電腦使用不怕系統壞掉,最怕硬碟壞掉,當硬碟有壞軌時就如火車開在不牢固的鐵軌上一樣,哪一天會出軌都不知道,這樣形容有可怕嗎?之前有分享過 Macrorit Disk Scanner Free 是免費版本,而這次限時免費的是 Macrorit Disk Scanner Pro 專業版本,多了自動關機、同時掃描多顆硬碟、多顆硬碟掃描報告的功能,雖然說免費版就足夠了,不過專業版還是有點優勢,有需要的就趕快來取用吧!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD MACRORIT DISK SCANNER PRO NOW。△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的專業版序號。安裝版、免安裝版可以到文末下載。△ 啟動軟體後,點選 Activate 進入輸入序號頁面。△ 將剛剛所取得的序號填入,點選 Activate 啟動。△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉!選取要掃描的硬碟,Scan Now 就可以開始掃描囉!!!免安裝版:檔案大小:5.8 MB安裝版:檔案大小:8.35 MB