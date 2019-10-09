電腦中最重要的除了資料還是資料，而硬體總是有故障的一天，因此資料備份真的很重要，一直以來我都是使用 CrystalDiskInfo 來查看硬碟的健康狀態，不過因為寬容度過大，每次檢查都是良好，也沒有多想太多。這次測試另一款 HDDExpert 硬碟專家，顯示的結果真是讓我嚇了一大跳，怎麼通通都是紅的啊？讓我突然開始憂心了起來，你也趕快看看你的硬碟囉！
HDDExpert 與 CrystalDiskInfo 所偵測的硬碟資訊是一樣的，不過在於呈現方式有所不同，前者對於任何讀取錯誤、寫入錯誤等等，只要有過錯誤的紀錄就會被框成紅色；後者是有設定一個臨界值，在臨界值範圍內都是可以被接受的。無論你是使用哪一款硬碟檢測工具，當發現有錯誤時就得對資料更加謹慎，記得養成定時備份的好習慣。
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