CrystalDiskMark 5.2.2 硬碟效能速度檢測

2017-10-08 09:48:08 哇哇 0 0


使用者若想要提升整體電腦的效能，那麼每個硬體部分都必須相互搭配，太慢或老舊硬碟勢必拖垮了使用時的效率，Crystal Disk Mark 是個人人可用的硬碟檢測工具，有了他你可以在家 DIY 就找出最佳效能的硬碟。
 
有些電腦明明處理器和記憶體都是很新的規格，卻運作速度很慢，事實上電腦的效能運作除了受到 CPU、RAM 等影響，太慢或太老舊的硬碟也會直接拖慢系統執行的速度，這時候你可以使用 Crystal Disk Mark 測試看看你的硬碟效能。

Crystal Disk Mark 介面包括英文、法文、德文、匈牙利，並且雖然不具備繁體中文介面，但是具備簡體中文介面，而且實用性不減，在實際測試上，Crystal Disk Mark 提供兩種測試方式，分別是循序寫入或隨機寫入，供使用者選擇。
在程式視窗左側顯示四個按鈕，分別是 「all」、「seq」、「512k」、「4k」，要進行完整的測試時只要按下 「all」即可，判斷效能好壞的數字標準則是當程式跑完之後，所得測試結果的數字越小越好，代表磁碟機運作的效率越高???

http://crystalmark.info/software/CrystalDiskMark/index-e.html

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