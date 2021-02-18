Javmix TV

老司機們最近有什麼發車來源嗎？最近小編發現 Javmix 這個還不錯的老司機來源，最強大的特色就是「免登入」、「載入速度快」及「長片多」，有感到空虛寂寞覺得冷的朋友們，可以將這個好用的來源收藏起來，不論 Android 系統還是 iOS 系統通通可用，免安裝任何 App，用瀏覽器開啟就可隨開隨看，有需要的朋友別客氣啦，請自行低調收下服用。若想要收藏 Javmix 上的影片，可以試試看「終極視頻下載器」這款 Chrome 擴充程式。

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進入 Javmix TV 首頁後，就可以看到許多熱門影片、縮圖，語言的話則是日文，並沒有繁體中文，不過相信老司機們看到漢字關鍵字也可以輕鬆找到自己想上的車。

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往下滑動頁面可以看到各分類的影片縮圖及標題，像是人氣影片、無修正影片、最新影片、熱門影片等...

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如果你有心目中的開車女神，最下方也有依照女主角來做分類，點擊進入即可看到女神們的作品。

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當然若想依照影片分類來尋找，將頁面滑到最下方就可以看到啦，這邊就不多做解釋了，相信老司機們都懂，連平時不懂的日文都能通。

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點擊進入影片後，直接按下播放鍵就可以播放囉，載入速度真的相當快，而且不需登入，建議各位老司機們可以收下唷，連結替大家準備在下方了，大家各自上車吧！

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