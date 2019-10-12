TextSeek 搜尋電腦中文件檔案內容

檔案搜尋並不難，只是要搜尋檔案內容就需要有點技巧，TextSeek 就是一款專門蒐尋文件檔案內容的工具，在工作或學業上我們每天不斷的累積文件，當要尋找內容時可能會比較吃力，因為可能忘記存放在哪一個檔案之中，TextSeek 可以將習慣存放檔案的資料夾變成資料庫，將文件內容變成索引，要尋找某個關鍵字時馬上就可以找出結果，若你是每天都與各種文件為伍的工作，我想 TextSeek 對你來說絕對是有很大幫助的，不妨就收藏在電腦使用，限時免費的序號一用就是三年唷！

全文檢索各類文檔：

  • 像 Google 一樣搜索，供了四種排序方法和篩檢程式（大小寫 / 全詞匹配 / 例外排除）來提高搜尋準確度。
  • 無遺漏搜尋所有文件內容，文檔的變動也會即時更新到搜尋引擎中，以保持搜尋結果的及時性。 
  • 快速預覽且高亮關鍵字，像 Yahoo 一樣展示搜尋結果。
  • 支持所有常用文件格式，包括 Word、Excel、Powerpoint、PDF、RTF 等等。

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-textseek-100-discount

TextSeek 搜尋電腦中文件檔案內容

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD TEXTSEEK NOW。

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△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

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△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的序號。免安裝版可以到文末下載。

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△ 軟體啟動時可以加入常用的資料夾，並不需要到整台電腦都加入索引。

TextSeek 搜尋電腦中文件檔案內容

△ 加入後等他掃描完成就可以開始使用。

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△ 開啟軟體後到選單中找到註冊，填入自己的信箱、名字與剛剛所取得的序號，點選註冊啟動，就可以看到註冊成功的視窗。

TextSeek 搜尋電腦中文件檔案內容

△ 搜尋有「區模式」和「易模式」，區模式就是搜尋自訂的常用資料夾，搜尋結果類似搜尋引擎，點選檔案後內容會呈現在右側欄。

TextSeek 搜尋電腦中文件檔案內容

△ 易模式是屬於比較即時性的搜尋，可以自己選定其他資料夾，速度會比較慢一點，不過我覺得也是頗快的。

https://www.textseek.net/hk/

免安裝版：
TextSeek 2.6.0.7z（GOOGLE下載）
TextSeek 2.6.0.7z（1DRV下載）
TextSeek 2.6.0.7z（MEDIAFIRE下載）
TextSeek 2.6.0.7z（本站下載）
檔案大小：36.53 MB

Mac 版本：
TextSeek_setup-promote.dmg（SHAREWAREONSALE下載）
TextSeek_setup-promote.dmg（GOOGLE下載）
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TextSeek_setup-promote.dmg（MEDIAFIRE下載）
TextSeek_setup-promote.dmg（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：56.88 MB

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