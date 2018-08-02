Jaybird X3 運動藍芽耳機用送的！8/11 前遠傳門市買 Zenfone Max Pro 6GB/64GB 限時享有

2018-08-02 09:49:18 9M87
Jaybird X3 藍芽耳機

價值 4290 元的 Jaybird X3 運動耳機直接送！遠傳推出限時加碼活動！8/11 日前到遠傳全省門市，購買華碩最新電力怪獸手機 Zenfone Max Pro 6GB/64GB 版本（空機），就直接 Jaybird X3 耳機，總價值 1 萬 4 千多元的組合，只要花 8990 元就可以享有，另外 3GB / 32GB 版本除可享有 NT$ 1,000 現金折價，另加碼送「膜法女王 (MQ) 9H鋼化玻璃保貼 - 市價 NT $590」，各項贈品數量有限，贈完為止，這不是一個趁著 88 節買一支手機孝敬父母，其實是自己想要入手藍芽耳機的最好時機嗎～


Jaybird X3 藍芽耳機開箱
△ 充電 20 分鐘就能播放 1 小時的音樂

Jaybird X3 藍芽耳機評價

△ 搭配專屬的 MY SOUND 應用程式，可與 Spotify 帳戶連結，推薦專屬的運動音樂！

藍芽耳機推薦

△ MY SOUND 應用程式內，可以自訂音樂效果，耳機會自己儲存自訂的設定，所以不用擔心跨設備播放的問題，內件預設的音樂效果包含：平淡、招牌、Timothy Olson、Rory Bosio、加強低音、長時間聆聽、熱情、即興R&B 等。


Jaybird X3 運動藍芽耳機開箱
藍芽耳機要怎麼選？這個問題在大家心裡就像是把硬幣丟入無底洞般，連個回音都沒有，今天要開箱的是「Jaybird X3 Sport」藍芽耳機，在挑選藍芽耳機時，音質、續航力、外型、特殊功能、攜帶便利性、連線穩定性等都是大家在挑選耳機時常見的抉擇因素， Jaybird X3 Sport 是一款非常適合運動習慣帶耳機的朋友，因為它具有奈米塗層防汗水設計、8 小時長效續航、支援智慧手錶同步等特色，都是非常符合運動時所需，還有更多特色功能一起來看看吧！

Jaybird X3 藍芽耳機

△ 前情提要一下 Jaybird 這個品牌，Jaybird 源於美國，是一個專門為運動所設計的耳機品牌，近年來被羅技收購後，台灣消費者產品保固就變得非常方便啦，先來看看外盒吧，正面下方印有「防汗」、「緊密貼合」字樣。

好用的藍芽耳機

△ 背面也印有 Jaybird 主要 8 大特色與功能：
  • WIRELESS MUSIC + CALLS－可無線聽音樂，使用內建控制器接聽電話
  • SECURE-FIT - 緊密貼合，舒適的改良型固耳器
  • MYSOUND APP - 依照個人需求自訂音效設定
  • SWEAT-PROOF - 防汗
  • 8 HOURS PLAY TIME - 續航力 8 小時播放
  • MICRO-SIZED UNIVERSAL-FIT - 微型通用耳塞
  • COMPLY - 運動型海綿耳塞
  • VOICE PROMPT - 語音提示


Jaybird X3 Sport

△ 磁吸是的開盒設計，打開後就可以看到 Jaybird X3 Sport 本人啦！X3 使用了重新設計的藍芽天線架構，有效解決了播放音樂中斷的問題，這也是大部分藍芽耳機都會面臨到的問題，所以大家在選擇藍芽耳機上，一定要放在首要考慮的因素阿！

Jaybird X3 好用嗎

△ 裡面的配件真的很有誠意阿，包含 X3 藍芽耳機本人一個、矽膠耳塞 x3（大中小各一）、Comply 高級海綿耳塞頭x3（大中小各一）、耳撐 x3（大中小各一）、USB 充電線/充電蓋、耳機線管裡夾 x2、收納袋。

Jaybird X3 藍芽耳機

△ 耳機背面印有經典的 Jaybird LOGO，上面月灣型的矽膠耳撐，沒有買過運動型耳機的可能第一次接觸到，它可以讓耳機更穩定的待在耳多裡，避免運動時耳機從耳朵彈出，戴法大概如下圖。

