微軟電腦管家

不管什麼優化軟體都看不順眼嗎？只喜歡使用微軟的工具來整理電腦嗎？這次和大家推薦微軟官方的微軟電腦管家，起初我還以為只是一般開發者所設計的軟體，沒想到還真的在微軟網站上架，具備有一鍵加速、系統空間管理、全面體檢與專業病毒查殺的功能，簡單來說真得是一款小而美的優化工具，若對 Windows 內建小工具不滿足，那就來使用微軟電腦管家吧！

微軟電腦管家 微軟電腦管家

  • 一鍵加速：清理系統碎片，釋放佔用資源，讓你的Windows飛速如新。
  • 系統空間管理：深度清理系統儲存空間，管理大檔案，開啟磁碟感知，釋放您的電腦儲存空間。
  • 彈窗管理：開啟彈窗管理功能，減少廣告及應用彈窗，使你的電腦純淨無擾。

微軟電腦管家 微軟電腦管家

  • 全面體檢：快速檢測電腦異常，垃圾清理，病毒檢測，系統風險一鍵解決。
  • 專業病毒查殺：微軟電腦管家內嵌 Windows Security，為你的電腦保駕護航。

https://pcmanager.microsoft.com/

免安裝版：
Microsoft PC Manager 2.4.7z（GOOGLE下載）
Microsoft PC Manager 2.4.7z（1DRV下載）
Microsoft PC Manager 2.4.7z（MEDIAFIRE下載）
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