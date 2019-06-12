傳聞中最強的手機設定 Setting 工具，真的是百聞不如一見，各種設定功能都很到位，老司機必備工具，獨特的系統設定圖案讓別人相信你的專業程度，內含有歐美設定、中文設定與日文設定，有各種最新的設定資訊，中國香港與台灣資源定，別人老婆的手機設定、年過 30 的女性設定、不小心看到的設定、和親戚關係的設定、動畫設定、咬一下設定、（o 人 o）好棒設定、你不甘願的設定、大家輪流的設定、兩性平等彩虹設定、屁股設定與自己來設定等等等，只能說這樣的設定工具佛心來的！

詳細設定內容就不多說了，大多設定內容都有預覽圖的教學，若是看預覽圖不能理解的話，也可以看詳細的影片設定教學，甚至可以使用內建分享功能產生網址分享給朋友，有些設定非常清楚透明化，有些設定可能會有一格一格擋住部分內容，我想細節就不用多說！我只能說這是特殊設定的工具，若你沒有找到你要的設定功能，那可能是你下載錯工具了吧！此外，因為工具太過複雜與多樣化，未成年的小朋友禁止使用此工具。

Android Setting APK（2019）下載：檔案大小：28.99 MB

Android Setting APK（經典版）下載：

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檔案大小：27.46 MB

iOS 安裝：

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設定官網：http://bit.ly/2WxGSKS