Jaybird X3 藍芽耳機

△ 讓月灣型的矽膠耳撐潮上彎曲，與自己耳多的彎曲角度一樣。

Jaybird X3 藍芽耳機

△ 塞入耳朵裡，可以完全服貼在耳朵裡，這就是為什麼原廠會附上 3 種尺寸的原因，因為大家耳朵 size 都不太一樣啊～真是太貼心啦！

Jaybird X3 藍芽耳機

△ 線控器，大小音量鍵與播放控制鈕。

Jaybird X3 藍芽耳機

△ 線控器的背面就是充電處啦，JAybird 使用了 X-Series 500 mAh 電池，約 2.5 小時可充滿電，充電 20 分鐘可播放 1 小時，充滿電可連續撥放 8 小時，待機時間最長達到 200 小時！

Jaybird X3 藍芽耳機

△ 經過重新設計、強化人體工學的高級 Comply 隔音記憶泡棉耳塞！看起來有油亮感，但戴起來超級舒服，而且隔音效果非常好啊！

Jaybird X3 藍芽耳機

△ USB 充電夾，接上線控器背面就可以充電啦~（如下圖）

Jaybird X3 藍芽耳機

△ 沒有防呆裝置，大家要記得看好再接上啊 XD 不然有時候悲劇就是這樣發生的~

Jaybird X3 藍芽耳機

△ 超有質感霧面收納袋，印有大大的 Jaybird LOGO。

Jaybird X3 藍芽耳機

△ 上方磁吸式的開闔設計，用力壓下就會開啟，收納戴不只質感好到不要不要的，裡免也有魔術大空間，同時塞下耳機與 USB 充電夾都還綽綽有餘啊！

Jaybird X3 藍芽耳機

△ 耳機線管裡夾，可以避免耳機現在脖子後甩來甩去，建議在戴上前先把夾子套上耳機線，會比較好調整~

Jaybird X3 藍芽耳機

△ 管裡夾對於運動的時候，根本是小神器阿，因為有一條線在運動時甩來甩去，肯定會非常不舒服，管裡夾就像對耳機施了魔法，硬是把耳機線變短啦~

Jaybird X3 藍芽耳機

△ 除了管裡夾外，另外也可以用耳機線衣領夾，這是比較快速方便的方式，不是把耳機線變短，而是把耳機線固定在衣服上，讓耳機線不亂甩~

Jaybird X3 藍芽耳機

△ 接著讓我們進入配對啦，首先戴上一邊耳機，按壓線控器中間的按鈕 4 秒鐘，會聽到一個女生語音表示開機，接著把手機的藍芽同時打開，並找到 Jaybird X3 配對，如果有需要輸入密碼的話，預設密碼是 0000。

Jaybird X3 藍芽耳機

△ 這次使用的是擁有超長續航力、超大電量的 ASUS Zenfone Max Pro，來跟有 8 小時續航力的 Jaybird 配對，絕對是絕配阿，開啟設定找到藍芽開關，點擊配對新裝置，找到 Jaybird X3 一鍵就完成配對啦～

Jaybird X3 藍芽耳機

△ 接著在手機端安裝 MYSOUND APP，可以自訂 Jaybird X3 的聲音效果，而且這些聲音效果的設定檔會儲存在耳機裡~

Jaybird X3 藍芽耳機

△ 自己的低音、高音自己設定，不會因為連接的設備而有所差異，上圖的小圓圈都可以自由移動，調整到自己最喜歡的聲音效果。

Jaybird X3 藍芽耳機

△ 耳機遺失的話可以開啟尋找我的耳機在地圖中查看，會顯示最近一次耳機出現的位置，當然開啟這個功能會使耗電量消耗得更快是沒有辦法避免的。

Jaybird X3 藍芽耳機

△ 最後要講一下，也是非常重點的功能，兩副 Jaybird X3，可以同時連線一部裝置，可以應用的場景像是跟朋友一起去運動，只需要帶一支手機，就可以聽著一樣的音樂！相反的，也可以一副 Jaybird X3 連上兩個不同的裝置，舉例來說連到電腦聽音樂，再連到手機上，就可以不錯過任何來電！

這麼好康的加碼活動，非常適合 88 節送給爸爸禮物，然後自己還可以拿到一副音質與續航力俱佳的藍芽耳機，對於近期打算購入藍芽耳機的朋友，這是千載難逢的機會啊，限時活動只到 8/11 前、8/11 日前、8/11 日前喔，日期一過活動就截止啦，趕快到全台灣的門市拿一支耳機吧，記得是 Zenfone Max Pro 6GB+64GB 版本，別買錯啦！

遠傳活動資訊：https://promotion.fetnet.net/pmt/device/asus/index.html

最新資訊請訂閱粉絲團：

更多資訊請參考：
LG G7+ ThinQ 開箱評測，五大特點與 AI 相機拍照評測
開箱 Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器，直立手持二合一，五重過濾 UV 殺菌，居家清潔好 EASY！
虛擬主機推薦|台灣 VPS 推薦

