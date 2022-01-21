RecoverXData Pro 檔案救援工具

檔案遺失過嗎？或是曾經不小心誤刪檔案？我想大家都會有類似經驗，這時候檔案救援軟體就會大大派上用場，這次限時免費的是 RecoverXData Pro 檔案救援工具，除了最基本的檔案救援之外，若是被格式化的硬碟也可以救援，記憶卡檔案遺失救援，或是拯救硬碟遺失的磁區等功能，總之電腦裡面需要備有這樣的檔案救援工具，當找不到檔案時就可以派上用場囉！

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-recoverxdata-pro-100-discount

RecoverXData Pro 檔案救援工具

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD RECOVERXDATA PRO NOW。

RecoverXData Pro 檔案救援工具

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

RecoverXData Pro 檔案救援工具

△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的專業版序號。免安裝版可以到文末下載。

RecoverXData Pro 檔案救援工具

△ 開啟軟體後點選上方的 Register 後填入剛剛所取得的序號，點選 Verify and activate 來起動。

RecoverXData Pro 檔案救援工具

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！

RecoverXData Pro 檔案救援工具

△ RecoverXData Pro 主要功能包含有救援遺失檔案、從格式化的硬碟救援、救援記憶卡檔案、救援垃圾桶檔案、救援遺失的磁區與深度救援掃描。

RecoverXData Pro 檔案救援工具

△ 選取要救援的硬碟或是資料夾，Start Scan 後等候掃描，會花一些時間唷！

RecoverXData Pro 檔案救援工具

△ 之後就可以看到可以救援的檔案列表。

RecoverXData Pro 檔案救援工具

△ 也能依照檔案類型的方式來瀏覽。

RecoverXData Pro 檔案救援工具

△ 勾選要救援檔案之後，點選 Recover 之後選取目的地另存新檔就可以囉！

https://www.recoverxdata.com

免安裝版：
RecoverXData Pro 1.0.1528.422.7z（GOOGLE下載）
RecoverXData Pro 1.0.1528.422.7z（1DRV下載）
RecoverXData Pro 1.0.1528.422.7z（MEDIAFIRE下載）
RecoverXData Pro 1.0.1528.422.7z（RAPIDGATOR下載）
RecoverXData Pro 1.0.1528.422.7z（MEGA下載）
檔案大小：31.34 MB

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