華碩推出 高續航手機 ZenFone Max Pro ，很明顯有備而來，為什麼會這麼說呢？因為 ZenFone Max Pro 準備要讓我們斷捨離解放 2 種業障，第一個業障重的就是行動電源，搭載 5000mAh 的超大電池，讓整天出差、一秒鐘幾十萬上下的人，輕鬆擺脫行動電源的束縛，行李少帶一樣東西就是輕便不少，第二個要解放的就是我們的眼，超大 6 吋 Full HD+螢幕，讓我們辛苦的靈魂之窗輕鬆瀏覽各種資訊與照片！採用高通 SDM 636 處理器、Android 原生系統。一起來看看這支超高 CP 只要 8990 元、6GB+64GB 的 ZenFone Max Pro 開箱吧！文末帶著 Max Pro 實測，看它的超強電力，能讓沒帶充電器的我ㄍ一ㄥ多久！

ASUS Zenfone Max Pro 開箱

△ 外盒帶有濃濃的設計感，好像是個質感強烈的變電箱（因為裡面裝著性能電力怪獸啊 XD）△ 開箱啦，裡面裝著 ZenFone Max Pro 本人、軟性透明保護殼、5V2A 變壓器、Micro USB 充電線、耳機、2 組替換耳機塞，不知道從什麼時候開使買手機也都會送保護殼了，連替換的耳機塞都有啦！△ ZenFone Max Pro 背後搭載雙鏡頭、閃光燈、指紋辨識，微曲面的機背材質是霧面金屬，看起來相當低調卻不失質感。△ 今年流行 18:9 的螢幕比例也具備， 6 吋大的螢幕卻只有 5.5 吋的機身、2.5D 玻璃，稍微曲面的金屬機身，加上 8.45 mm 的完美厚度，讓 ZenFone Max Pro 拿在手上有種非常舒適、沒有負擔的手感。前方為 800 萬畫素自拍鏡頭、柔光燈，讓低光源環境下，自拍不至於太暗，具有即時美膚功能，去除瑕疵、平衡臉部特徵、增強膚色等，讓我們自拍也能美到 Max。△ 機身右側是音量鍵與電源鍵。△ 機身左側為 SIM 卡與記憶卡插槽。△ 支援雙 4G+4G 雙卡雙待並支援 LTE，獨立三卡槽還有一個 microSD 擴充槽，最大可擴充到 2 TB，現在如果找到一支不支援雙卡雙待的手機，我們可以說它很沒有誠意XD。△ 底部由左至右分別是：3.5mm 耳機孔、麥克風、Micro USB 插槽及 5 磁喇叭，並搭載 NXP 智慧擴音機，讓音量增大 41%。△ 1600 萬主鏡頭+景深副鏡頭，支援 Full HD 60fps 及 4K UHD 錄影，要價只要 6990 元起，這樣是非常可以接受的配置！

原生系統 Android 8.1





△ 系統上有別於以往的 ZenUI，這次 ZenFone Max Pro 使用的是 Android 8.1 原生系統，上圖是原生系統內建的 App，常用的 Google 應用程式和 FB、IG 基本上都有了，看起來相當簡約。







△ 原生 Android 8.1 系統設定介面，風格相當簡約，如果拿 Max Pro 當人來比喻的話，我覺得就是乾乾淨淨相當大器的感覺啊！不只有外表，內在也是相當有實力啊！此外還有免費的 Google Drive 100GB 免費儲存空間！







△ 因為是原生 Android 系統，所以 Google 內建的電話過濾系統也可以用啦！按下手機主畫面的「電話」＞右上角「設定」＞「來電顯示與騷擾」開啟後就可以擁有與 Whoscall 一樣的來電過濾啦！這是推薦的內建功能之一。







△ 在解鎖方面，除了支援 0.3 秒快速指紋手濕濕的也可以用外，還搭載了臉部辨識系統，迅速的將手機解鎖！









△ 拍照介面基本的美顏與人像景深也沒有少，前後鏡頭都可以人像景深，但後鏡頭是兩顆鏡頭所拍而成，還可以設定景深等級，效果當然更好，多種場景設定調整也沒問題，更細部的影像設定包含自拍倒數、曝光、ISO、白平衡、照片畫質等參數也都可以調整沒問題！基本上我個人還頗推薦 Google Camera 的人像自拍，能有一支有原生 Google 相機的手機也不錯，Google Camera 可以參考：Google Camera 相機拍照工具 Pixel2Mod APK 下載，肖像模式也太厲害了點！







△ 支援即時調整景深等級











△ 景深鏡頭實拍照測試，一般沒有搭載景深鏡頭的手機，只有拍人像時才能精準的呈現出需話背景，我用 ZenFone Max Pro 的景深鏡頭來拍攝貓咪，也可以呈現出非常優異的景深效果！





跑分測試

△ ZenFone Mac Pro 的 5000 mAh 大電池容量到底有多厲害？跑個分，使用 PCMark 實測跑分數據，測試內容包含連續性的工作模擬、繪圖、遊戲、影片、網路瀏覽、文件編輯等，測試從手機電量從 80% 開始一直到 20% 的運作，結果 60 % 的電量達到了 17 小時 56 分鐘的高分！但我們平常使用手機絕不可能連續使用這麼久，所以號稱 2 天不用充的 ZenFone Max Pro，絕對是名副其實的！△ 安兔兔跑分也高達 114080 分，可以看到 CPU 效能是相當不錯的，勝過了 96% 的使用者！這樣的效能不管是吃雞還是傳說對決都能順順的玩，再加上大電量，絕對是手遊玩家的首選！

