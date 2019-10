檔案搜尋並不難,只是要搜尋檔案內容就需要有點技巧,TextSeek 就是一款專門蒐尋文件檔案內容的工具,在工作或學業上我們每天不斷的累積文件,當要尋找內容時可能會比較吃力,因為可能忘記存放在哪一個檔案之中,TextSeek 可以將習慣存放檔案的資料夾變成資料庫,將文件內容變成索引,要尋找某個關鍵字時馬上就可以找出結果,若你是每天都與各種文件為伍的工作,我想 TextSeek 對你來說絕對是有很大幫助的,不妨就收藏在電腦使用,限時免費的序號一用就是三年唷!

全文檢索各類文檔:



像 Google 一樣搜索,供了四種排序方法和篩檢程式(大小寫 / 全詞匹配 / 例外排除)來提高搜尋準確度。

無遺漏搜尋所有文件內容,文檔的變動也會即時更新到搜尋引擎中,以保持搜尋結果的及時性。

快速預覽且高亮關鍵字,像 Yahoo 一樣展示搜尋結果。

支持所有常用文件格式,包括 Word、Excel、Powerpoint、PDF、RTF 等等。

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD TEXTSEEK NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的序號。免安裝版可以到文末下載。

△ 軟體啟動時可以加入常用的資料夾,並不需要到整台電腦都加入索引。

△ 加入後等他掃描完成就可以開始使用。

△ 開啟軟體後到選單中找到註冊,填入自己的信箱、名字與剛剛所取得的序號,點選註冊啟動,就可以看到註冊成功的視窗。

△ 搜尋有「區模式」和「易模式」,區模式就是搜尋自訂的常用資料夾,搜尋結果類似搜尋引擎,點選檔案後內容會呈現在右側欄。

△ 易模式是屬於比較即時性的搜尋,可以自己選定其他資料夾,速度會比較慢一點,不過我覺得也是頗快的。

https://www.textseek.net/hk/

