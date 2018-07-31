【開箱】米家直流變頻電風扇，內建電池居家移動無障礙（小米電扇、智米電扇）

2018-07-31 08:59:24 哇哇
小米電扇、智米電扇開箱評測

老婆常常說我們家被小米的產品入侵了，說實話也是沒錯，因為我連電扇都是小米的，一點也不誇張，基本上嘗鮮的心態比較多！小米電扇也可以說是智米電扇，基本上都算是米家的產品，可以加入米家 APP 連線操作的產品之一，在台灣區未上市之前就已經可以在台灣區配對使用，於是也被大家看好會在台灣上市的產品之一，我自己目前大大概已經使用兩個多月，當初會購買第一是因為是小米的；第二是因為它的造型比較簡約俐落，放在家裡會比一般的電風扇好看些；第三是因為內建電池的特性，而且充飽電後可以持續使用八小時，在家裡可以很方便的移動電風扇。


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眾籌價格 1995 元還頗划算的，我當初好像買到 3000 多元，那時候因為只有一代沒有二代，所以價格下不來，現在二代的價格大概是 3000 多，一代有些人還賣 2000 多元，現在官方眾籌只要 1995 元，真是讓我有點再次心動啊！

小米電扇、智米電扇開箱評測

那時候是在國外買的，那時候上市的只有一代，現在已經有二代了，主要的差異是遙控器，雖然說小米電扇是可以透過手機遙控的，不過若有遙控器還是會更方便一點，只是這樣家裡又多一個遙控器，其實不一定是必要的！

小米電扇、智米電扇開箱評測

非常簡單的俐落大底座

小米電扇、智米電扇開箱評測

貼紙撕開有金屬接點

小米電扇、智米電扇開箱評測

底部有個電池槽

小米電扇、智米電扇開箱評測

小米電扇非常的省電，定額功率才 36W，最低運行才1.8W，基本上會比一般電扇省電很多很多，若你家裡是傳統電扇，其實運作起來是很耗電的，現在小米已經有開賣小米智能插座 ZigBee 版，大家要測試耗電量更加方便。

小米電扇、智米電扇開箱評測

盒裝內還有風扇罩旋鈕、扇葉旋鈕、電池、電源線、內六角扳手、風扇罩螺絲與基座螺絲。

小米電扇、智米電扇開箱評測

做感動人心的家用電器～其實真的不錯，據說小米的創始員工現在身價都破好幾個億，真的讓人好羨慕啊！

小米電扇、智米電扇開箱評測

電池

小米電扇、智米電扇開箱評測

安裝在底座的電池槽當中

小米電扇、智米電扇開箱評測

準備要開始安裝扇葉部分，基本上也非常簡單，相信大家都有組裝電風扇的經驗吧！

小米電扇、智米電扇開箱評測

基本上整體都是塑膠的，縫隙也很小，若是家裡有小朋友，其實不用特別在去安裝防護的網子。

小米電扇、智米電扇開箱評測

七片扇葉也是他們的特色之一，據說就是這樣才可以有持續穩定的風。

小米電扇、智米電扇開箱評測

安裝起來是這個樣子，和一般電扇最大的不同就是中基的立柱，我喜愛這樣細細直直一根，感覺是比較有造型特色的電扇，風格簡單俐落。

小米電扇、智米電扇開箱評測

立柱上能顯示目前的風量。

小米電扇、智米電扇開箱評測

風扇後方有旋轉的實體按鈕，可以轉動的角度到 120 度，上方可有調整風力的按鈕。

小米電扇、智米電扇開箱評測 小米電扇、智米電扇開箱評測

簡單來看看 APP 操作，配對的部分就跳過，風力只有四段，由小到大分別是 1 2 3 4，基本上我慣用 3 居多，需要強風我才會切換到 4，而 2 大概是有冷氣而且很冷的時候才會降下來，1 算是非常少用。風的類型有直吹風和自然風兩種，基本上我都是一直使用直吹風，自然風吹起來也真的很神奇就是了，就真的感覺像是一陣一陣的自然風，但是你也不覺得風扇有停頓，睡覺的時候使用自然風就頗舒服的。

小米電扇、智米電扇開箱評測 小米電扇、智米電扇開箱評測

其他可以從手機操作的部分有定時關機、風扇的方向、風扇聲音、風扇指示燈亮度、異常提醒、兒童鎖與定時開關機。

小米電扇、智米電扇開箱評測

我其實常常躺在客廳得靠懶人骨頭椅，我覺得能透過手機來調整風扇的轉向非常方便，因為有時候真的就是懶得起身你知道嗎？而且在家裡基本上也是手機不離身的狀態，但是在家裡應該比較少人控器不離身吧，所以手機能當遙控器也是很方便的一件事情，我就繼續懶懶地做著，透過手機調整方向與風量，說實在這種懶人絕非必要，不過當大家都在餐廳吃飯時，我就可以遠遠的遙控風扇轉到餐廳，然後把風力加大不是很棒嗎？哈哈～懶到極致就對了！風扇有遙控器很重要的^^。

此外，可以不用插電也非常方便，我們有時候整理家裡會到一些角落，或是風扇比較吹不到的地方，或是上廁所真的很熱很熱，到陽台曬衣服等等狀況，小米電扇拿了就走，可以讓你帶在身邊想要吹風就吹風，這感覺真的也是很美好的唷～

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