Ninebot One Z10 騎乘體驗，從小綿羊騎到大概受的衝突體驗

2018-08-01 10:56:49 哇哇
Ninebot One Z10 騎乘體驗

電動獨輪車是我現在生活不能缺少的電動車，通常就是出門買東西的最佳代步工具，就連我偶爾回台北都是以獨輪代步，Ninebot ONE S2 雖然也有 10 多公斤，但是已經算是很輕便的選擇了，最大的好處就是炎炎夏日我不用自己走路，而且移動快速且方便！相對的 Ninebot One Z10 與 S2 相比就像是大怪獸比上小綿羊，一直是我感興趣的機種，因為 S2 以我的體重來說續航力大概只有 20 公里可以用，會想要試試看速度更快、續航力更長久的機種，因此這次趕快來稍微體驗一下 Ninebot One Z10 的不同。


Ninebot One Z10 騎乘體驗
第一次拿到 Ninebot One Z10，提在手上的重量真是不得了，超級超級重，有種持續拿著手就會受傷的感覺，不得說怪獸就是怪獸，份量十足啊！若是我從台南到台北需要輪代步的話，我帶著 Z10 肯定是個非常瘋狂的選擇，這個重量負擔太大了！若你的代步是都沒有需要牽車提車的話，Z10 是可以的，不過若有機會要攜帶著，雖然他有推桿可以推，但是那個重料也不是輕盈的！

Ninebot One Z10 騎乘體驗

我一直都有個瘋狂的想法，我想要騎著 Z10 來趟遠行，就像騎單車的路線那樣，能騎 100 公里真的很猛，要能站著騎 100 公里不知道又是什麼感受？在我自己稍微體驗 Z10 過後，覺得 Z10 是真的要出門去闖的，就像買重機的人，絕對不甘心只是在市區代步，假日就要去跑個長途的點，享受那種騎乘樂趣！所以 S2 相比 Z10 就真的是小綿羊速克達與重機的差別，如果你已經會獨輪了，那麼上手應該不難，只是因為騎上重機是需要習慣的！

Ninebot One Z10 騎乘體驗

騎完 Z10 之後才能真正感受 S2 的輕巧，我自己覺得 S2 我已經非常上手，任何的轉向、低速平衡都沒有問題，他真的很適合市區，因為走騎路上偶爾要閃一些突起物或是小坑洞，S2 是可以說轉向就轉向；不過 Z10 就不是那樣，他的寬胎與重量，無法讓你說轉就轉，若是前方有個坑洞，必須要預留更長的距離提早將方向改變。騎乘 S2 的時候過彎只要身體輕輕一壓就過了，Z10 就真的無法，身體已經轉過去了，但是腳上的怪獸就是還沒轉過去，在駕馭上需要更多時間去習慣。

Ninebot One Z10 騎乘體驗

我實際體驗了 Z10 一小段時間，再騎回到 S2 的時候真的覺得很像玩具，甚至整個腳板的用力感覺都不同，Z10 和 S2 其實是不能互相被取代的，像我之前會覺得要升級 S2 到 Z10，現在覺得兩者並存是最好的，短距離代步就是 S2，若需要性能與距離當然就是 Z10。以我自己的狀態來看，S2 就是當我北上代步時騎乘，Z10 就是我日常在台南時使用，至少不用一個禮拜充個兩三次電。

Ninebot One Z10 騎乘體驗

Z 系列一共有 Z6、Z8 與 Z10，最高時速、電池容量、功率、續航力都不同，只是台灣代理版本時速都會限制在 30 公里，基於安全的考量，我也覺得這是對的，因為騎乘獨輪比機車還要危險，遇到萬一摔出去會頗悽慘的，時速 30 是個不會太慢又不會太危險的時速，因此在版本上的差異主要還是電池，Z6 和 Z10 就差了兩萬台幣，這電池容量買起來真的頗貴的。

Ninebot One Z10 騎乘體驗

拉桿真的是必備，不拿起來的重量要人命啊～

Ninebot One Z10 騎乘體驗
Ninebot One Z10 騎乘體驗
Ninebot One Z10 騎乘體驗
Ninebot One Z10 騎乘體驗

18 吋寬胎的穩定性還不錯，不過還沒有機會測試更長途以及更多路面，有機會借出來讓我騎上數十公里的話，再來好好跟大家分析囉！



http://www.ridertechjoy.com/one_z.html

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