Setting 在 Android 上面活的好好的，為什麼在 iOS 上不能安裝了呢？有沒有什麼方法能夠讓 Setting 復活？其實 Setting 是能夠安裝的，只是安裝後在設定 > 一般中找不到「裝置管理」選項進行驗證，無法加入信任的憑證所造成 Setting 不能啟用的問題，遇到這個問題該怎麼解決呢？網路上流傳用一種用電腦替 iPhone 安裝 Altserver 的方式解決，不過為什麼這樣問題還是沒解決呢？要如何才能解決 Setting 無法安裝的問題，下面文章幫大家解答。

最新實測用 Altserver 已經無效

經過小編實際測試，電腦安裝 iTunes、iCloud 及 Altserver 等軟體的方式目前已經無效了，請大家不必再嘗試。

安裝完 Altsesrver 之後，Setting 同樣存在無法驗證的問題，打開 iPhone 設定 > 一般依然無法找到「裝置管理」來信任 Setting。因此目前要在不越獄的情況下，於 iPhone 上面安裝 Setting 可以說是正式宣告無解了，只能尋求其它替代 App。

別安心，還有這幾個替代方案

當然各位老司機也不用難過，死了一個還有千千萬萬個，下面小編提供給各位幾款：

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3. 33 個 Telegram 老司機群組

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