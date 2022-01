檔案遺失過嗎?或是曾經不小心誤刪檔案?我想大家都會有類似經驗,這時候檔案救援軟體就會大大派上用場,這次限時免費的是 RecoverXData Pro 檔案救援工具,除了最基本的檔案救援之外,若是被格式化的硬碟也可以救援,記憶卡檔案遺失救援,或是拯救硬碟遺失的磁區等功能,總之電腦裡面需要備有這樣的檔案救援工具,當找不到檔案時就可以派上用場囉!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD RECOVERXDATA PRO NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的專業版序號。免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後點選上方的 Register 後填入剛剛所取得的序號,點選 Verify and activate 來起動。

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉!

△ RecoverXData Pro 主要功能包含有救援遺失檔案、從格式化的硬碟救援、救援記憶卡檔案、救援垃圾桶檔案、救援遺失的磁區與深度救援掃描。

△ 選取要救援的硬碟或是資料夾,Start Scan 後等候掃描,會花一些時間唷!

△ 之後就可以看到可以救援的檔案列表。

△ 也能依照檔案類型的方式來瀏覽。

△ 勾選要救援檔案之後,點選 Recover 之後選取目的地另存新檔就可以囉!

https://www.recoverxdata.com

免安裝版:

RecoverXData Pro 1.0.1528.422.7z(GOOGLE下載)

RecoverXData Pro 1.0.1528.422.7z(1DRV下載)

RecoverXData Pro 1.0.1528.422.7z(MEDIAFIRE下載)

RecoverXData Pro 1.0.1528.422.7z(RAPIDGATOR下載)

RecoverXData Pro 1.0.1528.422.7z(MEGA下載)

檔案大小:31.34 MB