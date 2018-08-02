獵豹移動在台灣推出了第一款「小豹 AI 音箱」，搭載旗下人工智能公司獵戶星空研發的「獵戶語音 OS」，主打喚醒率 95% 以上，台灣售價 3799 元，最吸引人的地方是結合 KKBOX，直接「出一張嘴」KKBOX 裡超過 4000 萬首歌都可以隨意控制播放！「小豹 AI 音箱」裡面還內建了 5 顆揚聲器，音質絕對超乎想像，除了 KKBOX 之外，也跟台灣在地服務供應商合作，包含叫車服務 TaxiGo、電子書服務 Readmoo、小牛頓等。小編這邊整理了 10 件「小豹 AI 音箱」可以替我們做了事情，這些事情能不能幫我們解決生活上的大小事呢？
與 KKBOX 合作，超過 4000 萬首音樂，只要出一張嘴就能播放，最驚豔的是會根據家裡成員的聲音、每個人喜好不同，來推薦不同的音樂，目前市面上會說中文的音箱不多，可以用 KKBOX 的就更少啦~小豹可以說是目前市面上可以用中文控制 KKBOX 播放音樂的少數選擇之一！首月購買送價值 900 元的 KKBOX 音樂 6 個月~
2. 孤寂寞覺得冷?
「小豹 AI 音箱」之所以稱為 AI，我認為其中最厲害的一點，就是會辨識聲音，爸爸的聲音、媽媽的聲音、小朋友的聲音，都可以被辨識出來，小豹會透過聲音辨識來記錄每個人的生活習慣（或許這聽起來有點可怕），但是這都是為了更精準的推薦我們喜歡的內容，此外它還是一個區塊鏈音箱，也就是所有使用者使用之下，讓小豹的 AI 可以快速成長，增加音箱的資料庫豐富度，除了聊天外，有什麼疑難雜症也都可以透過小豹 AI 音箱來查詢。
3. 講故事
與台灣電子書供應商小牛頓與 Readmoo 合作，目前第一個月購買小豹音箱，可以享有有聲書無限聽服務，實際使用上可能在睡前呼喚小豹說個床邊故事，和小朋友一起在故事中入睡，聽起來好像挺美好的（如果聲音好聽的話 XD）
4. 找手機
小豹音箱連上網路，首先要透過手機的協助，透過 App 除了可以讓音箱連上網路外，也可以讓小豹更了解我們，像是選擇喜歡的音樂類型等。值得關注的是，在家裡常常發生找不到手機的情形，小豹可以幫助我們找到手機，原理是透過打電話到手機的方式，讓手機震動、響鈴。
5. 隱形居家助理
小豹可以控制家裡的智慧家電，這是最讓我期待的功能，出一張嘴就能啟動家裡的電器，目前台灣最常見的智慧家電品牌米家也支援了，想像動動嘴就能開啟家裡客廳的燈、電視、掃地機器人、冷氣、電風扇、空氣清淨機等...聽起來非常美好啊！（首先你家要有智慧家電 XD）
6. 任立渝在你家
這功能聽起來像是一件小事，但動手查可是一件大工程，目前想到最快的方法是首先要先打開手機，然後在 App 大海中找到天氣，打開後才看到今天的天氣，中間突然有個訊息通知，可能馬上就分心然後忘記要查天氣這件事，而小豹查天氣，只需要出一張嘴，5 秒鐘內就可以解決啦！
7. 每天叫醒我的不是鬧鐘，而是夢想小豹
設鬧鐘不必動手，喊個聲「小豹，小豹」觸發音箱，請它幫我們設定鬧鐘就完成啦！
8. 小黃立馬來
結合台灣 TaxiGO 叫車服務，出門門前喊聲「幫我叫車」，接下來要做的事就只是等計程車過來！進入台灣之後特別在地化，與許多在地供應商合作，讓我們真的可以體驗到語音「助理」帶來的便利！首月購買送 TaxiGo 100 元免費首乘券！
9. 翻譯與計算
小豹 AI 音箱連上家裡 Ｗi-Fi 之後，翻譯這件工作對它來說絕對是小事一件~簡單的加減乘除對它來說更是輕而一舉！
10. 行程提醒
根據行事曆行程，提醒即將到來的行程、會議，讓我們絕對不會出現放鳥別人的情形！
AI 正在如火如荼的發展中，智慧型喇叭是其中一種應用形式，我認為小豹AI音箱若是能在市場上脫穎而出，絕對是它說了一口好中文，再加上台灣的在地化服務，讓不會說英文的人也能有良好的體驗，甚至小豹 AI 音箱也正在與政府文化機關合作，未來不只國語，連台語都有機會，你能想像阿公阿嬤跟小豹 AI 音箱用台語在對話的那一天嗎！？畫面既衝突又有趣～
小豹 AI 音箱：官網
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