硬碟資料的損失是最可怕的一件事，系統毀損可以重灌，資料遺失頭就大了！我通常運用系統內建的工具檢查硬碟居多，也能修復硬碟的錯誤，若是不相信系統內建工具的話，不妨使用 CheckDrive 再次檢查，能夠檢查出硬碟產生的錯誤，若是有錯誤的話，也建議大家能提早備份資料，或者嘗試修復一下，避免未來會有更慘烈的狀態發生。
CheckDrive 除了硬碟檢測之外，也提供了硬碟資訊的提供，查看硬碟是否有需要清理或是重組，也內建了即時監控的工具，確保硬碟能運作在沒有錯誤的狀態下。整體功能雖然很陽春，不過當系統運作不順時，真的可以檢測看看是否為硬體問題唷！
https://www.abelssoft.de/en/windows/system-utilities/checkdrive
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