Jaybird X3 運動藍芽耳機用送的！8/11 前遠傳門市買 Zenfone Max Pro 6GB/64GB 限時享有 相關文章

訪客留言

Jaybird X3 運動藍芽耳機用送的！8/11 前遠傳門市買 Zenfone Max Pro 6GB/64GB 限時享有 參考資料

3吋 ~ 6吋 適用 潛水衣布料彈性運動臂帶多款尺寸鑰匙收納層手臂套手機臂套運動臂套手機袋手腕套手機 ...
※ 耳機線孔 設計，運動 時，跟著音樂律動或 即時交談，耳機線不亂纏繞 ※ 專用鑰匙孔放置設計，輕鬆保管 ... 當您在樂天網站購買商品時，可利用全家門市取貨付款的服務(即商品至您所指定的全家門市後，於取貨時再付款)
Asus (Android) - 手機討論區 - Mobile01
入手送藍芽耳機 這夏好神器 有神快BUY 送掃地機器人 首期免月付 150 萬 50 期 0% 利率專案 ... 樓上 申辦1399 30月 5Z ... 華碩的產品週期長效嗎?? ZenFone 5Q 手機自拍效果如何??? ((( 官網 ))) ZenFone Max Pro (7/24... ZenFone 5 ZS620KL 用 always on ...
JAYBIRD - PlaySound 沛聲官方網站
Jaybird X3 美國鐵人運動耳機 原廠配件包 兩色可選 NT$ 550 降價中 Jaybird Freedom 四色可選 無線藍牙 運動耳機 台灣公司貨 NT$ 3880 共 4 筆，第 1-4 筆 1 到第 頁 第1/1頁 關於沛聲 品牌精神 媒體曝光 ...
ASUS手機,平板電腦,穿戴裝置- SOGI手機王
華碩ZenFone Max Pro台灣開箱 5千大電量、6 吋螢幕規格 更多... 二手機 ASUS ZenFone 2 ZE551ML (4GB/64GB) 二手價： $4,500 狀態 ...
Jaybird RUN 真。無線 藍牙運動耳機 | Jaybird | Yahoo奇摩購物中心-數十萬件商品，品質生活盡在雅虎購物！
Jaybird RUN 真。無線 藍牙運動耳機,Jaybird, 4；小時播放時間；+8；小時充電盒； 多層奈米塗層；防汗更完美； 可依個人喜好調整EQ；個人特調音樂特性； 安穩舒適；輕便便攜袋；外出沒負擔； 快速充電:5；
Jaybird Freedom 藍牙運動耳機評測 - Engadget 中文版 - 消費性電子產品新聞和評測
外觀 Jaybird Freedom 最大的特色就是迷你而小巧，其單體僅 6mm 寬，外層的殼竟然是一層一層縮減大小下去的。這讓 Jaybird Freedom 在搭配耳塞時可以適應更多的耳型和大小，提供更高的彈性。在包裝內就附有三種尺寸的矽膠耳塞和三種尺寸的泡棉耳塞 ...
Jaybird(藍牙耳機品牌) | Yahoo奇摩購物中心-數十萬件商品，品質生活盡在雅虎購物！
提供眾多館長推薦Jaybird-Freedom-2-藍牙無線運動耳機,Jaybird-RUN-真-無線-藍牙運動耳機,Jaybird-freedom-運動藍牙耳道式耳機,Jaybird-X3-Sport-藍芽無線運動耳機,Jaybird-RUN-真-無線-藍牙運動耳機(藍牙耳機品牌)商品,讓您輕鬆選購:Jaybird-Freedom-2-藍牙無線 ...
Jaybird | 為跑者而生的運動藍牙耳機
Jaybird源於美國猶他州，為跑者而生的無線運動藍牙耳機。 極限愛好者Judd Armstrong在運動時發現擺動的耳機線不但干擾音樂的享受，更束縛自己突破極限的腳步。他從有線耳機的限制中萌發靈感，研發出全球第一款專為運動設計的無線藍牙耳機。
Jaybird - 智慧手機、 平板電腦、進口蘋果配件 - EXPANSYS台灣
Jaybird Filter [X] 僅庫存 Your current search did not return any products - please try removing some filters using the box above. 展示產品: 僅庫存 分類 價格 少於 NT$3,000 NT$3,000 - NT$6,000 ...
Jaybird 運動藍牙 - PChome 24h購物
運動真無線 為跑而生 Jaybird RUN白色 真無線 運動專用 無線藍牙耳機 4小時播放時間+8小時充電盒 多重奈米塗層，可防汗防水