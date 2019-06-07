為什麼要買手持電風扇？因為夏天到了真的好熱好熱！每次看小朋友出去們玩都滿頭大汗，真的很可怕啊！想說買個小禮物給他們好了，於是就買了 ZMI 手持隨身風扇，這款電扇吸引人之處就是輕巧方便，而且內建有 3350mAh 的超大電量，差不多快要等同於一支手機了，續航力可以多達 12 個小時，還有三檔的風速可以調整，重點是能在熱呼呼的時候吹個風就是舒爽，上次帶著這個小電扇走進全聯買東西，還吹到有點冷咧～

像這樣的小電扇其實很多，SOLOVE 素樂也有類似商品，只是 SOLOVE 的底座樣式我不愛，所以就遲遲沒有入手，而這次看到 ZMI 這款的底座我就順眼許多，所以幾乎看到就買了，原來我的點在於底座樣式啊！其實電力也是有差的，SOLOVE 素樂的電力才 2000mAh，而這款 ZMI 手持隨身風扇電力為 3350mAh，電力很實在啊！

操作上簡單的，長按開關就會開啟，開啟後可以調整風速，一共有三檔風速可調整，最弱的續航力可以有 12 個小時，中段可以有 9 小時，最強的風續航力為 4.5 小時，坦白說以一天出門出去玩來說，這樣的電力很足夠了！而這款小風扇是七片扇葉的設計，音量不會很大聲，官方是說靜音啦～

充電方式為 microUSB，充電孔在機身後方，充滿電力大概要四個小時。也因為內建電池的原因，若是要將小電扇帶出國，不能放行李箱託運，需要隨身攜帶，這還真是要注意的小地方，因為我直覺會丟行李箱ㄟ，因為官方注意事項有提到這一點，我才會注意到。

底座就是一個很簡單的分離是底座，可以剛好卡進去而已，若是底座能在當成外接補充電力應該更強大，哈哈！這款底座放在平面上很穩固，底部也有止滑的設計。

送給小朋友之後都愛不釋手，沒想到他們那麼愛電風扇ㄟ～能將風掌控在自己手上，然後吹著自己就很開心，還會說要借我吹～人怎麼那麼好？

出門吃飯的地方不一定有冷氣，給他們隨身攜帶也還不錯，其實小朋友沒有比大人怕熱，有時候都是我們大人在吹，實在很方便！

風扇材質是塑膠，我一次買了兩台，有一台不知道是運送時壓到還是後來壓到，風扇前面就變形了，不過也是頗有特色的，小朋友也沒有計較是壞掉的就好^^。

最後再來張唯美的風格的實拍照～協助簡單拍的蘑菇～

除了這台 ZMI 手持隨身風扇之外，我同時還入手了 SOLOVE 素樂臺式風扇，比較大台一些，續航力也是有 12 小時唷！開箱請看：開箱 SOLOVE 素樂臺式風扇 4000mAh 電力吹滿 12 小時，可以自動轉頭

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