DJI 與 LINE 合作推出熊大版 LINE Friends Spark 超萌空拍機

2018-08-09 04:00:51 9M87
DJI空拍機LINE 熊大

DJI 與 LINE Friends 合作，全新推出 LINE Friends Spark 小型摺疊空拍機，外觀上主軸以熊大可愛的貼圖圖樣設計，就連遙控器也沒有放過，充滿著滿滿的熊大圖樣的 Spark 與去年推出的 Spark 在內裝上沒有太大差異，而最吸引人的功能人臉辨識同樣保留在小巧的 LINE Friends Spark 裡頭，完整配件 Spark 空拍機本人、遙控器、螺旋槳、電池、RC 線通通沒有少，相對與較傳統的配色，擁有可愛的熊大加持，大家在購入空拍機的選擇性又變多啦！寫完自己都想入手一抬了呢！人性化的操控，還有智慧臉部辨識，實在是讓人想要敗家啊！


這裡買：https://goo.gl/EnjgPy
快拍功能與手勢操作

DJI空拍機LINE 熊大

△ 快拍功能可以讓 Spark 幫我們拍攝專業級的影像，就像有一位專屬攝影師，拍出驚人的電影級畫面，而手勢操作則是搭配深度學習技術，揮一揮手就能辨識我們的手勢，變啟動自拍功能，另外也有手掌操控模式，Spark 會依據手的方向來移動！

動態追蹤與 TapFly

LINE Friends Spark

△ 在動態追蹤模式下，Spark 能依據不同拍攝物的速度、形狀自動追蹤拍攝，甚至還能辨識拍攝的物體及速度，這讓拍攝變得更智慧、輕鬆。一鍵跟拍模式下，只要把 Spark 展開，並按下手機啟動 TapFly 模式，可以直接點擊手機上的畫面，來實時控制 Spark 的方向，就像玩遙控飛機一樣，遇到障礙物時，Spark 的紅外線感應器，不會讓它直接撞上前方的岩石、障礙物。

LINE Friends Spark

△ 從包裝、Spark 本人，到遙控器，整組都是熊大！

快速啟動與簡易操作模式

DJI空拍機LINE 熊大

△ Spark 從我們手上起飛時，會偵測臉部，以免直接朝著臉部撞上來，從開機啟動到起飛只需要短短幾秒鐘的時間。簡易操作模式下，只需要幾個手勢，就可以拍出驚人的照片，不用遙控器、或是手機

輕鬆創作與分享

DJI空拍機LINE 熊大

△ 智能飛行模式和直覺式的操控，讓就算是第一次使用 Spark 的消費者，都能拍出大師級的影片，而且幾個簡單的點擊下就能完成！開啟專屬的 App 裡，含有自動編輯模板、濾鏡，可以再拍攝完畢後，用 App 就能快速產出，並分享到 Facebook 等社交媒體上！

寫到這邊，自己都有點想要入手了，LINE Friends Spark 空拍機將會在北美、中國、香港、韓國四個國家旗艦店及 DJI 官方網路商店開賣，售價 USD 399 元，換算台幣約 12000 多元，台灣的愛好者別傷心，可以去 DJI 官網下單，看了真是心動阿，關於更多 DJI Spark 的資訊，可以看 DJI Spark 自拍專用無人機，方便攜帶的體積與16分鐘的飛行續航力

這裡買：https://goo.gl/EnjgPy

最新資訊請訂閱粉絲團：

更多資訊請參考：
LG G7+ ThinQ 開箱評測，五大特點與 AI 相機拍照評測
開箱 Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器，直立手持二合一，五重過濾 UV 殺菌，居家清潔好 EASY！
虛擬主機推薦|台灣 VPS 推薦

