般電話來電之外，也支援各種通訊軟體的來電唷！

在外觀設計上，除了讓人著迷的無邊框螢幕設計之外，在背面部分也是工藝技術的展現，採用奈米級紋理設計，讓手機在光線下會有光影流動之美。顏色有星夜黑與霓幻銀兩種顏色，圖層從底部開始有底封油墨、鍍膜工藝、光紋、顏色圖層、膠片、光學焦與玻璃，一個外殼也可以看到華碩的用心，3D 曲面玻璃設計有最舒適的握感，曲面設計是與汽車同級的 G3 連續曲率，背面是趨近於直線的曲線，透過曲率的優化，手機四周的圓角視覺更加自然。

接著談到讓人最在意的相機部分，翻轉相機就是最大的特色，想到翻轉大家就會有耐用度的疑慮，所以首先要告訴大家翻轉相機經耐用性測試，至少十萬次開闔。若每天開起相機自拍 28 次，翻轉模組可使用至少五年，五年若是 ZenFone 還存在的話，下一次換手機就是 ZenFone 11 了！





翻轉鏡頭的好處前文有稍微提到了，就是不管正常拍照或是自拍都有高畫質，最高畫質為 4800 萬像素，而可以自動翻轉的鏡頭讓全景拍照更方便，支援水平與垂直的全景模式。也因為翻轉的鏡頭，角度上可以自己控制微調，讓拍照能夠有更多不可思議的拍照角度，對喜愛拍照的人來說拍照會有更多樂趣。

在錄影功能上，只要鎖定了追蹤對象，旋轉鏡頭也會自動跟隨，這功能真的超級超級棒的，雖然我目前還沒有實際使用到這個功能，但是我光用想的就覺得替小孩或是毛小孩錄影會更順手。

旋轉鏡頭上除了 4800 萬的主相機之外，廣角相機為 1300 萬像素，廣角多達 125 度，而且有廣角變形修正，讓你所拍攝的照片有著廣角的魄力，卻不會有變形的狀況發生。

相機規格為 Sony 旗艦 IMX586 主鏡頭，Quad Bayer 技術讓四個像素合併成一個，在高感光的狀態下有更好的拍照呈現；在明亮的光線下，圖像處理器可以充分應用傳感器 48MP 像素，利用內置傳感器的 Re-Mosaic 演算法，輸出 48MP 圖像分辨率。此外還有雷射對焦、雙 LED 閃光燈、HDR+ 增強型超級夜景模式，1.6um 超高感光度。

使用與 DSLR 相機類似的先進 2x1 OCL PDAF 系統，PD 像素區增加了八倍，因此在對焦準確度上大幅提升，拍照時有很多瞬間，尤其有小孩的都知道拍攝小孩的難度，有好的對焦能力對手機相機來說是非常加分的唷！

HDR+ 增強模式能讓 HDR 的影響更加犀利，最普通的 HDR 就是三張照片，一張正常、一張高亮與一張暗淡的狀態，疊合成一張 HDR 影像，而 HDR+ 增強模式是使用多張影像的合成，讓亮度不會過曝，卻也讓暗處具備足夠的細節。這樣的應用也可以用在超級夜景模式，有更好的降噪效果，這個我還沒有實測到，不過讓我非常期待，如果能與華為一般的話，我想這個世界會改變的。

在錄影規格上，因為是翻轉鏡頭的設計並，所以拍攝上並沒有主相機與前置相機的差異，主鏡頭錄影解析度可以高達 4K 60FPS，廣角鏡頭也可以有 4K 30FPS，主鏡頭慢動作 1080P 可以有 120FPS 與 240FPS，720P 可以到 480FPS 超級慢動作。

