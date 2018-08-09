DJI 與 LINE Friends 合作，全新推出 LINE Friends Spark 小型摺疊空拍機，外觀上主軸以熊大可愛的貼圖圖樣設計，就連遙控器也沒有放過，充滿著滿滿的熊大圖樣的 Spark 與去年推出的 Spark 在內裝上沒有太大差異，而最吸引人的功能人臉辨識同樣保留在小巧的 LINE Friends Spark 裡頭，完整配件 Spark 空拍機本人、遙控器、螺旋槳、電池、RC 線通通沒有少，相對與較傳統的配色，擁有可愛的熊大加持，大家在購入空拍機的選擇性又變多啦！寫完自己都想入手一抬了呢！人性化的操控，還有智慧臉部辨識，實在是讓人想要敗家啊！
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△ 快拍功能可以讓 Spark 幫我們拍攝專業級的影像，就像有一位專屬攝影師，拍出驚人的電影級畫面，而手勢操作則是搭配深度學習技術，揮一揮手就能辨識我們的手勢，變啟動自拍功能，另外也有手掌操控模式，Spark 會依據手的方向來移動！
動態追蹤與 TapFly
△ 在動態追蹤模式下，Spark 能依據不同拍攝物的速度、形狀自動追蹤拍攝，甚至還能辨識拍攝的物體及速度，這讓拍攝變得更智慧、輕鬆。一鍵跟拍模式下，只要把 Spark 展開，並按下手機啟動 TapFly 模式，可以直接點擊手機上的畫面，來實時控制 Spark 的方向，就像玩遙控飛機一樣，遇到障礙物時，Spark 的紅外線感應器，不會讓它直接撞上前方的岩石、障礙物。
△ 從包裝、Spark 本人，到遙控器，整組都是熊大！
快速啟動與簡易操作模式
△ Spark 從我們手上起飛時，會偵測臉部，以免直接朝著臉部撞上來，從開機啟動到起飛只需要短短幾秒鐘的時間。簡易操作模式下，只需要幾個手勢，就可以拍出驚人的照片，不用遙控器、或是手機
輕鬆創作與分享
△ 智能飛行模式和直覺式的操控，讓就算是第一次使用 Spark 的消費者，都能拍出大師級的影片，而且幾個簡單的點擊下就能完成！開啟專屬的 App 裡，含有自動編輯模板、濾鏡，可以再拍攝完畢後，用 App 就能快速產出，並分享到 Facebook 等社交媒體上！
寫到這邊，自己都有點想要入手了，LINE Friends Spark 空拍機將會在北美、中國、香港、韓國四個國家旗艦店及 DJI 官方網路商店開賣，售價 USD 399 元，換算台幣約 12000 多元，台灣的愛好者別傷心，可以去 DJI 官網下單，看了真是心動阿，關於更多 DJI Spark 的資訊，可以看 DJI Spark 自拍專用無人機，方便攜帶的體積與16分鐘的飛行續航力。
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