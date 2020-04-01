潘朵拉移動享樂

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因為潘朵啦目前不支援桌機版網站，這次上車限用手機入場，此篇文章小編就用手機畫面來為各位示範啦。進入潘朵啦官網後，點擊「免費試用」。

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接著按下同意服務條款，點擊左上方功能選單，找到「註冊／登入」。

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我想大家應該都沒有會員吧（真老司機可能有）？所以這邊點擊「註冊新會員」，輸入 Email 及密碼註冊一個新帳號。

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接著到 Email 點擊認證連結後，就可以開啟潘朵啦的盒子啦 ~

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找到影片之後，雖然上方有點數付費，不過你可以看到下方的「剩餘播放時間」，還有 735 小時，除以 24 之後大約還有 30 天，也就是可以免費看到 4/30 啦，各位請把握機會囉。

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潘朵啦官方也有推出 APK，下面幫大家準備好載點，把 APK 裝起來，4/30 前都可以用唷。

APK 下載 ：
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