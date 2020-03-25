Pornhub Premium 免費

因應武漢肺炎的關係，Pornhub 先前對義大利推出 Premium 免費觀看一個月，現在又釋出好消息，現在層級直接擴大到全是接啦，只要開啟活動專頁「Stayhomehub」並且勾選願意居家防疫，就可以享有 Pornhub Premium 免費一個月資格，簡單來說比起免費版就是能享有無廣告、4K 高畫質影片、超過 10 萬部獨家內容、VR 等，老司機們趕快同意居家防疫起來！你也可以參考：武漢肺炎疫情發燒，Pornhub 與 SOD 免費讓大家宅家待機

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「Stayhomehub」活動頁面增長曲線，簡單來說就是只要能將曲線壓平，就能夠減少醫療負擔，只要勾選「我願意居家防疫」，或你無法居家隔裡但願意以勤洗手、保持距離就可以獲得免費　Pornhub Premium 資格。

Pornhub Premium 防疫免費

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Pornhub Premium 居家防疫免費

登錄後按下「激活免費 Premium」就可以開始免費觀看囉，這次特別有誠意的是，完全不需要另外輸入信用卡資訊等付費資訊，就可以免費觀賞一個月，老司機們趕快去領取啦，請別吝嗇只自己上車，趕快將此篇文章分享給好友們一起發車吧。

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