翻轉鏡頭有破壞式的創新，使用液態金屬外觀結構工藝，步進馬達伺服傳動，液態金屬比不鏽鋼還要輕 20％，堅韌度卻高四倍，目前沒有其他手機的相機是使用這樣的規格。液態金屬內有 32 條信號電纜線、17 條電力纜線、影像感應器、重力感應器、陀螺儀與霍爾感應器。精密的齒輪箱有 13 個齒輪，2X 的扭力，減速比為 1：120，因此當調整鏡頭翻轉角度時可以到更細緻的定位，在翻轉速度上可以很快，要到定位時在緩慢的慢慢收合。重力感應器讓 ZenFone 6 自動偵測到是否在掉落，若是在掉落中就會自動的將鏡頭收起來，避免鏡頭的損壞。

在攝影部分，我也聽到了攝影師馬賽 kyo 的分享，他從過去就有一直在測試 Zenfone 的拍照能力，基本上前面幾代的感受與我心裡想的差不多，雖然拍照能力很強，但是大多還是讓人不夠放心，細節表現會讓人擔憂，不過實測 ZenFone 6 之後疑慮都沒有了，有種更讓人可以依靠的感覺，高畫質 4800 萬像素的拍照可以保留許多細節，就算是裁切影像的局部，依然是一張具備畫質的照片。當使用全景模式的時候，所有的細節也是看清楚的，旋轉鏡頭也可以解決銜接上的失誤，更可以完整呈現不同的視野。色彩層次與色調更加進步，噪點也降低，給你一個更具張力的廣角。



（48MP 標準鏡頭）



（廣角鏡頭）



（全景模式時鏡頭會自己自動開始翻轉）



（翻轉到可以看到自己為止，所以拍攝全景時還可以看到自己ㄟ！）



（夜景模式讓人期待）



（自拍時也是使用主鏡頭！）



（畫質真的好到讓人嚇一跳，從沒有看過那麼清楚的自拍）



（開啟相機後都可以微調旋轉鏡頭的角度）



（最高有支援到 4K 60FPS 的錄影）

影片參考

規格整理

外觀設計 前：最新第六代康寧強化玻璃

後：採用 NMT 技術的 3D 曲面康寧玻璃 尺寸重量 159.91mm x 75.44mm x 9.1mm / 190g 螢幕 6.4 吋 FHD IPS 全螢幕

92% 屏占比 / 19.5：9比例 / 96% NTSC 色域 / 100% DCI-P3 色彩空間 處理器 CPU：最新 7nm Qualcomm Snapdragon 855 處理器

GPU：Qualcomm Adreno 640 記憶體 / 容量 最高支援 LPDDR4X 8GB / 最高支援 UFS 2.1 256GB 相機 主鏡頭：48MP SONY IMX586 旗艦感光元件 / Quad Bayer 技術 / F1.79 / 1.6um effective pixel size 1/2.0 / 2x1 OCL PDAF / 雷射對焦 / 雙 LED 閃光燈 / 4K video recording with EIS

副鏡頭：13MO 125 度超廣角 / 即時變形校正 影片錄製 4K UHD 錄影 / 三軸電子防手震 無線科技 802.11a/b/n/ac / 2*2MIMO / 支援 WiFi-Direct 藍牙 / 支援 aptX 跟 aptX HD SIM / SD 卡插槽 三插槽 / 雙卡雙待（4G + 4G）

插槽 1：2G / 3G / 4G Nano SIM 卡

插槽 2：2G / 3G / 4G Nano SIM 卡

插槽 3：最高支援 2TB microSD 卡 導航 支援 GPS（雙頻段，L1 + L5）/ GLONASS（L1）/ BDS（B1）/ GALILEO（雙頻段，E1 + E5a）/ QZSS（雙頻段，L1 + L5） 作業系統 Android Pie NFC 支援 電池 5000 mAh 高容量電池 / 支援快充 4.0（18W） 音效 / 麥克風 雙喇叭搭配能放大器 / NXP TFA9874 智能放大器 / 內建麥克風搭載降噪技術 / Hi-res / 耳機支援 DTS Headphone:X 7.1 顏色 星夜黑 / 霓幻銀

總結 ZenFone 6 的特色