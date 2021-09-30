很多軟體從免費開始進化，好用的功能通通變成付費版，實用的功能一直被閹割，尤其磁碟分割軟體最常見，這次跟大家分享的限時免費 EaseUS Partition Master Pro 雖然是舊版本，不過這版本真的好用與方便，硬碟磁碟分割合併等等功能都很實用，就算是舊版本該有的功能也不會少，譬如說調整磁區大小、4K 對齊、硬碟 OS 複製、清除資料、創建開機 USB、磁區救援與垃圾清理的功能都是具備的，這樣的工具建議電腦裡面都要安裝起來唷！安裝版在文末替大家準備好了，請直接到文末下載唷！

磁碟分割管理工具的界面都差不多，都可以看到電腦中的硬碟，以及每個分區的切割與檔案格式等等。

這類工具最大的優勢就是在於可以直接調整分割區的大小，最古早以前要調整分割區大小只能重新格式化來分割，所以這功能的確好用！若是買了 10TB 的硬碟，也不用一次把所有空間拿出來用，不夠了再把空間調大也是可以的！

有時候電腦升級硬碟，就可以使用硬碟 OS 拷貝的功能，當拷貝硬碟之後就可以順利升級完成。

如果是傳統 HDD 拷貝升級到 SSD，有可能會遇到 4K 沒有對齊的問題，導致 SSD 的效能無法有效發揮，這時候就必須透過工具 4K 對齊。

硬碟不使用不是直接丟掉，萬一有重要資料格式化也有可能被檔案救援回來，有一定的資料安全風險，所以透過清除功能來徹底清除硬碟資料，確保資料不會因為報廢硬碟而外漏。

內建也有具備創建開機 USB 與光碟的功能，這是工具人的超級實用工具。

硬碟毀損時可能遇到的問題很多，若是遇到磁區紀錄都損失，救援檔案也會有困難，EaseUS Partition Master Pro 具備有磁碟分區的救援功能，找回經毀損的磁區紀錄。

附加功能還有垃圾清理、大檔案清理與磁片優化功能，這也算是小小的加分囉！

https://www.easeus.com/partition-manager/epm-pro.html

安裝版：

EaseUS Partition Master Pro 12.10.7z（GOOGLE下載）

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