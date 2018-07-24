華碩 Zenfone Max Pro 超大螢幕、5000 mAh 超高續航的超級電力怪獸，號稱連續兩天不充電都沒有問題，搭載高通 S636 行動運算平台，處理器速度比上代快上 1.54 倍，螢幕採用 6 吋 Full HD+（2160 x 1080、18:9 長寬比），加上創新五磁鐵喇叭與 NXP 智慧擴音機擴大音量，相機採雙鏡頭配置：1600 萬畫素及一顆輔助人像景深鏡頭，分為兩種版本 6GB 記憶體與 64GB 儲存空間、3GB 記憶體與 32GB 儲存空間，售價分別為 8990 與 6990 元，即日起在台灣上市。
△ 發表會開始前，副總裁公佈了內部的銷售成績，前陣子很夯的 Zenfone 5、Zenfone 5Z 在台灣手機市場銷售成績第一名！
△ 今天的主角登場，華碩孔劉黃立中，啊啊不是，是 Max Pro 電力怪獸，在 5.5 吋機身裡面，藏了一個 6 吋大的螢幕，不只是電池大，連螢幕都大，畢竟有高續航的手機，螢幕太小眼睛盯久了，還是會不太舒服，所以 Max Pro 不止電池 Max，螢幕要 Max，體驗要 Max，競爭力也很 Max！
△ 超高續航的 Max Pro 有多可怕？可以連續播放影片 25 小時、Wi-Fi 上網 28 小時、3G 通話 42 小時、手遊 12 小時，不同手遊可能會有不同的耗電量，拿最近比較熱門的遊戲來比喻，傳說對決可以連續操 10.7 小時、Free Fire 9 小時、寶可夢 8 小時！而影片更具體一點，YouTube 可以連續看 19.5 小時、Netflix 也可以看 15 小時以上！
△ 電池大顆，機身卻只有 180 克重，7.5 mm 的厚度！華碩真的非常有實力，而且充電速度也不能輸人，市場上找不到同級電池容量的產品來比較，只好找了一個 4000 mAh 電池容量稍微低一點的手機，Max Pro 5000 mAh 只要 2.7小時就能充滿，遠遠快了 4000 mAh 30 分鐘！
△ 旗艦級的處理器：高通 S636，6GB＋64GB 超級效能，5000 mAh 超強續航力只要 8990 元！3GB ＋ 32GB 的也只要 6990 元，更可怕的在下面～
△ 7 月 27 日以前至官方活動網站註冊華碩會員，購買 3GB RAM／32GB ROM 版本還可再享 NT$ 2,000 購機折抵優惠，人人都是 Max Pro 代言人！最重要的是再抽 BMW 進口雙門跑車！！！準備衝一個 skr skr～
ASUS MaX Pro 新聞稿內容
兩天長效續航！華碩全新性能電力怪獸ZenFone Max Pro勁勢登場
7/24~27 華碩會員再享購機優惠；8/31 前購機分享 2 天不斷電體驗圖文加碼抽 BMW 雙門跑車！
(7月24日，台北訊) 華碩今宣布全新性能電力怪獸—ASUS ZenFone Max Pro 智慧型手機，即日起正式於全台華碩行動通訊專賣店，以及 ASUS Store / momo 購物網 / PChome 24h 購物 / Yahoo 奇摩購物中心 / 蝦皮商城 / 神腦線上購物等各大電商平台同步開賣！歡迎消費者踴躍前往參觀選購，搶先感受能讓工作、娛樂持續精彩不間斷的「兩天長效續航」與全方位行動智慧新體驗，7月27日以前至官方活動網站(https://www.asus.com/tw/event/ZenFoneMaxPro-VIP/index.html) 註冊華碩會員，購買 3GB RAM / 32GB ROM 版本還可再享 NT$ 2,000 購機折抵優惠！
此外，為歡慶 ASUS ZenFone Max Pro 在台上市，華碩也特別舉辦限時「豪」禮抽獎，7 月 24 日起至 8 月 31 日期間，購機者只要到活動網站製作創意圖文，並公開上傳分享於個人 Instagram 或是 ASUS Taiwan Facebook 官方粉絲團指定貼文留言，再 Hashtag 「#ZenFoneMaxPro 」、「#兩天不斷電」等主題標籤及一位好友，就有機會將「BMW 220i 豪華雙門跑車(市價 NT$ 1,860,000)」開回家！欲瞭解更多活動詳情，請參考： https://www.asus.com/tw/event/ZenFoneMaxPro-tagboard/index.html
高通® S636 暢玩 3D 遊戲
內建 5000mAh 超大電量，可連續兩天不用充電的 ASUS ZenFone Max Pro，亦兼具強大行動運算效能，其搭載最新 Qualcomm® Snapdragon™ 636 行動運算平台，處理速度相較前一代 Snapdragon™ 625 快上 1.54 倍，搭配最高 6GB 記憶體與 64GB 儲存空間，不僅能讓使用者在追劇、視訊直播或執行 3D 遊戲時更加隨心所欲，更在知名手機跑分平台「安兔兔」寫下 116,618 的優異佳績，絕對禁得起消費者挑剔眼光與嚴苛考驗！
全螢幕 FHD+視覺震撼
充電一次就能追劇 25 小時的全新 ASUS ZenFone Max Pro，採用 ６ 吋 Full HD+ (2160 x 1080) 全螢幕，其除了擁有高達 450nit 的顯示亮度、1500:1 的對比度，以及 85% NTSC 色域，可讓影像更繽紛鮮明，亦具備18:9的傑出長寬比，能大幅提升視野，打造沉浸感十足的瀏覽體驗，再加上創新五磁喇叭與 NXP 智慧擴音機，還可提高音訊解析度與音量、減少失真，隨時隨地都能成就無與倫比的娛樂饗宴！
1600 萬畫素景深雙鏡頭
怎麼拍都好看 以細緻金屬材質精雕細琢的 ASUS ZenFone Max Pro，其時尚俐落的輕薄機身內建先進雙鏡頭系統，其中1600萬畫素的高解析主鏡頭採用 f/2.0 大光圈，並可支援 4K UHD 錄影功能，搭配另一組人像景深專用副鏡頭，還能確保拍攝目標位於對焦中心保持清晰、背景呈現漸進柔焦，使用者無論身置何處都能拍出媲美專業水準的人、物特寫，輕鬆記錄生活精彩瞬間！ ASUS ZenFone Max Pro，建議售價：(3GB RAM / 32GB ROM)-NT$ 6,990 / (6GB RAM / 64GB ROM)-NT$ 8,990；更多詳細產品規格，請參考： http://www.asus.com/tw/Phone/ZenFone-Max-Pro-ZB602KL/
△ 8／31前購買ASUS ZenFone Max Pro並分享2天不斷電體驗圖文，還可加碼抽BMW雙門跑車。
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