DJI Mavic 2 Pro 空拍機撞擊測試！原來這台這麼毒

2018-08-28 03:12:55 9M87
DJI Mavic 2 Pro 空拍機撞擊測試！原來這台這麼毒

空拍機一直都是我想擁有的玩具之一，能有不同的拍照與視野，可以得到與以往不同的視覺角度，DJI 當然是首選，不過也還好一直沒有下手，因為 DJI 空拍機發表全新第二代 Mavic 2 系列，一次推出兩款，分別為 Mavic 2 Pro 與 Mavic 2 Zoom，相較第一代在規格各方面都提升了不少，像是畫質的提升、鏡頭的升級等，Mavic 2 Pro 主打哈蘇鏡頭，支援 1 英寸的 CMOS 2000 萬像素、可調式光圈 (f/2.8 - f/11)、10-bit Dlog-M 色彩模式與 HDR 影片。Mavic 2 Zoom 則是主打 2 倍光學變焦，支援 1/2.3 英吋 CMOS 1200 萬像素、 4800 萬像素超解相片、4 倍無損全高清影片、滑動變焦影片等。建議售價分別為 48,000 與 40,000 元。


空拍機最壞掉～先來看看撞擊測試！



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Mavic 2 Pro 功能
Mavic 2 Pro 評價

Mavic2

△ 全新 1 英寸 2000 萬像素 CMOS 傳感器，有效感光面積約為 Mavic Pro 相機傳感器的 4 倍，最大感光度從 3200 提升至 12800，具備更出色的暗光性能、動態範圍以及色彩還原能力，讓以往無法捕捉的光線和細節現在都能盡數獲得。


△ Mavic 2 Pro 最高可錄製 4K 10-bit HDR 影片，通過支援 HLG 標準的顯示器播放，錄製好的影片無需後期調色即可呈現更高動態範圍的色彩。f/2.8-f/11 可調光圈，讓你無論在明亮或昏暗的光照環境中，都能獲得出色的影像表現。 如果環境昏暗，調節光圈至 f/2.8 讓更多的光線進入，拍攝出明亮清晰的照片。在光照充足時，調節光圈至 f/11 可以降低快門速度，減少拍攝畫面的跳躍感。

Mavic2 Zoom 規格

△ Mavic 2 Zoom 的相機採用 1／2.3 英寸 1200 萬像素傳感器，最高支援四倍變焦，其中包括等效 24mm-48mm 的光學變焦。

Mavic2價格

△ 比起單一廣角焦段，中焦段更能使前後景深壓縮，讓主體更顯得突出。此外還可以透過最高 4 倍無損變焦（包含 2 倍光學變焦）把遠景拉近，以往拍攝建築、山林或者跟隨人物時，需要冒險近飛才能獲得的獨特視角和速度感，從此在更安全、更遠的距離下也能完成。

Mavic2值得買嗎

△ Mavic 2 Zoom 擁有全新超解像模式。在等效 24mm 廣角下拍攝時，相機會自動拍攝並合成 9 張長焦照片，從而得到 4 倍解像度、4800 萬像素的超解像照片。


△ 阻力降低 19%、續航時間更長、更安靜，擁有智能跟隨 2.0 (精準識別、軌跡預測、高速跟隨、主動繞行)、全景拍攝、興趣點環繞 2.0，全新升級的 Mavic 2 Pro 售價 48,000，Mavic 2 Zoom 售價 40,000 元，寫著寫著右開始心動啦，有種想要敗家的感覺，手好想給它滑下去 XD

DJI Mavic 2：官方詳細規格

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