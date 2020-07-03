我家有一台 Ninebot Gokart 卡丁車，當時那個配件大概也要 18000 元左右，現在價格已經跌到 10000 元了，我只能說早買早享受！不過～沒想到現在已經推出 Ninebot 九號卡丁車 Pro 了，九號卡丁車 Pro 以全新的九號平衡車 MAX 為動力基礎，搭配更強的車身配置，除了配色使用更酷的銀灰色之外，更加上了尾翼的設計，第一代卡丁車配件時速只能到 25 公里，九號卡丁車 Pro 的極速可達時速 37 公里 ，而且具備了甩尾的能力，的確讓人更心動了！

小米的 Ninebot 九號卡丁車與白色的 Gokart 套件不同，Gokart 採用金屬灰色，不容易弄髒， 它具有標準的 Gokart 轉向齒條， 座椅安全帶，頭燈和車身的絲印都用綠色裝飾，新版卡丁車非常適合兒童和成人遊玩，因為其身高可以調整為4檔，方向盤的高度可以調節3個檔位。

一舉囊括全球四大工業設計獎項的九號卡丁車 PRO ，以其出眾的設計被國際設計大師認可，將卡丁車的速度美學推至新高度，更以其強近的性能和出色的操控繞駕駛者愛上貼地飛行的感覺。

車身可伸縮設計滿足小朋友和老頑童的賽車夢，車身長度 4 擋可調，從130 公分的的小朋友，到 190 公分的大個子都能夠輕鬆駕馭。

空氣動力學尾翼，造型更具賽道競技感，高速時可梳理車尾氣流，穩定車身姿態。賽車式金屬踏板，競技質感，安全更耐用。

激光綠色 LED 車頭燈，搭配匠心賽車風格金屬標誌。

TPE 賽車式前唇設計，具有撞擊緩衝和擾流作用，整體造型也更具有質感，還搭配車尾反光器，使夜晚更耀眼。

PRO 級性能，能夠動力飄移和原地畫圈。

九號卡丁車 PRO 配有兩個峰值功率高達 2400W 的風冷電機，最大時速可達到驚人的 37km/h。電機採用雙重散熱結構，超越 150cc 汽油卡丁車的動力性能，帶來推背感十足的加速體驗。

配備 432Wh 超大容量電池，電滿狀態下，可連續在 400 米賽道上開上 62 圈。電池組採用四風道散熱設計，即使在車輛急速狀態下，也能穩定的能量供給，更持久更暢快。

全新制定的 TPE 運動飄移後胎，摩擦力和舒適性經過精心調整，在車輛全力加速或高速過彎時更容易實現飄移動態。輪胎採快拆設計，更換輪胎更快更方便。

歷時兩年，累計 33000 公里與專業賽車手合作開發。進行了無數次的賽道測試和設計修改，只為打造出一台真正的專業級卡丁車。

與超跑相同的 RR 架構，車身前後比重比為 40 : 60 ，使加速更快，車尾更靈活。高速過彎時，僅享反打方向救車的刺激體驗。

連接九號出行 APP 後，選擇動態過彎，可通過調節內外側輪動力，使車輛在過彎時更偏甩尾或更偏推頭。

透過 Segway Ninebot 應用程序將其與手機配對，該應用程序具有更多智能功能，例如查看車輛信息，自定義底盤環境光的顏色，升級固件，選擇駕駛模式等，連接到應用程序後，您可以從四種駕駛模式中進行選擇； 安全，新手，運動和跟踪模式， 安全模式下的速度限制為 8km/h，新手模式下的速度限制為 18km/h，運動模式下的速度限制為 28km/h，競技模式下的速度限制為 37km / h。

Gokart Pro 備了四個 8W 大功率揚聲器， 由於 Gokart 上具有藍牙連接，因此可以使用揚聲器播放音樂。 同樣，揚聲器可用於模擬四種不同的引擎聲音效果； 單缸引擎音效，雙缸引擎音效，V8 引擎音效和 V12 引擎音效。

PRO 級安全，26項軟硬件強化升級，護你一路暢快飛馳。

Gokart Pro 使用高強度鋼框架，有效載荷高達 100kg，可提供更好的扭矩剛性，並能有效應對高速下的道路撞擊。卡丁車還配備了 TPE 柔軟的防撞前唇和空氣動力學形狀的 TPE 側裙，具有更好的衝擊緩衝性能和行駛安全性。

卡丁車還配備了 TPE 柔軟的防撞前唇和空氣動力學形狀的 TPE 側裙，具有更好的衝擊緩衝性能和行駛安全性。

軟質高包裹性桶椅，承托車手抵抗過彎時心力，還搭配軟質高摩擦力方向盤，牢固不意打滑。

高摩擦力手煞，強大制動，手煞飄移更隨心，還搭配 TPE 防撞側翼，有效吸收側面的衝撞力。

高抓地力前胎，還有搭配有線與藍牙的雙通道傳輸系統，為通訊穩定上雙保險。

自動駐車系統 ( AUTO HOLD ) ，防止溜車，增加駐車安全。

經典一車兩玩設計，他是卡丁車 PRO 也是平衡車 MAX。

擁有卡丁車 PRO ，你就同時擁有一台全新平衡車 MAX ，也是迄今為止平衡車在性能、續行、體驗的標竿之作。

九號平衡車 MAX 有堪稱恐怖的性能，兩個峰值功率高達 2400W 的風冷電機，432Wh 超大容量電池組，讓它擁有 20km/h 的時速和 38km 的超長續航

Ninebot Pro 也可以折疊，完全折疊後就可以放入大多數汽車的後備箱中，好方便運輸。

連接九號出行 APP ，不僅能為你提供新手教程，還可以自定義車身底盤氛圍燈色彩，升級固件，選擇駕駛模式，以及查看車輛信息等功能。拓展樂趣的邊界，在這裡就能實現。

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