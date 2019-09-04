滅火衛視 APK 下載，上火一時爽，一直上火一直爽（iOS、Android）

2019-09-04 08:01:20 9M87

滅火衛視

你平常都怎麼滅火呢？常見的有乾粉滅火器、泡沫滅火器，不過今天要滅的火比較特別，所以來跟大家介紹這款「滅火衛視」，不管你是需要的是中文字幕、劇情、還是熟女、長的、短的、高清，通通可以幫你把火滅好、滅滿，不管你是 iOS 還是 Android 用戶，通通都能滅火沒有問題，有需要的老司機們，趕緊把工具備好！你也可以參考：手機最強 Setting 設定工具 APK 下載，沒有設定出來不罷休

滅火衛視

△ 進入滅火衛視官網後，就可以看到下載點啦，Android 用戶文章後面有提供 APK 可以下載，iOS 的用戶就直接點擊官網的連結來下載，這邊小編就用 Android 來示範，這款滅火工具有哪些特色啦。

滅火衛視

△ 安裝完畢開起之後，就可以看到首頁有精選滅火員，各種精選滅火介紹，縮圖下方有關於此工具累積的滅火次數與分鐘數可以參考。關於滅火，有些人喜歡慢慢滅，有些人追求速度，喜歡慢慢滅的人，可以選擇影片這個分類，裡面都是時間長度比較長的。

滅火衛視

△ 上方有各種滅火工具的分類，就依照自己的喜好來選擇吧。如果你追求的是滅火效率，選擇小視頻就對啦。裡面都是時間長度比較短的。

滅火衛視

△ 在開始滅火之前，必須註冊一個帳號，輸入 Email 獲得驗證碼後，回到這裡輸入驗證碼、密碼，按下註冊就可以啦。因為沒有註冊會員的情況下，只能看 30 秒。而註冊會員後只能看 5 部，如果額度用完了，只能選擇付費。或是有個小作弊的方式，如果你不怕麻煩的話，用這個免洗 Email 服務，再註冊一個帳號就可以再看 5 部，不過如果你真的覺得很不錯的話，該付費的還是要付費～

滅火衛視

△ 註冊會員之後，除了能免費看５部之外，功能上還是有些限制，像是無法使用下載功能，只能收藏影片。如果你找不到可以滅火的影片，可以使用搜尋功能，直接找到你想找的影片就可以啦。以上就是關於滅火文的介紹，看完只會火更大，所以趕快點擊下面連結滅火去吧！

https://www.miehuo.xyz/

Android APK 下載：
滅火衛視 Miehuo-release.apk（GOOGLE下載）
滅火衛視 Miehuo-release.apk（1DRV下載）
滅火衛視 Miehuo-release.apk（MEDIAFIRE下載）
滅火衛視 Miehuo-release.apk（RAPIDGATOR下載）
滅火衛視 Miehuo-release.apk（本站下載）
檔案大小：22.65 MB

滅火衛視 iOS 下載：這裡安裝

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