SSD硬碟如何最佳化？雖然說讀取速度已經非常驚人，可以讓系統的運作有高效能的表現，那是否還有優化的空間呢？SSD的壽命是比較令人擔心的問題，壽命問題可以使用之前介紹的 SSDlife 來檢測看看，而這一款 SSD Fresh 是強調性能的優化，減少不必要的寫入，來延長SSD使用壽命。
能優化的項目如下：
- Windows 索引功能：為加快索引速度，Windows 會建立索引文件，但是這會導致 SSD 的寫入操作，這樣就會降低 SSD 的壽命。如果你很少使用到 Windows 搜尋功能，可以考慮關閉這項功能，這個選項不是自動優化的項目，大家可以自己決定要開啟還是要關閉。
- 碎片整理功能和優化：對於 Windows 8 以及更高的版本，針對 SSD 微軟改進了碎片整理功能，並通過執行碎片整理功能來優化他們。
- 時間戳：Windows 會儲存每個檔案的訪問時間，這也會產生非必要的寫入，就會減少 SSD 的壽命。
- 預取功能：預取功能是頻繁的江使用的應用程式載入到記憶體當中，不過因為 SSD 讀取的速度本來就很快，因此預取功能是沒有效用的可以將它關閉。
- 索引碎片整理功能：SSD 與一般硬碟不同，因此建立索引與碎片整理功能是無意義的，還會降低 SSD 壽命。
- Windows 事件日誌：系統錯誤日誌其實很多，但是相信大家也不一定會去看，那就關閉吧！
- 短文件名稱：系統在 16 bit 的 DOS 狀態下，檔案與目錄名稱都會變成縮寫，這些也是記錄在硬碟之中，是可以關閉的細節之一。
- AHCI 設置：AHCI 是 SSD 硬碟的標準使用模式，以展現最佳的效能速度。
若是對優化內容有所疑慮，也可以仔細看一下優化項目的解釋唷！看完這些優化項目後有什麼心得呢？現在雲端儲存正發達，每次比對檔案時也有檔案index的比對，所以是否該移到其他硬碟呢？
安裝版：
SSD Fresh 2018.7.24.rar（MediaFire下載）
SSD Fresh 2018.7.24.rar（Rapidgator下載）
SSD Fresh 2018.7.24.rar（ZippyShare下載）
SSD Fresh 2018.7.24.rar（YunFile下載）
SSD Fresh 2018.7.24.rar（本站下載）
檔案大小：2.32 MB
更多資訊請參考：
Samsung Galaxy Note 9 開箱評測，不費力 10 大特色功能解析與介紹
家裡有這台真好！Samsung Q9F 65 吋 4K QLED 量子電視開箱
ASUS ZenFone Max Pro 開箱，實測性能電力怪獸
虛擬主機推薦|台灣 VPS 推薦