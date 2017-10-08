使用者若想要提升整體電腦的效能，那麼每個硬體部分都必須相互搭配，太慢或老舊硬碟勢必拖垮了使用時的效率，Crystal Disk Mark 是個人人可用的硬碟檢測工具，有了他你可以在家 DIY 就找出最佳效能的硬碟。
有些電腦明明處理器和記憶體都是很新的規格，卻運作速度很慢，事實上電腦的效能運作除了受到 CPU、RAM 等影響，太慢或太老舊的硬碟也會直接拖慢系統執行的速度，這時候你可以使用 Crystal Disk Mark 測試看看你的硬碟效能。
Crystal Disk Mark 介面包括英文、法文、德文、匈牙利，並且雖然不具備繁體中文介面，但是具備簡體中文介面，而且實用性不減，在實際測試上，Crystal Disk Mark 提供兩種測試方式，分別是循序寫入或隨機寫入，供使用者選擇。
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskMark/index-e.html
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