「徵信」這一個字在網路上是非常熱門的，雖然我未曾體驗過徵信的服務，但是立達徵信社我早耳熟能詳，若別人問我你知道哪一家徵信社？我想答案就是立達徵信社，我想應該是他們一直以來搜尋都做得很好，以網路搜尋來看，這的確是相當熱門的關鍵字。因為這種事情好像有點害羞不好意思公開問，大家都是透過網路搜尋取得管道，大多人也對於這樣的服務相當陌生，也很怕被獅子大開口，也會顧慮徵信社的經驗與手法，在很多疑問之下，當然是選擇可信度較高的，本篇文章將來大家解密徵信社有哪些設備？徵信到底要注意什麼呢？

徵信社常見項目與價格

台灣的徵信大多以蒐證居多，若你是要像偵探那樣辦案的話，我想不是台灣徵信社的範圍，基本上徵信業者也是一般人啊～人身安全還是很重要的，那麼有哪些常見的徵信項目呢？譬如說大家最常見的外遇抓姦、行蹤調查、尋人、反跟蹤、針孔調查、資產調查與婚前調查等等，比較特殊的還有討債、租霸驅離與詐騙調查等等，覺得自己辦不到的事情或許都可以打電話去詢問一下，反正打電話詢問還不收費啊！當然很多人會先需要知道價格到底如何？畢竟這是要付出的成本，但是若真的很在意很在意的事情需要協助調查，我想要付出的價格也是展現決心的一環，這裡列出常見項目的價格提供給大家參考。

手機定位 15000 元 / 次 婚姻紀錄 12000 元 / 次 查 IP / 查 IP 地址 15000 元 / 次 個人名下帳戶 / 動產 / 不動產 15000 元 / 次 車號查地址 15000 元 / 次 公司名下動產 / 不動產 15000 元 / 次 查名下車輛 15000 元 / 次 行蹤調查 10000 元 / 日 查前科與通緝 12000 元 / 次 外遇調查 100000 元 / 次 查名下市話 / 行動電話 15000 元 / 次 外遇抓姦 200000 元 / 次 地址查電話 / 電話查地址 15000 元 / 次 反跟蹤 20000 元 / 次 全戶戶籍 30000 元 / 次 婚前徵信 15000 元 / 次

以上是我在立達網頁上看的公開資訊，還有很多價格是需要視情況而定的，實際價格依照他們官方為主，以上價格資訊只是讓大家有個概念。而立達徵信社也是媒體報導評論最佳，因為有太多的故事與案件，被訪問的曝光率也最高，也因為大多資訊比較公開，在事前也有一定的簽約保障流程，有律師見證與專業團隊合作，因此十多年來無消費爭議。團隊成員也具備年輕的特質，對於接收新的資訊與反應也更具也彈性，也肯願意自己培養行銷團隊與調查隊員，以上都是比較令人讚許的細節部分。也因為這一行很競爭，也有曾經待過的員工自行開業，因此他們的識別證上還有 QRcode 機制，可以馬上是別是員工是否在職且通過認證（ 徵信社阿宅的範例 ）。

徵信社蒐證有哪些器材呢？

而本文要與大家分享的特色重點就是器材部分，目前他們的器材是徵信界第一，我這裡也拿到了一些器材的資訊，簡單與大家分享^^。基本上工具真的很多很多，我也沒有實際當過徵信人員，所以若有說錯的地方，也請知道的朋友們多多指教囉！

4G 追蹤器

我們看過許多警匪片，常常坐在車上跟蹤他人，然後就一直追著車子跑，實際上這樣是比較累的方式，其實若有機會安裝 GPS 追蹤設備的話，對於跟監來說相對簡單許多，這樣的追蹤設備內建電池並且可以安裝 SIM 卡，其實車子去哪裡都知道，那為什麼還是要有車子跟著呢？因為還是需要拍照蒐證啊！

GPS 截斷器

既然可以被 GPS 追蹤，那麼勢必就要有反追蹤的工具，感覺有點諜對諜的戲碼，知道自己可能被跟監了，知道手機可能會暴露行蹤，那麼該怎麼樣預防呢？上面這款就是可以干擾 GPS 訊號的工具，讓你周遭的電子設備定位都會受到干擾，雖然我不了解實際運作原理是什麼，只是覺得若真的要防範成這樣真的也挺累的吧！

