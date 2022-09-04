不管是寫網頁或是寫程式，都有機會遇到樣批次更改內容的時候，如果只是幾個檔案就一個一個處理，但是如果是數十個檔案、或是數百個檔案時該如何處理呢？這時候就交給 Find And Replace Multiple Files 批次檔案內容替代工具，讓你可以很方便很輕鬆地批取代檔案部分內容，省去非常非常多的時間，不過很可惜只支援可以用文字編輯開啟的檔案，譬如說文字檔、網頁檔案、程式原始碼等等，如果是 Word 或 Excel 的文書檔案就無法，這點得先提醒大家囉！對於習慣使用文字工具的朋友來說應該非常實用！

△ 開啟活動頁面之後就可以馬上看到軟體下載與序號資訊，也可以直接到文末下載打包好的免安裝版。

△ 開啟軟體後會跳出註冊視窗，點選 Enter License Key 繼續。

△ 接著輸入這次活動所取得的序號，點選 OK 繼續。

△ 看到以上畫面就代表註冊成功囉。

△ 軟體使用非常的簡單，主要分成三個欄位，第一個欄位載入「要替換內容的檔案」，第二個欄位輸入「要尋找的文字內容」，第三個欄位輸入「要替換的文字內容」，若是怕取代錯誤的話，請記得勾選 Backup modifying files 備份被取代的檔案，避免改過去之後沒得反悔，也支援一些簡單變數的使用，大家自己試試看就知道，簡單方便容易上手的好工具。

https://vovsoft.com/software/find-and-replace-multiple-files/

免安裝版：

Find And Replace Multiple Files 2.1.7z（GOOGLE下載）

Find And Replace Multiple Files 2.1.7z（1DRV下載）

Find And Replace Multiple Files 2.1.7z（MEDIAFIRE下載）

Find And Replace Multiple Files 2.1.7z（RAPIDGATOR下載）

Find And Replace Multiple Files 2.1.7z（MEGA下載）

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