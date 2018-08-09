Android 9 Pie 正式版即日起發布，人工智慧讓智慧型手機更智慧！

2018-08-09 09:25:38 9M87
Android 9 Pie

Google 每年都會推出的新版本 Android 作業系統，都是大家的亮點，今年 Google 也不例外推出了 Android 9 Pie，AI 是今年的趨勢，因此 Android 9 加入了許多人工智慧的元素，讓智慧型手機真得更「智慧」，在手機體驗上可以更完善，依據個人使用習慣，提供個人化體驗，就是 Android 9 Pie 所追求的，有 Pixel 手機的人，可以搶先接收推播更新體驗！而其它手機將會階段性的推出，像是 Sony、小米、OPPO、LG、三星、Vivo、OnePlus 等，搶先看即將推出的 Android 9 Pie 有哪些功能吧！


Adative Battery & Brightness 自動配電與亮度
Android 9 Pie

△ 更智慧的配電模式，讓手機更節能、省電，原理是依據使用者的 App 使用習慣來做電力分配，優先把電源供應給使用頻率較高的 App，反之較少使用的會得到比較少的電力分配。而 Adaptive Brightness 則是會依據每個人喜好，調整螢幕亮度。

一個懂你的系統

Android 9 Pie功能

△ 如同首段所提，AI 是今年的重點，因此 Android 9 Pie 會學習使用者的習慣，推測當下可能會使用什麼 App 或進行什麼動作，並顯示在桌面，完全不需要做尋找 App 的動作，舉例來說若是把耳機插入，而預計在秋季也會有新功能 Slice 上線，會根據 App 性質，顯示相關的提示資訊，像是叫 Uber 就會顯示到達時間等資訊。

Android 9 Pie可以用的手機

手勢操作更快速

Android 9 Pie

△ 著重於使用者在操作實的優化，更人性化的操作方式是主軸，像是在 App 切換時只要搭配相關的手勢就能切換，而不是使用按鍵來操作，類似於 iPhone X 的手勢，將手指向上推，就可以切換到背景 App。

是人類使用手機，而不是手機使用人類

Android 9 Pie 開發這版本

△ Android 9 Pie 內鍵 App 使用時間管理，這個功能的用意是不希望大家花太多時間在手機上，可以設定 App 使用時間限制，當超過設定的時間時，螢幕會轉為灰色。

進化的勿擾模式

Android 9 Pie

△ 根據排程讓手機進入勿擾模式，而全新的勿擾模式不只是關掉通知而已，甚至還添加了一些心理及視覺上的元素，把手機螢幕變會灰階，根據研究這樣灰階的螢幕，會使人降低滑手機的慾望，不只不被訊息和通知打擾，也不被手機的螢幕藍光干擾，讓自己真正進入勿擾模式！

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