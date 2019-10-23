KCleaner PRO License

KCleaner 是一套還不錯的系統清理工具，介面算然普普通通，不過清掃的能力頗不賴的，常駐在系統中可以啟動自動清理功能，讓你隨時保持電腦最乾淨的狀態，免費版本和 PRO 版本在功能上其實沒有差異，只是 KCleaner PRO 版本省去了一個感謝頁面，也就是使用上比較沒有干擾啦！推薦大家可以收藏來當成第一優先的清理工具唷！

限時免費：http://sharewareonsale.com/s/kcleaner-giveaway-coupon-sale

KCleaner PRO License

△ 從活動頁面中點選 DOWNLOAD KCLEANER PRO NOW。

KCleaner PRO License

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

KCleaner PRO License

△ 接著就可以得到軟體下載連結與這次活動的序號，或是到文末直接下載免安裝版。

KCleaner PRO License

△ 開啟軟體後點選軟體畫面上的 Buy KCleaner PRO。

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△ 輸入剛剛所取得的活動授權帳號與序號。

KCleaner PRO License

△ 看到這畫面代表註冊成功囉！

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△ 使用簡易與專家兩種模式，預設是簡易模式，點選 Expert Mode 可以切換到專家模式。簡易模式沒有預覽刪除檔案的功能，按下清除就會直接開始掃除檔案，方便又快速。

KCleaner PRO License

△ 專家模式中可以先點選 Simulate 來列出即將被清掃的檔案，透過勾選的方式來選取要刪除的檔案，之後再點選清除。不管是簡易模式或專家模式，都具備自動模式功能，自動模式會在定的時間內全自動的清理系統垃圾，讓你的電腦隨時保持最佳狀態。

KCleaner PRO License

△ 從設定中可以調整自動模式的頻率，最低一小時為單位。而刪除檔案除了標準刪除之外，還具備有抹除檔案的功能，讓刪除的檔案無法使用救援軟體來救援，若常常會清理暫存性的敏感資料，可以資料安全性調整刪除的方式。

http://www.kcsoftwares.com/index.php?kcleaner

免安裝版：
KCleaner PRO 3.6.4.103.7z（GOOGLE下載）
KCleaner PRO 3.6.4.103.7z（1DRV下載）
KCleaner PRO 3.6.4.103.7z（MEDIAFIRE下載）
KCleaner PRO 3.6.4.103.7z（RAPIDGATOR下載）
KCleaner PRO 3.6.4.103.7z（本站下載）
檔案大小：1.74 MB

安裝版：
KCleaner PRO 3.6.4.103.exe（SHAREWAREONSALE下載）
KCleaner PRO 3.6.4.103.exe（GOOGLE下載）
KCleaner PRO 3.6.4.103.exe（1DRV下載）
KCleaner PRO 3.6.4.103.exe（MEDIAFIRE下載）
KCleaner PRO 3.6.4.103.exe（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：3.51 MB

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