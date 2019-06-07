自從買了米家電風扇之後，深深愛上具備電力的電風扇，想要吹就吹到哪，電風扇可以移動很方便，SOLOVE 素樂臺式風扇是我看到就下手的商品，第一點是因為續航力很足夠，4000mAh 的電力可以讓你吹滿 12 個小時，晚上吹著睡覺也很舒適；二來是我就愛這種小商品，造型上精簡俐落又不難看，我覺得很方便很實用，尤其現在夏天到了，只要一刻沒有電扇或是冷氣都不能啊！！！

我不懂為什麼這台風扇要叫做臺式風扇？是因為台灣嗎？全世界的風扇不都是這個樣貌？而且坦白說這風扇也算是大陸品牌，會用臺式風扇來命名我也覺得奇怪，還是只是一台電扇的意思？？？不管如何～風扇只要能吹的涼快就是好電扇！SOLOVE 素樂臺式風扇在造型上我還覺得不錯，尤其我愛那種簡單的中柱，拿在手上感覺就很順手，而上面主扇的造型我覺得是有點復古風，整體重量為 522g 非常輕巧。

樣式上的確就是傳統電風扇的造型，晚上我會吹著睡覺，原本是用 dyson 的直立電扇，但是我發現我躺在地上睡吹不到風，而用這款風扇放在地上剛剛好，可以想要放哪裡就放哪裡，電力足夠我吹一整個晚上，而且若是加上冷氣還有點冷，可別小看小風扇的風，也是很涼爽很舒適的。採用無刷銅芯電機，音量真的算是靜音的。

簡單的單一操作按鈕，按一下就可以開機，連續再按就能調整風力，一直按著就會啟動擺頭模式，小小電扇都要做到能擺頭算是細心！

擺頭幅度可以到 60 度，上下有 27 度的調整範圍。

充電在底座後方，透過 USB Type-C 來充電，充電時間為六個小時，使用使間就看風量大小，最小風量可以到 12 個小時唷！我沒有實際測試到那麼長時間，只是我測試過 9 個小時都還有電，只是我後來就拿去充電，實際上我想至少 10 個小時不是問題吧！

最後再來張比較好看的實拍照片，若是我吹自己就不好看了！！！哈哈～協助簡單拍攝的蘑菇～

這造型放在辦公桌上也很適合，天氣很熱回到座位上時就有涼風可吹，不是一件很幸福的事情嗎？

除了這台 SOLOVE 素樂臺式風扇，我同時還入手了 ZMI 手持隨身風扇之外 ，算是更小台的小風扇，續航力也是有 12 小時唷！開箱請參考：開箱 ZMI 手持隨身風扇 3350mAh 大電力可以吹 12 個小時

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