針孔攝影機

為了要蒐證，錄影設備是必須的，為了要蒐證不被發現，針孔攝影一直都是非常好用的工具，其實在市面上不難買到針孔攝影的設備，只是大多有多有提醒請用在蒐證用途，非法的偷拍當然是不建議的，而針孔的款式非常非常多，多到讓人感到不可思議，像上圖這款皮包型的針孔攝影機，我真的不知道鏡頭在哪裡啦～我只隱約有看到記憶卡的插槽而已。

上圖是打火機的針孔攝影機，針孔在打火機的出火的地方，只要把一旁的標籤撕掉，坦白說我也不太會起疑就是了！

上面這個也是偽裝很強大的鈕扣型針孔，針孔會藏在鈕扣的中央，還配了好幾款的鈕扣給你替換，不得不說服務還頗好的！鈕扣的使用方式就和平常類似，其他的線材就是往自己的衣服裡面去塞，這個的確頗強大的，若是扣子款式都相同的話，應該很難會被注意到吧？！

帽子型的針孔，細看可以發現帽子上方有個洞，雖然說是有點破綻，但是我覺得這也是很難被發現的。

遙控器型的針孔，這個也時常出現在我們的生活周遭，也是一個難以起疑的針孔攝影，看過那麼多種五花八門的攝影器材之後，不得不說若是真的擔心被偷拍，那麼警覺心真的要提高才可以喔！

反針孔偷拍

有人要偷拍，自然會有人反偷拍，常見的汽車旅館就是會有反偷拍偵查，就是怕有人藏了針孔攝影機來錄製別人恩愛的畫面。對於徵信業者來說要找到針孔設備並不難，他們有工具可以看的到正在拍攝的攝影機，像上圖桌面上那個有藍色圓圈的工具，用肉眼透過那個來檢查環境，若是發現紅色的點，代表就有錄影正在進行，再搭配上偵測工具來使用，很快就可以掌握確切的藏匿位置。

技術在進步，有些偷拍已經是透過無線的方式在傳輸，我相信無線上雲端應該也非難事了吧？還有更厲害的工具可以截斷無線傳輸的訊號，讓偷拍的影像直接顯示出來，只要有影像可以馬上就可以查出鏡頭在哪裡，不得不佩服是誰去開發這些反偵察工具的？好像也是一門很深的專業！

隔牆有耳

說祕密時最怕隔牆有耳，蒐證除了有影像之外，錄音也是很重要的，譬如說抓姦前衝進門之前，總是得先蒐證聲音的部分，這款隔牆聽就是專業的器具，絕對比你自己的耳朵貼在牆上還有效，透過探針能讓你更明確的聽到牆另外一邊的聲音，還具備有除噪的效果，真的是非專業領域難以想像的科技啊！！！

其實我原本有機會可以親自造訪立達徵信社一趟的，不過無法喬好時間，造訪部分只好有時間再補囉！他們老闆徵信社阿宅也在網路上認識許久，之前一直覺得很神祕很神秘，畢竟這也是一般人比較沒有機會去接觸到的，這次他們提供了一些工具照片給我，也讓大家好好的參考一下，也讓大家知道徵信社可以幫你什麼忙，以及一些表定價位等等資訊，如果有需要服務的話，以下資訊提供給大家囉！

立達國際專業徵信：

桃園徵信公司：桃園市桃園區中平路102號2F ．

台北徵信公司：台北市松山區南京東路4段143號6F

高雄徵信公司：高雄市苓雅區成功一路232號4樓之一

新竹徵信公司：新竹市香山區東華路6號

台中徵信公司：台中市南屯區文心路一段218號23F

宜蘭徵信公司：宜蘭市中山路二段229號4樓

香港徵信公司：100 Queen's Road Central,6th,12th,&15th Floors,Central

日本徵信公司：30/F Shinjuku Park Tower,3-7-1 Nishi-Shinjuku,Shinjuku-ku,Tokyo,163-1030

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