你有覺得電腦越跑越慢嗎？新電腦隨著時間的推移，使用速度會下降是必然的，因為使用過程檔案、Windows 產生的的破碎系統檔越來越多，造成電腦的速度越來越慢重大兇手之一，最近小編發現 JetDrive 9 重組工具，正推出限時免費終身版，能夠有效解決硬碟資料破碎的問題，有效整理碎片化檔案，優化電腦效能，趕快趁限免收下來優化一下電腦吧！安裝版可以直接到文末下載！如果你需要免安裝版硬碟重組工具，推薦你下載 Defraggler 無須安裝就能用。

下載並安裝 JetDrive 9 之後開起，然後輸入名稱、Email 點擊下方按鈕就可以啟用啦，無須輸入任何序號。

啟用後選擇要重組的硬碟，然後按下下方 Defrag 就可以開始進行重組啦。

以下為大家整理 JetDrive 9 幾個重點，連結一起放在下方，推薦大家趁限免趕快收下！



恢復電腦的最佳速



檢查硬碟錯誤，自動檢測並修復



重組整理驅動程式並恢復到最佳狀態

重組整理登錄檔

對受保護的 Windows 文件進行重組

記憶體

安裝版：

JetDrive 9.5.exe（PCWELT下載）

JetDrive 9.5.exe（GOOGLE下載）

JetDrive 9.5.exe（1DRV下載）

JetDrive 9.5.exe（MEDIAFIRE下載）

JetDrive 9.5.exe（RAPIDGATOR下載）

JetDrive 9.5.exe（MEGA下載）

檔案大小：2.50 MB