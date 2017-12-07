申辦手機門號只能搭配手機嗎？其實還真的不少人這樣認為，因為門號就是要配手機啊！但是！遠傳網路門市 4.5G 上網吃到飽方案可以給你新的選擇，讓你可以 $0 元將夢幻家電帶回家，有 Ecovacs 美國隊長掃地機器人、Dyson V6 吸塵器與 Tokuyo 馬卡龍俏臀椅與足健美機，感覺都是平常有點想買又捨不得花錢的夢幻逸品， 現在可以透過遠傳網路門市新申辦或攜碼申辦 4.5G 吃到飽門號，真的可以零元帶回家，此刻剛好有門號需求與這些家電需求的朋友們，把握機會就是了！（快速瀏覽方案：https://goo.gl/6A1AQv）
先來看看夢幻 0 元家電的方案，目前主推的三個方案都是合約期間 4.5G 上網吃到飽不限速，月付 699 元可以將 ECOVACS 美國隊長漫威限定版清潔機器人帶回家；月付 999 元方案搭配的是 Dyson V6 Baby+child 無線除塵機；高資費用戶月付 1399 元可以得到 Tokuyo 按摩組，包含有足健美機、馬卡龍俏臀椅與電熱披肩。不管是哪一種方案我覺得都比搭配上手機還要好，因為手機的壽命大概都一到兩年，大家會想要追求新的手機，不過家電就不一樣，好好的使用至少都可以有五年以上壽命，我真心覺得比較划算唷！
掃地機器人是居家打掃的最佳夥伴，不少家庭用過都不會後悔的家電，我覺得目前的家庭普及率越來越高，雖然說我自己沒有用過 Ecovacs 這款，不過光是美國隊長造型就會讓不少人買單，因為非常獨一無二啊！ECOVACS 美國隊長漫威限定版清潔機器人這款市價 16800 元，具備有超薄身形的特色，功能上一鍵完成掃吸拖、WiFi 雲端智能操控 AP P遙控、無滾刷設計不卡毛髮循環定時預約，仔細看看他人介紹還真是想要擁有。月付 699 元 / 30 個月合約，4.5G 上網吃到飽不限速，語音通話享網內前 10 分鐘免費、網外送 40 分鐘，再加送 ECOVACS 美國隊長漫威限定版清潔機器人。
Dyson 吸塵器應該不用我介紹太多吧～V6 馬達其實已經是上一代機種，雖然相對 V8 比較大聲一點與續航力較短，不過 V8 價格就是偏高讓人難以入手，V6 才是目前 CP 值較高的選擇，Dyson V6 Baby+child 無線除塵機目前市價為 15900 元。月付 999 元 / 30 個月合約，4.5G 上網吃到飽不限速，語音通話享網內前 10 分鐘免費、網外送 50 分鐘，再加送 Dyson V6 Baby+child 無線除塵機。
Tokuyo 按摩組是給高資費族群的福利，因為高資費生意做很大，回家就是要好好按摩放鬆一下，有沒有覺得很貼心啊？Tokuyo 按摩組的市價高過兩萬元，真的送的非常不錯！月付 1399 元 / 30 個月合約，4.5G 上網吃到飽不限速，語音通話享網內免費、網外送 100 分鐘，加碼贈送Tokuyo 按摩超值組：馬卡龍俏臀椅+足健美機+電熱披肩。
精品家電 0 元帶走為遠傳網路門市 4.5G 上網吃到飽不限速的方案，只有網路門市才有唷！限用於新申辦門號或是攜碼申辦。除此之外為了歡慶遠傳．航海王 20 周年，即日起到年底 12/31 之前申辦以上介紹的方案，都還有機會抽中東京來回機票與東京鐵塔航海王主題樂園門票，每個月抽出一名，一人中獎兩人同行唷！
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