DJI 與 LINE 合作推出熊大版 LINE Friends Spark 超萌空拍機 相關文章

訪客留言

DJI 與 LINE 合作推出熊大版 LINE Friends Spark 超萌空拍機 參考資料

LINE STORE - 可購買LINE貼圖或遊戲中貨幣的官方線上商店
LINE STORE是LINE的官方線上商店。在此可購買貼圖或主題，以及遊戲或LINE PLAY、Manga、占卜中的紅寶石或代幣。現正推出回饋加量的優惠活動！另外，還能購買LINE ...
飛行空拍機(攝影機 空拍機 配件) | Yahoo奇摩購物中心-數十萬件商品，品質生活盡在雅虎購物！
提供眾多飛行空拍機(攝影機 / 空拍機 / 配件)商品,讓您輕鬆選購:3DR 空拍機,DJI 空拍機,DOBBY 自拍空拍機 ,GoPro 空拍機,Ida 空拍機,Parrot 空拍機,其他品牌,飛行空拍機盡在Yahoo ...
Yabe-LINE貼圖代購 | 台灣No.1，最便宜高效率的代購網
貼圖代購最佳選擇，原創25元，官方45元，主題65元，另有超值優惠專區：只要10元即可入手可愛貼圖，購買後再享回饋點數，可免費換貼圖！國外貼圖主題亦可輕鬆購買，專業團隊經營，下單快速收圖，付款可使用超商繳費、虛擬帳號轉帳、信用卡、郵局 ...
新聞 : LINE台灣 官方BLOG - LINE : Free Calls &amp; Messages
5月14日、5月15日兩天期間，台灣用戶只要購買任一款官方貼圖（包含手機內購買與LINE STORE），即可免費獲得 ... LINE的重度使用者，相信你也很喜歡熊大、兔兔、莎莉等LINE FRIENDS的角色，也在新聞上看到LINE台灣的新辦公室有點厲害（還有全球最大 ...
熱門LINE官方貼圖 | LINE STORE
LINE STORE是LINE的官方線上商店。在此可購買熊大或兔兔等LINE卡通明星貼圖，或是其他熱門動漫貼圖。其中，動態貼圖或以流行搞笑梗令人發笑的有聲貼圖也非常受歡迎。
免費通話、免費傳訊的應用程式「LINE」
LINE貼圖小舖內的陣容琳瑯滿目，不僅有超人氣的LINE原創卡通明星貼圖，還有全球知名的人物貼圖，任您挑選。 LINE Web Store，您輕鬆購買 貼圖及遊戲道具的選擇 ...
LINE - 維基百科，自由的百科全書
LINE 熊大王國 付款應用 [編輯] LINE Pay是一款在LINE所使用的電子付款方式。使用者必須先綁定信用卡，就能購買 LINE Pay 上所合作的商家商品或服務。 其他 Apps [編輯] 《應用程式旁顯示「提供者」的應用程式，並不是LINE發行，而是合作發行》 群組通話 ...
農場經營遊戲 《LINE熊大農場》閃電登台-新聞放送台
LINE GAME宣布，原訂下週才會進駐台灣市場的《LINE熊大農場》，稍早已經閃電登入台灣地區iTunes App Store，以及Google Play服務，將使玩家化身熊大經營自己的農場，並且 ...
[教學] 買LINE貼圖你需要知道的那些事：LINE貼圖怎麼買？怎麼送朋友LINE貼圖?
好的我們搞懂了可以用那幾種方式購買之後，LINE 現在有兩個平台可以購買貼圖跟主題，分別是網頁版的 LINE Store 跟手機版的 ... 迅速帶大家看一眼LINE熊 大辦公室裡的一角???? 然後這次去LINE熊大辦公室直播，還有聽到一件事!!!之前介紹給大家的製作貼圖App ...
May 2016 : LINE台灣 官方BLOG
5月14日、5月15日兩天期間，台灣用戶只要購買任一款官方貼圖（包含手機內購買與LINE STORE），即可免費獲得指定款「台灣熊～送啦！」貼圖(40張，效期90天) ，快來看看如何獲得 ...