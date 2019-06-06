華碩 ZenFone 6 終於上市發表，ZenFone 6 的翻轉式相機包含真實 4800 萬像素主鏡頭和 1300 萬像素的超廣角副鏡頭，內建自動全景、動態追蹤、HDR+ 強化、超級夜景等等的攝影模式，這次強大的拍照讓重量級攝影大師李炳存與馬賽 Kyo 都感到滿意，我們實際開箱測試也實分的滿意，基本上這次 ZenFone 6 的評價真的非常好，螢幕、相機、電力與效能通通到位，8G / 128G 售價為 20900 元，6G / 128G 售價為 17990 元，電信方案最便宜也只要 2990 元。此外華碩 30 周年紀念版（12G / 512G）售價為 27900 元，全球限量 3000 台。

ZenFone 6 重點特色快速了解：（ ASUS ZenFone 6 真正全螢幕+翻轉鏡頭，設計理念與細節整理



























ASUS ZenFone 6 在台灣推出 6G / 128G 與 8G / 256G 兩個版本，顏色分別有星夜黑與霓幻銀，即日起再 ASUS 專賣店與各大電商平台發售，6/6 到 6/10 為早鳥優惠，到指定通路平台購買 ZenFone 6 就可以獲得「完美防護套組」價值總共 2019 元，包含有 hoda 滿版保護貼、犀牛盾 SolidSuit 防摔手機殼及 ZenPower Duo，並且加碼上網登錄會員點數十倍送，更有機會獲得 30 萬的現金。

規格請參考：https://www.asus.com/tw/Phone/ZenFone-6-ZS630KL

活動請參考：https://www.asus.com/tw/events/info/activity_ZenFone6/

電信方案如下：