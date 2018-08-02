價值 4290 元的 Jaybird X3 運動耳機直接送！遠傳推出 限時加碼活動！8/11 日前到遠傳全省門市 ，購買華碩最新電力怪獸手機 Zenfone Max Pro 6GB/64GB 版本（空機），就直接 Jaybird X3 耳機，總價值 1 萬 4 千多元的組合，只要花 8990 元就可以享有，另外 3GB / 32GB 版本除可享有 NT$ 1,000 現金折價，另加碼送「膜法女王 (MQ) 9H鋼化玻璃保貼 - 市價 NT $590」，各項贈品數量有限，贈完為止，這不是一個趁著 88 節買一支手機孝敬父母，其實是自己想要入手藍芽耳機的最好時機嗎～

△ 充電 20 分鐘就能播放 1 小時的音樂△ 搭配專屬的 MY SOUND 應用程式，可與 Spotify 帳戶連結，推薦專屬的運動音樂！△ MY SOUND 應用程式內，可以自訂音樂效果，耳機會自己儲存自訂的設定，所以不用擔心跨設備播放的問題，內件預設的音樂效果包含：平淡、招牌、Timothy Olson、Rory Bosio、加強低音、長時間聆聽、熱情、即興R&B 等。

Jaybird X3 運動藍芽耳機開箱

WIRELESS MUSIC + CALLS－可無線聽音樂，使用內建控制器接聽電話

SECURE-FIT - 緊密貼合，舒適的改良型固耳器

MYSOUND APP - 依照個人需求自訂音效設定

SWEAT-PROOF - 防汗

8 HOURS PLAY TIME - 續航力 8 小時播放

MICRO-SIZED UNIVERSAL-FIT - 微型通用耳塞

COMPLY - 運動型海綿耳塞

VOICE PROMPT - 語音提示

藍芽耳機要怎麼選？這個問題在大家心裡就像是把硬幣丟入無底洞般，連個回音都沒有，今天要開箱的是「Jaybird X3 Sport」藍芽耳機，在挑選藍芽耳機時，音質、續航力、外型、特殊功能、攜帶便利性、連線穩定性等都是大家在挑選耳機時常見的抉擇因素， Jaybird X3 Sport 是一款非常適合運動習慣帶耳機的朋友，因為它具有奈米塗層防汗水設計、8 小時長效續航、支援智慧手錶同步等特色，都是非常符合運動時所需，還有更多特色功能一起來看看吧！△ 前情提要一下 Jaybird 這個品牌，Jaybird 源於美國，是一個專門為運動所設計的耳機品牌，近年來被羅技收購後，台灣消費者產品保固就變得非常方便啦，先來看看外盒吧，正面下方印有「防汗」、「緊密貼合」字樣。△ 背面也印有 Jaybird 主要 8 大特色與功能：







△ 磁吸是的開盒設計，打開後就可以看到 Jaybird X3 Sport 本人啦！X3 使用了重新設計的藍芽天線架構，有效解決了播放音樂中斷的問題，這也是大部分藍芽耳機都會面臨到的問題，所以大家在選擇藍芽耳機上，一定要放在首要考慮的因素阿！







△ 裡面的配件真的很有誠意阿，包含 X3 藍芽耳機本人一個、矽膠耳塞 x3（大中小各一）、Comply 高級海綿耳塞頭x3（大中小各一）、耳撐 x3（大中小各一）、USB 充電線/充電蓋、耳機線管裡夾 x2、收納袋。







△ 耳機背面印有經典的 Jaybird LOGO，上面月灣型的矽膠耳撐，沒有買過運動型耳機的可能第一次接觸到，它可以讓耳機更穩定的待在耳多裡，避免運動時耳機從耳朵彈出，戴法大概如下圖。







△ 讓月灣型的矽膠耳撐潮上彎曲，與自己耳多的彎曲角度一樣。







△ 塞入耳朵裡，可以完全服貼在耳朵裡，這就是為什麼原廠會附上 3 種尺寸的原因，因為大家耳朵 size 都不太一樣啊～真是太貼心啦！







△ 線控器，大小音量鍵與播放控制鈕。







△ 線控器的背面就是充電處啦，JAybird 使用了 X-Series 500 mAh 電池，約 2.5 小時可充滿電，充電 20 分鐘可播放 1 小時，充滿電可連續撥放 8 小時，待機時間最長達到 200 小時！







△ 經過重新設計、強化人體工學的高級 Comply 隔音記憶泡棉耳塞！看起來有油亮感，但戴起來超級舒服，而且隔音效果非常好啊！







△ USB 充電夾，接上線控器背面就可以充電啦~（如下圖）







△ 沒有防呆裝置，大家要記得看好再接上啊 XD 不然有時候悲劇就是這樣發生的~







△ 超有質感霧面收納袋，印有大大的 Jaybird LOGO。







△ 上方磁吸式的開闔設計，用力壓下就會開啟，收納戴不只質感好到不要不要的，裡免也有魔術大空間，同時塞下耳機與 USB 充電夾都還綽綽有餘啊！







△ 耳機線管裡夾，可以避免耳機現在脖子後甩來甩去，建議在戴上前先把夾子套上耳機線，會比較好調整~







△ 管裡夾對於運動的時候，根本是小神器阿，因為有一條線在運動時甩來甩去，肯定會非常不舒服，管裡夾就像對耳機施了魔法，硬是把耳機線變短啦~







△ 除了管裡夾外，另外也可以用耳機線衣領夾，這是比較快速方便的方式，不是把耳機線變短，而是把耳機線固定在衣服上，讓耳機線不亂甩~







△ 接著讓我們進入配對啦，首先戴上一邊耳機，按壓線控器中間的按鈕 4 秒鐘，會聽到一個女生語音表示開機，接著把手機的藍芽同時打開，並找到 Jaybird X3 配對，如果有需要輸入密碼的話，預設密碼是 0000。







△ 這次使用的是擁有超長續航力、超大電量的 ASUS Zenfone Max Pro，來跟有 8 小時續航力的 Jaybird 配對，絕對是絕配阿，開啟設定找到藍芽開關，點擊配對新裝置，找到 Jaybird X3 一鍵就完成配對啦～







△ 接著在手機端安裝 MYSOUND APP，可以自訂 Jaybird X3 的聲音效果，而且這些聲音效果的設定檔會儲存在耳機裡~







△ 自己的低音、高音自己設定，不會因為連接的設備而有所差異，上圖的小圓圈都可以自由移動，調整到自己最喜歡的聲音效果。







△ 耳機遺失的話可以開啟尋找我的耳機在地圖中查看，會顯示最近一次耳機出現的位置，當然開啟這個功能會使耗電量消耗得更快是沒有辦法避免的。







△ 最後要講一下，也是非常重點的功能，兩副 Jaybird X3，可以同時連線一部裝置，可以應用的場景像是跟朋友一起去運動，只需要帶一支手機，就可以聽著一樣的音樂！相反的，也可以一副 Jaybird X3 連上兩個不同的裝置，舉例來說連到電腦聽音樂，再連到手機上，就可以不錯過任何來電！



這麼好康的加碼活動，非常適合 88 節送給爸爸禮物，然後自己還可以拿到一副音質與續航力俱佳的藍芽耳機，對於近期打算購入藍芽耳機的朋友，這是千載難逢的機會啊，限時活動只到 8/11 前、8/11 日前、8/11 日前喔，日期一過活動就截止啦，趕快到全台灣的門市拿一支耳機吧，記得是 Zenfone Max Pro 6GB+64GB 版本，別買錯啦！



遠傳活動資訊：https://promotion.fetnet.net/pmt/device/asus/index.html



