EaseUS Partition Master Pro 磁碟分割調整工具.

很多軟體從免費開始進化，好用的功能通通變成付費版，實用的功能一直被閹割，尤其磁碟分割軟體最常見，這次跟大家分享的限時免費 EaseUS Partition Master Pro 雖然是舊版本，不過這版本真的好用與方便，硬碟磁碟分割合併等等功能都很實用，就算是舊版本該有的功能也不會少，譬如說調整磁區大小、4K 對齊、硬碟 OS 複製、清除資料、創建開機 USB、磁區救援與垃圾清理的功能都是具備的，這樣的工具建議電腦裡面都要安裝起來唷！安裝版在文末替大家準備好了，請直接到文末下載唷！

EaseUS Partition Master Pro 磁碟分割調整工具.

磁碟分割管理工具的界面都差不多，都可以看到電腦中的硬碟，以及每個分區的切割與檔案格式等等。

EaseUS Partition Master Pro 磁碟分割調整工具.

這類工具最大的優勢就是在於可以直接調整分割區的大小，最古早以前要調整分割區大小只能重新格式化來分割，所以這功能的確好用！若是買了 10TB 的硬碟，也不用一次把所有空間拿出來用，不夠了再把空間調大也是可以的！

EaseUS Partition Master Pro 磁碟分割調整工具.

有時候電腦升級硬碟，就可以使用硬碟 OS 拷貝的功能，當拷貝硬碟之後就可以順利升級完成。

EaseUS Partition Master Pro 磁碟分割調整工具.

如果是傳統 HDD 拷貝升級到 SSD，有可能會遇到 4K 沒有對齊的問題，導致 SSD 的效能無法有效發揮，這時候就必須透過工具 4K 對齊。

EaseUS Partition Master Pro 磁碟分割調整工具.

硬碟不使用不是直接丟掉，萬一有重要資料格式化也有可能被檔案救援回來，有一定的資料安全風險，所以透過清除功能來徹底清除硬碟資料，確保資料不會因為報廢硬碟而外漏。

EaseUS Partition Master Pro 磁碟分割調整工具.

內建也有具備創建開機 USB 與光碟的功能，這是工具人的超級實用工具。

EaseUS Partition Master Pro 磁碟分割調整工具.

硬碟毀損時可能遇到的問題很多，若是遇到磁區紀錄都損失，救援檔案也會有困難，EaseUS Partition Master Pro 具備有磁碟分區的救援功能，找回經毀損的磁區紀錄。

EaseUS Partition Master Pro 磁碟分割調整工具.

附加功能還有垃圾清理、大檔案清理與磁片優化功能，這也算是小小的加分囉！

https://www.easeus.com/partition-manager/epm-pro.html

安裝版：
EaseUS Partition Master Pro 12.10.7z（GOOGLE下載）
EaseUS Partition Master Pro 12.10.7z（1DRV下載）
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