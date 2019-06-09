Parkdale 2.99 硬碟測速有三招，檔案與區塊讀取模式

2019-06-09 02:02:39 哇哇

電腦很慢怎麼辦？有時候的確是系統效能不足，不過有時候是硬碟效能上的問題，老舊電腦常常是卡在硬碟過於緩慢，Parkdale 這款工具可以替你測試硬碟的讀取與寫入效能，這類測試工具其實很多，不過 Parkdale 有一些些不同，除了基本的寫入讀取測速之外，還具備有單檔案的讀取寫入速度測試，還具備有底層 Block 區塊的測試模式，不受檔案格式所影響。

基本的硬碟讀寫速度測試 QuickAccess，先選擇要測試的硬碟，可以選擇測試的檔案大小、Block 大小，接著點選 Start 就會開始測試，我的 KINGSTON SSDNow V310 960GB 速度還不錯啊！

FileAccess 為單一檔案的速度測試，先選擇想要測試的檔案，接著就能測試單一檔案的讀取與寫入速度。

BlockAccess 為 Block 的測試模式，跳脫檔案系統的限制，進行 Block 的速度測試。

http://www.the-sz.com/products/parkdale/

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