續航力實測：由 ZenFone Max Pro 的電力決定旅行目的地









△ 光跑分可能還不夠過癮，因此小編決定來個實測，決定來一趟沒有目的地的旅行，從北部的桃園中壢一路往南開，不帶充電器，全程使用 ZenFone Max Pro 開導航帶路 ( 旁邊再多拿支手機當對照組 )，途中吃吃喝喝也用 ZenFone Max Pro 拍照記錄，讓 ZenFone Max Pro 的電力來決定我的目的地！從中壢出發時電力為 100%，接著我會每降 10% 截圖記錄一次，大家可以看到上圖，降到 90% 的時候，已經過 1 小時又 17 分鐘，我這時到達苗栗。







△ 大螢幕加上 FHD 的畫質，視覺相當寬廣、清晰，大約 12 點到達台中，這時 ZenFone Max Pro 還有 85%，但對照組只剩下 2% 已經不行啦~



眼看著接近中午 12 點，逼不得已只好到台中餵飽五臟廟才能繼續實測 Max Pro，雖然已經下車了，但是 ZenFone Max Pro 一樣還是繼續在工作喔！因為接下來的照片也是用 ZenFone Max Pro 拍的，來看看它拍出來的照片囉～擁有 1600 萬畫素，畫質細膩！







△ 進來之後才知道誤闖了網美店，台中的網美店真是多得驚人！







△ 店名叫做「多爾法式烘培」，一近來還以為是麵包店呢！生意好得嚇人，等了大約 20 分鐘才有座位呢～







△ 欣賞一下菜色吧，我隨意點的「多爾烤雞腿麵包」，不多形容了，兩個字 skr skr！果然是內在與外表兼具的網美店~厲害！







△ 因為實在是吃太飽了，只好到附近的台中歌劇院晃晃，坦白說從這邊落成為止，託 ZenFone Max Pro 的福氣我還是第一次來呢 XD







△ 不需要門票的歌劇院，在這大熱天裡真是阿公阿嬤吹涼涼的好去處呢，爸爸媽媽遛小朋友也不少~不不不，除了觀察到這些以外，歌劇院最大的特色就是整個建築本體從裡到外沒有任何一個 90 度的直角耶！







△ 6 樓往下拍的旋轉樓梯















△ 目前為止的照片都是 Max Pro 的實拍照，當然接下來都是，因為歌劇院裡面實在是太好拍啦 XD







△ 特殊的三角形階梯







△ 逛完歌劇院，吃飯加拍照大約花了 2 個小時

，差不多該繼續往前進了，接著從 80% 到 60% 的電力消耗，導航了 2 個小時又 33 分鐘這時候已經快要到達屏東啦～最後決定今天就到屏東，因為天色已晚，再加上我本人的電力也差不多消耗完畢，就到屏東找個晚餐和睡覺的地方啦！







△ 到達飯店後就這個截圖紀錄一下今天的最後電量 54%，從中壢到屏東，從上午 9點半到晚上 8 點，連續將近 11 個小時的使用，竟然還耗不到一半的電量！Max Pro實在是猛猛的~







△ 前一天睡覺的時候沒有特別開省電模式，一早起來就從 49 % 開始記錄，因為今天用完早餐後，已經接近中午，因此決定飄向北方，準備回程啦，下次有機會再來挑戰環島ＸＤ回程時剩下 40% 的時候，又導航了 1 小時又 48 分鐘，已經從屏東開到雲林啦！等於 1 小時又 48 分鐘只消耗了 9% 的電力。







△ 第二天導航總共花了 5 個小時的導航時間，最後順利抵達開始的地方中壢，眼看著手機竟然還剩下 31%，沒想到 ZenFone Max Pro 的電力真的成功讓我完成 2 天 1 夜，從中壢到屏東不帶充電器之旅，回來之後還剩下 31% 電力！







△ 繞了半圈台灣 2 天下來使用 ZenFone Max Pro 導航里程數總共 672.6 公里，中間還有包含正常的手機使用，滑臉書、查資料、拍照、傳訊息等，連續使用時間共 29 小時 49 分鐘，最後手機還剩下 31%。







來看看實測影片！







整體體驗下來，我認為擁有 5000 mAh 大電池容量、大螢幕的 ZenFone Max Pro，真的如官方所說是一個名副其實的「性能電力怪獸」，實測從中壢一路用ZenFone Max Pro 開著導航，下車期間也正常的使用 ZenFone Max Pro 拍照滑手機、查資料，完全沒帶充電器，隔天回程飄向北方，到達終點中壢竟然還剩下 31% 電量，如果不是我比手機先沒有電，我認為用 ZenFone Max Pro 導航環島一圈絕對不是問題，因為它不只是擁有 5000 mAh 大電池這麼簡單而已，還有堅強的工程師團隊做到極致的省電及效能，才能把 ZenFone Max Pro 的續航力做到這麼強大！用完之後，有種回不去手機必須要天天充電的習慣～ZenFone Max Pro 果然是電力 Max，螢幕 Max，效能 Max，體驗也 Max 啊！在價格上，ASUS 也希望但給大家最有「Max」極致感受的衝擊，3G/32G 只要 6990 元，6G/64G (有 NFC) 只要 8990 元！







△ 至 8 月 31 日期間，購機者只要到活動網站製作創意圖文，並公開上傳分享於個人 Instagram 或是 ASUS Taiwan Facebook 官方粉絲團指定貼文留言，再Hashtag 「#ZenFoneMaxPro 」、「#兩天不斷電」等主題標籤及一位好友，就有機會將「BMW 220i豪華雙門跑車(市價 NT$ 1,860,000)」開回家！欲瞭解更多活動詳情，請參考： https://www.asus.com/tw/event/ZenFoneMaxPro-tagboard/index.html



ASUS 官方網站：ZenFone Max Pro 詳細資料