Android新功能
你現在使用的手機系統是 Android 幾呢？最近 Google 官方公開即將全面推送的 6 大 Android 全新功能，例如：密碼安全、訊息排程、無障礙操作、Google 助理、深色 Google 地圖、Android Auto 強化等功能，即將於 2021 年春季陸續推送，至於有哪些細節呢？小編幫大家整理在下方文章囉，趕快來看看有沒有哪些功能會影響到你吧。


1. 密碼外洩檢查

Android新功能

我們可以在 Android 中系統將密碼儲存在 Google 帳號上，透過自動填入功能，讓我們更快登入各種服務，目前在 Android 9 以上版本，若透過儲存於 Google 的帳密自動登入，會看到「Password Checkup」密碼檢查功能，此功能會自動比對密碼外洩資料庫，若我們儲存於 Google 的密碼曾出現於外洩事件中，就會收到 Google 的通知，並且詢問使用者是否修改密碼。

2. 訊息排程

Android訊息排程

全世界已有超過 5 億月活躍使用者用 Google 的 Messages 進行通訊，為了持續改善使用體驗，運行 Android 7 以上版本的手機推出「排成發送」訊息功能。剪單來說就是能夠提前輸入訊息，並安排在合適的時間發送。

3. 無障礙功能：TalkBack

Android無障礙功能

對於盲人或無法看清楚螢幕的使用者來說，Android 新版螢幕閱讀器 TalkBack 已經推出，透過使用語音和手勢，TalkBack 使 Android 更加無障礙，不需要盯著螢幕就能獲得完整的手機體驗。藉由與盲人和視力不好的群眾密切合作，對 TalkBack 進行了改版，納入了最受歡迎的功能，包括：更直覺的手勢操作、更一致的選單、新的閱讀控制選項等，可在 Google Play Store 下載或更新 Android 輔助 App 取得 TalkBack。

4. 深化 Google 語音助理功能、免手持操作


Google Assistant 最新更新，能夠讓使用者更輕易的在手機上完成任務，而不需要在手機旁邊，像是用語音打電話、設定定時器或鬧鐘及播放音樂等。Google 助理現在即使在手機鎖定或在房間對面，也能更好的運作。只要說 Hey, Google：「設定鬧鐘」 ; 或 Hey, Google：「在 Spotify 上播放流行音樂」。

5. Google Maps 深色主題

Google 語音助理

深色模式能夠減少眼睛的疲勞感，並且延長電池壽命，只需前往設定 > 點擊「主題」，然後在「Always in Dark Theme」來降低導航時的亮度，想切換回去時，只需輕點「Always in Light Theme」即可切換回來。

6. Android Auto 加強互動與個人化

Google Maps 深色主題

Android Auto 的新功能能夠提升駕駛樂趣，比如說：自定桌布、個人化汽車螢幕等。在長途駕駛的場景中，駕駛則可以和乘客透過語音遊戲來保持互動，只要說 Hey, Google：「play a game」 就可以開始遊戲。

另外 Google 也在啟動畫面上推出了啟用捷徑，可以更方便的找到聯絡人，甚至能透過 Google 助理完成任務，像是查看天氣、遠端調整家中冷氣等...只需點擊汽車螢幕上的圖示（就像在手機上一樣），對於螢幕較寬的汽車，還可以將螢幕劃分變成多工操作，例如：可以即時查看 Google 地圖和音樂播放介面等。關於隱私的部分，如果你有家人和朋友等其他乘客，透過設定「privacy screen」能夠控制 Android Auto呈現在汽車螢幕上的時間。

資訊來源：Google

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