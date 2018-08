電動獨輪車是我現在生活不能缺少的電動車,通常就是出門買東西的最佳代步工具,就連我偶爾回台北都是以獨輪代步,Ninebot ONE S2 雖然也有 10 多公斤,但是已經算是很輕便的選擇了,最大的好處就是炎炎夏日我不用自己走路,而且移動快速且方便!相對的 Ninebot One Z10 與 S2 相比就像是大怪獸比上小綿羊,一直是我感興趣的機種,因為 S2 以我的體重來說續航力大概只有 20 公里可以用,會想要試試看速度更快、續航力更長久的機種,因此這次趕快來稍微體驗一下 Ninebot One Z10 的不同。

第一次拿到 Ninebot One Z10,提在手上的重量真是不得了,超級超級重,有種持續拿著手就會受傷的感覺,不得說怪獸就是怪獸,份量十足啊!若是我從台南到台北需要輪代步的話,我帶著 Z10 肯定是個非常瘋狂的選擇,這個重量負擔太大了!若你的代步是都沒有需要牽車提車的話,Z10 是可以的,不過若有機會要攜帶著,雖然他有推桿可以推,但是那個重料也不是輕盈的!我一直都有個瘋狂的想法,我想要騎著 Z10 來趟遠行,就像騎單車的路線那樣,能騎 100 公里真的很猛,要能站著騎 100 公里不知道又是什麼感受?在我自己稍微體驗 Z10 過後,覺得 Z10 是真的要出門去闖的,就像買重機的人,絕對不甘心只是在市區代步,假日就要去跑個長途的點,享受那種騎乘樂趣!所以 S2 相比 Z10 就真的是小綿羊速克達與重機的差別,如果你已經會獨輪了,那麼上手應該不難,只是因為騎上重機是需要習慣的!騎完 Z10 之後才能真正感受 S2 的輕巧,我自己覺得 S2 我已經非常上手,任何的轉向、低速平衡都沒有問題,他真的很適合市區,因為走騎路上偶爾要閃一些突起物或是小坑洞,S2 是可以說轉向就轉向;不過 Z10 就不是那樣,他的寬胎與重量,無法讓你說轉就轉,若是前方有個坑洞,必須要預留更長的距離提早將方向改變。騎乘 S2 的時候過彎只要身體輕輕一壓就過了,Z10 就真的無法,身體已經轉過去了,但是腳上的怪獸就是還沒轉過去,在駕馭上需要更多時間去習慣。我實際體驗了 Z10 一小段時間,再騎回到 S2 的時候真的覺得很像玩具,甚至整個腳板的用力感覺都不同,Z10 和 S2 其實是不能互相被取代的,像我之前會覺得要升級 S2 到 Z10,現在覺得兩者並存是最好的,短距離代步就是 S2,若需要性能與距離當然就是 Z10。以我自己的狀態來看,S2 就是當我北上代步時騎乘,Z10 就是我日常在台南時使用,至少不用一個禮拜充個兩三次電。Z 系列一共有 Z6、Z8 與 Z10,最高時速、電池容量、功率、續航力都不同,只是台灣代理版本時速都會限制在 30 公里,基於安全的考量,我也覺得這是對的,因為騎乘獨輪比機車還要危險,遇到萬一摔出去會頗悽慘的,時速 30 是個不會太慢又不會太危險的時速,因此在版本上的差異主要還是電池,Z6 和 Z10 就差了兩萬台幣,這電池容量買起來真的頗貴的。拉桿真的是必備,不拿起來的重量要人命啊~18 吋寬胎的穩定性還不錯,不過還沒有機會測試更長途以及更多路面,有機會借出來讓我騎上數十公里的話,再來好好跟大家分析囉!